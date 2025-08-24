https://ukraina.ru/20250824/vnutrennie-problemy-mertsa-starmera-i-makrona-oslablyayut-edinstvo-es-protiv-rossii--ermakov-1067411813.html

Внутренние проблемы Мерца, Стармера и Макрона ослабляют единство ЕС против России — Ермаков

Внутренние кризисы в странах ЕС оказывают значительное давление на их лидеров, подрывая изнутри сплоченность и прочность антироссийской коалиции и затрудняя выработку единой жесткой позиции. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков

Эксперт детализировал, какие именно внутренние вызовы стоят перед западноевропейскими политиками. Такое положение дел создает дополнительные возможности для дипломатического маневра и поиска точек соприкосновения, поскольку ослабленные внутренними проблемами лидеры могут проявлять большую гибкость.Это давление, по словам политолога, имеет прямые последствия для консолидации Запада. "А это, в свою очередь, будет влиять на то, чтобы внутри коалиции не сложились прочные отношения", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.О том, какие рычаги сейчас есть у Трампа, чтобы повлиять на Зеленского — в материале Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине".

