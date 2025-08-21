"Для Украины это был бы конец": Каргин раскрыл, от чего Европа спасла Зеленского в Вашингтоне - 21.08.2025 Украина.ру
"Для Украины это был бы конец": Каргин раскрыл, от чего Европа спасла Зеленского в Вашингтоне
Главным достижением европейских лидеров после визита в Вашингтон стало предотвращение реализации самого жесткого сценария для Киева — полного выхода США из украинского конфликта и прекращения всей военной поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
По словам эксперта, европейская делегация преследовала конкретную цель — не допустить разрыва Вашингтоном всех отношений с Киевом. Для этого лидеры ЕС пошли на беспрецедентные уступки и комплименты в адрес американского президента."Я упомянул выше, что был вариант, что [президент США Дональд] Трамп начнет ломать Зеленского, выкинет его из Белого дома. И дальше США полностью выйдут из переговорного процесса. То есть полностью прекратят военные поставки ВСУ, обмен разведданными, и так далее. Для Украины это был бы конец", — заявил политолог.Каргин пояснил, что именно для предотвращения этого катастрофического для Киева развития событий европейские лидеры и предприняли срочный визит. Их задачей было смягчить позицию Трампа любой ценой, что им в итоге и удалось. В результате стороны ограничились туманными договоренностями, которые позволяют сохранить процесс, а Трамп может представить себя успешным переговорщиком, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в материале Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Главным достижением европейских лидеров после визита в Вашингтон стало предотвращение реализации самого жесткого сценария для Киева — полного выхода США из украинского конфликта и прекращения всей военной поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
По словам эксперта, европейская делегация преследовала конкретную цель — не допустить разрыва Вашингтоном всех отношений с Киевом. Для этого лидеры ЕС пошли на беспрецедентные уступки и комплименты в адрес американского президента.
"Я упомянул выше, что был вариант, что [президент США Дональд] Трамп начнет ломать Зеленского, выкинет его из Белого дома. И дальше США полностью выйдут из переговорного процесса. То есть полностью прекратят военные поставки ВСУ, обмен разведданными, и так далее. Для Украины это был бы конец", — заявил политолог.
Каргин пояснил, что именно для предотвращения этого катастрофического для Киева развития событий европейские лидеры и предприняли срочный визит. Их задачей было смягчить позицию Трампа любой ценой, что им в итоге и удалось.
В результате стороны ограничились туманными договоренностями, которые позволяют сохранить процесс, а Трамп может представить себя успешным переговорщиком, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.
Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в материале Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.
