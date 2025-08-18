https://ukraina.ru/20250818/druzhba-pod-udarom-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-avgusta-1067192191.html

"Дружба" под ударом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 августа

"Дружба" под ударом, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 августа

Поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" временно прекратились из-за украинского удара. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102676/18/1026761849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88ccb2bbdf7af74b6aa6777cdd4b7d9d.jpg.webp

Поставки нефти в Венгрию временно прекратились из-за очередной атаки Украины на трубопровод "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в соцсетях."Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в нашу страну. Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!" — написал он.Сийярто указал, что российские специалисты делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить трансформаторную подстанцию, необходимую для эксплуатации нефтепровода, но пока не могут сказать, когда поставки возобновятся."Брюссель и Киев уже три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну на территории Украины, и всё более частые украинские атаки на нашу энергетическую безопасность также направлены на это. Поэтому ещё раз дадим понять: это не наша война, мы не имеем к ней никакого отношения, мы хотим оставаться в стороне, и пока мы у власти, так оно и будет!" — подчеркнул Сийярто.Он также напомнил руководству Украины, что электроэнергия, поступающая из Венгрии, "играет ключевую роль в энергоснабжении Украины".Ранее Украина уже пыталась срывать поставки нефти по трубопроводу "Дружба", чем вызывала критику Венгрии.Обстрелы и налётыУтром 18 августа Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников на российские регионы."В течение прошедшей ночи с 20.00 17 августа до 06:00 по московскому времени 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 8 – над территорией Тамбовской области, 5 – над акваторией Азовского моря, 2 – над акваторией Чёрного моря, 2 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Ростовской области, 1 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Краснодарского края, 1 – над территорией Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новом налёте."В 09:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Липецкой области", — заявило министерство.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ осуществили 9 ударов, на светлодарском — 1 удар, выпустив по территории этого региона России 11 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение и объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 15 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 4; Алёшки — 3; Новая Каховка — 4; Каховка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Старая Збурьевка, Голая Пристань и Каховка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо у себя в телеграм-канале рассказал о жертвах украинских атак."За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погиб один человек. В Алёшкинском округе украинский дрон-камикадзе атаковал частный жилой дом в посёлке Брилёвка. Погибла женщина 1949 года рождения. Повреждены фасады, кровли и остекление двух домов. В этом же округе, в селе Раденск, повреждён легковой автомобиль в результате артиллерийского обстрела. Обошлось без жертв", — писал Сальдо.В Каховке в результате попадания снаряда загорелся индивидуальный жилой дом и три хозпостройки. Пожар ликвидирован. Пострадавших не было.В Алёшкинском, Голопристанском и Каховском округах зафиксированы лесные пожары на площади более 19 гектаров. Все возгорания оперативно ликвидированы."Также зафиксированы пожары сухой травы в Брилёвке, Дмитровке, Каховке и Чулаковке. Общая площадь возгораний составила 0,61 га. Пострадавших нет. Кроме того, враг обстрелял: Алешки, Днепряны, Голую Пристань, Новую Каховку, Старую Збурьевку", — отмечалось в публикации Сальдо.Позднее стало известно о новой жертве украинских обстрелов. В Алёшках пострадал мирный житель из-за обстрела со стороны ВСУ"Мужчина 1970 года рождения госпитализирован в Алешковскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочным ранением", — сообщили "Таврии" в экстренных службах.Утром 18 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Нечаевка, Стрелецкое, Ясные Зори и хутору Валковский совершены атаки 6 беспилотников, один из которых сбит. Пострадали двое: мама и её 13-летняя дочь. Ребёнок продолжает лечение в детской областной клинической больнице. Женщина отпущена на амбулаторное лечение", — писал губернатор.Были повреждены одна квартира в МКД, 6 частных домов, 3 надворные постройки, административное здание предприятия, газовая труба, линия электропередачи и 5 автомобилей, один из которых уничтожен огнём."В Борисовском районе село Никитское атаковано 5 FPV-дронами. От удара одного из них по автомобилю ранен мужчина. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", — сообщил Гладков.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Двулучное, Казинка, Посохово, Соболевка и Шведуновка, хуторам Леоновка и Рябики нанесены удары 16 беспилотников, 6 из которых подавлены. В хуторе Рябики повреждены 2 частных дома, в хуторе Леоновка — 2 единицы сельхозтехники и автомобиль, в селе Шведуновка — частный дом, в селе Двулучное — частный дом, а также уничтожен огнём автомобиль."На участке автодороги Казинка — Посохово от удара дрона по автомобилю пострадал водитель. Он самостоятельно обратился в больницу. Необходимая помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение. Машина повреждена", — рассказал Гладков.В Волоконовском районе по посёлку Пятницкое, сёлам Коновалово и Лазурное произведены атаки 3 беспилотников, один из которых сбит. В селе Коновалово повреждено складское помещение предприятия.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, сёлам Дорогощь, Козинка, Мокрая Орловка, Смородино и Сподарюшино выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 5 беспилотников. В городе Грайвороне повреждён частный дом, в селе Дорогощь — инфраструктурный объект связи, в селе Мокрая Орловка — линия электропередачи.Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Повреждён частный дом.В Краснояружском районе посёлки Быценков и Красная Яруга, сёла Графовка, Демидовка и Илек-Пеньковка подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущен 21 боеприпас, и атакам 7 беспилотников. В посёлке Быценков повреждены забор частного дома и автомобиль.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет.В Ракитянском районе посёлки Пролетарский и Ракитное, сёла Бобрава и Святославка атакованы 10 беспилотниками, один из которых сбит."За прошедший день в районе ранены шесть мирных жителей, в том числе ребёнок. Мужчина, которому была оказана медицинская помощь на месте, позже повторно обратился в больницу, после полного обследования диагнозы не подтвердились. 12-летний мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. Также в больнице продолжает оставаться один из взрослых, остальные пострадавшие продолжают амбулаторное лечение", — сообщил Гладков.Повреждены 11 квартир в МКД, 2 частных дома, 6 коммерческих объектов и 10 транспортных средств.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Обошлось без последствий.Над Чернянским районом сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка выпущено 9 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 16 беспилотников, из которых 10 подавлены и сбиты."В городе Шебекино вследствие детонации дрона ранен боец подразделения "Орлан". Мужчина продолжает лечение амбулаторно", — рассказал губернатор.В городе повреждены 2 грузовых автомобиля и частный дом, в селе Новая Таволжанка — 2 частных дома, в селе Муром — 3 частных дома, газовая труба и 3 хозпостройки, одна из которых уничтожена огнём. Сегодня рано утром в Шебекино в результате обстрела разрушены пристройка к дому и хозпостройка. Также повреждены частный дом и надворная постройка.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О грядущей встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского — в статье Павла Котова "Большой день в Белом доме: агитбригада "партии войны" едет обрабатывать Трампа".

