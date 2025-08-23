Нельзя заменить одну тематику на другую: Дробницкий о невозможности отложить украинский вопрос - 23.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Попытки переключиться с украинской проблематики на другие вопросы в российско-американских отношениях обречены на провал из-за жесткого противодействия политического истеблишмента США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о возможности паузы в украинском вопросе, эксперт категорично заявил: "Арктика, Марс и любые турусы на колесах – все это возможно, но не вместо Украины. Нельзя заменить одну тематику на другую". Он пояснил, что хотя есть аспекты, которые можно развивать для укрепления доверия, Украина остается ключевой проблемой.Политолог подчеркнул, что любые совместные проекты будут заблокированы американским истеблишментом: "Есть ряд аспектов, которые можно развивать в рамках укрепления взаимного доверия, но Украина остается как военный конфликт. И любой такой проект будет под жесточайшим обстрелом Конгресса и Демпартии".Дробницкий также подверг сомнению реалистичность проектов, которые президент США Дональд Трамп мог бы предложить России."Понятно, что надо предлагать нечто грандиозное и завлекающее. Но Арктика — это тот же Марс… Прибрежная Арктика Россией освоена достаточно хорошо. Дальше во льдах действительно много природных ресурсов, и страны туда рано или поздно рванут", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.О переговорах в Белом Доме и перспективах разрешения украинского конфликта — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО".
Попытки переключиться с украинской проблематики на другие вопросы в российско-американских отношениях обречены на провал из-за жесткого противодействия политического истеблишмента США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о возможности паузы в украинском вопросе, эксперт категорично заявил: "Арктика, Марс и любые турусы на колесах – все это возможно, но не вместо Украины. Нельзя заменить одну тематику на другую".
Он пояснил, что хотя есть аспекты, которые можно развивать для укрепления доверия, Украина остается ключевой проблемой.
Политолог подчеркнул, что любые совместные проекты будут заблокированы американским истеблишментом: "Есть ряд аспектов, которые можно развивать в рамках укрепления взаимного доверия, но Украина остается как военный конфликт. И любой такой проект будет под жесточайшим обстрелом Конгресса и Демпартии".
Дробницкий также подверг сомнению реалистичность проектов, которые президент США Дональд Трамп мог бы предложить России.
"Понятно, что надо предлагать нечто грандиозное и завлекающее. Но Арктика — это тот же Марс… Прибрежная Арктика Россией освоена достаточно хорошо. Дальше во льдах действительно много природных ресурсов, и страны туда рано или поздно рванут", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.
О переговорах в Белом Доме и перспективах разрешения украинского конфликта — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО".
