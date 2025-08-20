https://ukraina.ru/20250820/maksim-bardin-evropa-i-glubinnoe-gosudarstvo-tyanut-vremya-nadeyas-na-zamorozku-konflikta-na-ukraine-1067301019.html

Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине

Несмотря на потерю поста президента США, deep state достаточно уверенно чувствует себя на территории Европы: Рютте, фон дер Ляйен, Макрон, Стармер, Стубб. Посмотрите на его политические победы в Молдове и Румынии. А потом, еще не вечер — Трамп не вечен.

2025-08-20T06:01

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин.В Белом доме 18 августа прошли встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и ключевыми европейскими лидерами.— Максим, после встреч на Аляске и в Белом доме многие гадают, где и с кем пройдет следующий этап переговоров по Украине. У вас есть своя версия дальнейшего развития ситуации?— Большинство экспертов сходятся во мнении, что в ближайшее время встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. Собственно, это подтверждают и представители МИД России.Смысла в этой встрече нет. Зеленский ситуацию не контролирует. Евросоюз и прежняя администрация США вложила в его режим большие финансовые и военные средства. Им надо получить отдачу.Поэтому самостоятельно действовать Зеленскому они не дадут. Он может не слушать Трампа, но не слушать своих прямых спонсоров не получится. Ситуация достаточно открытая. Все всё знают и понимают.Инвесторам надо вернуть хотя бы часть потраченных денег. Инвесторы — это политические противники Дональда Трампа, так называемое deep state, включающее в себя фонд BlackRock и другие финансовые структуры.Трамп победил Камалу Харрис, которая ставленником глубинного государства и являлась. Но его представители считают, что еще не вечер. Считают, что Трамп не вечен. Помнят, что в 2026 году состоятся выборы в Конгресс.Несмотря на потерю поста президента США, deep state достаточно уверенно чувствует себя на территории Европы. Рютте, фон дер Ляйен, Макрон, Стармер, Стубб. Политические победы в Молдове и Румынии. Список внушительный, и он впечатляет.Проект "Украина – АнтиРоссия" формировался для ослабления России, для возможной смены власти. И deep state хотело бы поставить под контроль финансово-экономические процессы в нашей стране, а потом начать на них зарабатывать.Поставить под контроль добычу и реализацию полезных ископаемых в Сибири. Долгосрочный и выгодный, по мнению представителей deep state проект, который, впрочем, затормозился.Не простая ситуация сложилась для deep state. Поэтому они стали тянуть время. Надеются на политический реванш Демократической партии США, поставленной в течение прошедших двадцати лет под контроль BlackRock и его соратников.Они не хотят мира, они хотят заморозки боевых действий, с целью формирования новых выгодных для себя сценариев. Поэтому постоянно проводят саммиты, встречи. Возникает избыточность встреч. Зачем европейцы летали в Вашингтон, если заинтересованы не в мире, а в сохранении своих постов и приумножении капиталов? Тянут время. Надеются на то, что лучшие для deep state времена все-таки вернутся.— Может ли встреча в Штатах Трампа, Зеленского и евролидеров свести к нулю результаты переговоров Путина и Трампа?— Нет. Все-таки это разные встречи. Разные по формату, по составу участников, по целеполаганиям.Европейцы стоят сейчас на пороге принятия стратегического решения. Плотно объединиться с deep state и начать жесткую реализацию курса на политическую ликвидацию Дональда Трампа или начать договариваться с президентом США и выстраивать взаимовыгодную систему отношений.Раньше был Байден, ставленник deep state. Между политикой Белого дома и глубинным государством можно было ставить знак равенства. Европейцам было понятно, что им делать. Теперь ситуация изменилась.И теперь Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен и их союзники хотят определиться, что им делать дальше. Европейцы сплочены, и Трампу с ними не просто. Но он может попытаться убрать их по одиночке.Если есть армия США, американский ВПК, бюджет, то зачем в этом раскладе Марк Рютте? Ведь военные учения в Европе может координировать и Командующий объединенными силами НАТО в Европе, являющийся гражданином США.Схожая ситуация и с главой Еврокомиссии. Если Трамп, Вэнс, Маск и другие будут ставить вопрос ребром — то начнутся соответствующие дискуссии о том, чем вообще занимаются еврокомиссары, и какая от них польза.— Какие рычаги сейчас есть у Трампа, чтобы повлиять на Зеленского и склонить его к урегулированию конфликта на Украине? На каких условиях это будет возможно? И вообще — нужно ли Трампу это?— Трампу сейчас очень нужно ослабить deep state. И в этом процессе он, конечно, не прочь заручиться какой-то поддержкой со стороны России. Если он проиграет выборы в Конгресс, а Вэнс не станет президентом в 2028 году, то клану Трампа придется туго.Глубинное государство припомнит Трампу все. Кто-то скажет, что, мол, "дедушка старый, ему все равно". Дедушка может и старый, но у него пятеро детей и одиннадцать внуков.Без ослабления deep state Трамп кардинально повлиять на Зеленского не сможет. Пока он и его соратники не разберутся, в политическом плане, с Рютте и фон дер Ляйен, инициативы Трампа так и будут топтаться на месте.— Что Трамп сможет предпринять, если Зеленского не удастся продавить?— Выбор у Трампа небольшой. Либо он продавливает глубинное государство, и тогда вопрос с Владимир Зеленским отпадает сам собой, либо Рютте, фон дер Ляйен, Стармер, Макрон, Black Rock и другие продавливают Трампа. Несмотря на некое позерство, Трамп все понимает, и за объективами фотокамер, возможно, он уже не так храбрится.— Каковы шансы, что тарифная война США возобновится с новой силой?— Несмотря на пафосные разговоры в тарифную войну с фантастическими пошлинами для Европы верится с трудом. Расчет понятен. Повысить пошлины, чтобы страны ЕС стали беднее, тогда избиратели начнут протестовать и сами прогонят еврокомиссаров. Но это слишком долгий процесс.У Трампа, который уже через два года станет "хромой уткой", столько времени нет. Поэтому радикальная тарифная война с Европой его проблемы не решит. Трампу нужен другой сценарий, более оперативный и эффективный. В противном случае ему придется договариваться со своими оппонентами.Но как только он перестанет быть президентом США, договоренности аннулируют.Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в интервью Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.

2025

Анна Черкасова

