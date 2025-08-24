Украина не сможет производить дизель и бензин: Анпилогов про удары ВС РФ по объектам инфраструктуры
Системные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины привели к переходу от точечного вывода из строя отдельных объектов к уничтожению целых отраслей. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Анпилогов констатировал: "В 2025 году по многим направлениям этой нашей работы был осуществлен переход из количества в качество". Он пояснил, что теперь речь идет "об уничтожении целых отраслей украинской инфраструктуры".
Эксперт привел конкретный пример: "В частности, недавно было объявлено о полном выведении из строя ракетной программы Украины". Он уточнил, что "для восстановления производства собственных ракет киевскому режиму потребуются годы".
Анпилогов также отметил цели ударов по энергетике: "Удары по нефтеперерабатывающей и нефтетранспортной системе Украины призваны решить тот же самый вопрос: исключить из уравнения производство моторного топлива".
Военный аналитик подчеркнул, что "производить свой дизель или бензин киевский режим не сможет", хотя это может быть компенсировано импортными поставками, резюмировал собеседник издания.
