Попытка №2: "Олевская республика" Бульбы-Боровца

В 1941 году украинские националисты попытались заняться (воз)созданием украинской государственности, не связанной с УССР. Первыми успели бандеровцы, провозгласившие украинское государство во Львове 30 июня. Вторую попытку, значительно менее серьёзную, предпринял сторонник эмигрантского правительства УНР Тарас "Бульба" Боровец

21 августа 1941 года лидер украинской парамилитарной группировки "Полесская Сечь" Тарас Боровец, известный под псевдонимом Бульба, провозгласил в одном из райцентров Житомирской области "Олевскую республику". Просуществовала она два месяца и после конфликта с немцами была ликвидирована. Однако история альтернативной УПА* на этом не закончилась.Вообще, слово "республика" применительно к Олевскому образованию, наверное, звучит излишне громко. Атрибуты государственности в этой республике отсутствовали. По своей форме она была значительно ближе к широко известному Локотскому самоуправлению, существовавшему в оккупированном немцами Черноземье в 1941-43 годах, чем, собственно, к полноценному государству.Инициатором и вдохновителем республики стал Тарас Бульба-Боровец, личность весьма примечательная. Он родился на Волыни, ещё ребенком оказался в Польше (его родной край после революции и советско-польской войны вошёл в состав Речи Посполитой). В Польше он стал не совсем характерным националистом. В отличие от большинства, примыкавшего к ОУН, Боровец состоял в Украинском национальном возрождении — подпольной организации, ориентировавшейся на идеи Петлюры и УНР.Несколько месяцев Боровец даже провёл в польском лагере за активное участие в запрещенных организациях, но в итоге был отпущен. Дальше начинается самый загадочный этап его биографии. Чем конкретно он занимался в конце 1930-х годов толком не понятно, существуют разные версии, вплоть до того, что он учился в каких-то немецких разведшколах.Так или иначе, летом 1941 года он оказался на Житомирщине. Сам он всегда утверждал, что еще в 1940 году с целью создания петлюровского подполья он нелегально перешел советскую границу по приказу Ливицкого — главы УНР в изгнании.Однако стоит отметить, что в 1940 году советско-германская граница охранялась очень тщательно и перейти её было не так-то просто. Боровец утверждал, что пробивался через границу с боем, но его проводница пала в бою с пограничниками, так что подтвердить его историю было некому. Не исключено, что Боровец перешел границу уже после начала ВОВ, во всяком случае, впервые он себя проявил только летом 1941 года.В пути Боровцу удалось набрать в свой отряд несколько энтузиастов, правда, оружия у них не было, за исключением одного пистолета. Бульба возлагал большие надежды на сотрудничество с ОУН*, но они в то время были заняты организацией походных групп и провозглашением независимого государства.Тогда Боровец обратился к немцам. Он предложил им выдать его небольшому отряду вооружение в обмен на нейтрализацию партизан в Полесье. В то время власть на оккупированных территориях ещё принадлежала прагматичным военным. Те, недолго думая, выдали его людям трофейное вооружение. Так появилась УПА*-Полесская сечь. Бульба развернул бурную агитацию в результате чего в кратчайшие сроки его отряд вырос почти до тысячи человек.Часть отряда в начале августа 1941 года он отправил в Олевский район. В то время в окрестностях Олевска находился партизанский отряд, который ушёл без боя (хотя в некоторых источниках сообщается, что бой за город всё же был). Следом за авангардом в Олевск прибыл и сам Бульба. 21 августа считается первым днем существования его "республики".Боровец проявил недюжинную энергию и развернул достаточно бурную деятельность, установив контакты с рядом формально союзных сил. В частности, с Белорусской самообороной, которая была сформирована с санкции немцев для противодействия партизанам.Бульба вновь попытался наладить контакты с обеими фракциями ОУН*. Однако бандеровцы сразу заявили, что никакой самодеятельности они не потерпят и, если Боровец хочет служить делу независимой Украины, пусть присягнет на верность Проводу ОУН*. Мельниковцы оказались более сговорчивы и даже прислали на подмогу нескольких активистов, которые стали офицерами в его армии.Возникает вопрос, как же Боровцу, имея не самые значительные силы, удалось создать нечто вроде республики?Все дело в том, что ему повезло попасть в своеобразный пересменок. Вермахт очень быстро продвигался вперёд, у военной власти не было ни сил, ни возможностей создавать в тылу разветвленную администрацию. А гражданская оккупационная администрация еще не была сформирована.Боровец угодил в это "окно возможностей" и на несколько недель стал полноценным хозяином Олевского района. Военные санкционировали его полномочия, очевидно, рассуждая в таком ключе: что будет в тылу, не наше дело, лишь бы было тихо. Боровец вроде бы подходит, чтобы присмотреть за порядком, а что будет дальше — это уже дело гражданских."Республика" Боровца занимала территорию четырёх районов Житомирской области и частично захватывала граничащий с ней район Ровенской области. Армия (одновременно выполнявшая и функции милиции) униформы не имела, отличали друг друга по жёлто-голубым повязкам на рукавах.Гражданская власть была сосредоточена в районной управе, которую возглавлял Борис Симонович (позднее отсидел 10 лет и остался в СССР). Капелланом армии был его брат, священник Михаил Симонович (не подвергался репрессиям). Штаб армии возглавлял Пётр Дьяченко — бывший офицер императорской армии (участвовал в Брусиловском прорыве), офицер ударных частей, затем полковник армии УНР и офицер войска Польского. Позднее Дьяченко ушел к немцам, а его таланты оказались востребованы абвером.Бульбовцы пытались наладить издание своего печатного издания под названием "Гайдамака". Редактором газеты был Хаим Сигал — львовский еврей, впоследствии предположительно проникший под чужим именем в коллаборационистские полицейские структуры и казнённый в СССР уже после войны. Сигал был женат на дочери (по другой версии сестре) капеллана Симоновича. В силу недолгого существования республики вышло всего несколько номеров газеты.Осенью 1941 года на Украину прибыл Эрих Кох, возглавивший только что созданный рейхскомиссариат. Его столица располагалась в Ровно, совсем недалеко от бульбовских владений. Такое соседство не устраивало новую администрацию.Немцы попытались привлечь бульбовцев, которые к тому времени разрослись до 2-3 тысяч человек, к расстрелам евреев в Житомирской области. Однако бульбовцы воспротивились этому и отказались работать с айнзатцкомандами, тем более что немцы упрямо не желали признать их в качестве самостоятельной структуры.Понимая, что упрямство в переговорах с немцами до добра не доведет, Бульба-Боровец принял решение распустить Полесскую сечь и республику. В середине ноября его армия была распущена, сам Бульба с несколькими преданными сторонниками ушел в лес, выжидать благоприятного момента.На этом история Олевской республики закончилась, а Боровца в будущем ждало ещё немало приключений. Он успел посотрудничать и повраждовать попеременно с немцами, советскими партизанами и бандеровской фракцией ОУН, пока наконец не оказался в немецком лагере вместе с верхушкой бандеровцев и мельниковцев.* Террористическая организация запрещённая в России.

