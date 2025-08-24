https://ukraina.ru/20250824/ukraina-ne-smozhet-proizvodit-dizel-i-benzin-anpilogov-pro-udary-vs-rf-po-obektam-infrastruktury-1067482159.html

Украина не сможет производить дизель и бензин: Анпилогов про удары ВС РФ по объектам инфраструктуры

Системные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины привели к переходу от точечного вывода из строя отдельных объектов к уничтожению целых отраслей. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

Анпилогов констатировал: "В 2025 году по многим направлениям этой нашей работы был осуществлен переход из количества в качество". Он пояснил, что теперь речь идет "об уничтожении целых отраслей украинской инфраструктуры".Эксперт привел конкретный пример: "В частности, недавно было объявлено о полном выведении из строя ракетной программы Украины". Он уточнил, что "для восстановления производства собственных ракет киевскому режиму потребуются годы".Анпилогов также отметил цели ударов по энергетике: "Удары по нефтеперерабатывающей и нефтетранспортной системе Украины призваны решить тот же самый вопрос: исключить из уравнения производство моторного топлива".Военный аналитик подчеркнул, что "производить свой дизель или бензин киевский режим не сможет", хотя это может быть компенсировано импортными поставками, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.О том, какие цели на текущий момент преследует Киев, читайте в материале Павла Котова "Сорвать переговоры - эту цель для Украины никто не отменял" на сайте Украина.ру.

