Нельзя заменить одну тематику на другую: Дробницкий о невозможности отложить украинский вопрос
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
© Фото : CC0, Pixabay
Попытки переключиться с украинской проблематики на другие вопросы в российско-американских отношениях обречены на провал из-за жесткого противодействия политического истеблишмента США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о возможности паузы в украинском вопросе, эксперт категорично заявил: "Арктика, Марс и любые турусы на колесах – все это возможно, но не вместо Украины. Нельзя заменить одну тематику на другую".
Он пояснил, что хотя есть аспекты, которые можно развивать для укрепления доверия, Украина остается ключевой проблемой.
Политолог подчеркнул, что любые совместные проекты будут заблокированы американским истеблишментом: "Есть ряд аспектов, которые можно развивать в рамках укрепления взаимного доверия, но Украина остается как военный конфликт. И любой такой проект будет под жесточайшим обстрелом Конгресса и Демпартии".
Дробницкий также подверг сомнению реалистичность проектов, которые президент США Дональд Трамп мог бы предложить России.
"Понятно, что надо предлагать нечто грандиозное и завлекающее. Но Арктика — это тот же Марс… Прибрежная Арктика Россией освоена достаточно хорошо. Дальше во льдах действительно много природных ресурсов, и страны туда рано или поздно рванут", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.
О переговорах в Белом Доме и перспективах разрешения украинского конфликта — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО".
21 августа, 06:08Французы и британцы едут "сдерживать" Путина, Трампу мешают демократы. Украина в международном контекстеСаммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске, по оценкам обеих сторон, прошел успешно. Как его итоги повлияют на урегулирование украинского конфликта во многом зависит от гарантий безопасности, которые получит Киев, полагает большинство западных СМИ
Подписывайся на