https://ukraina.ru/20250823/nelzya-zamenit-odnu-tematiku-na-druguyu-drobnitskiy-o-nevozmozhnosti-otlozhit-ukrainskiy-vopros-1067393751.html

Нельзя заменить одну тематику на другую: Дробницкий о невозможности отложить украинский вопрос

Нельзя заменить одну тематику на другую: Дробницкий о невозможности отложить украинский вопрос - 23.08.2025 Украина.ру

Нельзя заменить одну тематику на другую: Дробницкий о невозможности отложить украинский вопрос

Попытки переключиться с украинской проблематики на другие вопросы в российско-американских отношениях обречены на провал из-за жесткого противодействия политического истеблишмента США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2025-08-23T06:15

2025-08-23T06:15

2025-08-23T06:15

новости

украина

сша

россия

дональд трамп

дмитрий дробницкий

украина.ру

нато

новости о переговорах россии и украины

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102210/53/1022105349_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_3fd2339104419864c5fb4308b3887043.jpg

Отвечая на вопрос о возможности паузы в украинском вопросе, эксперт категорично заявил: "Арктика, Марс и любые турусы на колесах – все это возможно, но не вместо Украины. Нельзя заменить одну тематику на другую". Он пояснил, что хотя есть аспекты, которые можно развивать для укрепления доверия, Украина остается ключевой проблемой.Политолог подчеркнул, что любые совместные проекты будут заблокированы американским истеблишментом: "Есть ряд аспектов, которые можно развивать в рамках укрепления взаимного доверия, но Украина остается как военный конфликт. И любой такой проект будет под жесточайшим обстрелом Конгресса и Демпартии".Дробницкий также подверг сомнению реалистичность проектов, которые президент США Дональд Трамп мог бы предложить России."Понятно, что надо предлагать нечто грандиозное и завлекающее. Но Арктика — это тот же Марс… Прибрежная Арктика Россией освоена достаточно хорошо. Дальше во льдах действительно много природных ресурсов, и страны туда рано или поздно рванут", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.О переговорах в Белом Доме и перспективах разрешения украинского конфликта — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО".

https://ukraina.ru/20250821/frantsuzy-i-britantsy-edut-sderzhivat-putina-trampu-meshayut-demokraty-ukraina-v-mezhdunarodnom-1067334895.html

украина

сша

россия

арктика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий дробницкий, украина.ру, нато, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, арктика, марс, освобождение, главные новости