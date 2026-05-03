Германия — главное государство в Европе: Лукьянов о том, почему на Берлин стоит смотреть в первую очередь

Германия — главное государство в Европе, от нее зависит многое. Принята первая военная доктрина: к 2039 году создать самую мощную армию в Европе. Курьезно, но это столетие начала Второй мировой. Милитаризация — попытка раскрутить экономику. Нестабильность в Германии России ничего хорошего не дает

2026-05-03T17:00

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.По словам эксперта, он когда-то был германистом, много лет учил немецкий язык и часто бывал в Германии. Позволяя себе смелое высказывание, Лукьянов назвал Германию главным государством в Европе, на территории которого вершится практически вся европейская политика.Политолог обратил внимание на курьез: в 2039 году исполняется столетие с начала Второй мировой войны, когда самая сильная в Европе немецкая армия напала на Польшу, развязав глобальный военный конфликт."Не знаю, закладывался ли какой-то смысл при озвучивании этой даты со стороны Писториуса, но могли бы подумать, что говорят", — заметил эксперт.Лукьянов отметил, что милитаризация в первую очередь может рассматриваться как способ срочным образом раскрутить экономику, которая вот-вот схлопнется. Мерц на днях сказал, что страна незаметно погружается в глубокую рецессию. Идет отток производств, бизнес ищет рентабельность."Поэтому ситуация в Германии пока что довольно непонятная. Думаю, что выборы там пройдут раньше, чем должны быть, в 2029-м году. Рейтинги социалдемократов падают, популярность ХДС — тоже уходит вниз. По всем последним опросам, на первом месте находится "Альтернатива для Германии"", — подчеркнул политолог.Это не означает, что они победят на следующих выборах, но могут набрать столько голосов, что все заблокируют — с ними нужно считаться."Так что, думаю, стабильность немецкой политики уже не та и могут быть изменения. России нестабильность в Германии ничего хорошего не дает: а лишь рождает больше нервов и лихорадочного желания вооружаться", — резюмировал Лукьянов.Полный текст интервью Федора Лукьянова: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России читайте на сайте Украина.ру.

