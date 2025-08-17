Мы нанесли удар по "Южмашу": эксперт Кнутов раскрыл детали уничтожения украинского "Сапсана"

Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск

От встречи на Аляске можно ждать договоренности о замирении по линии фронта с постепенным выводом войск хунты за пределы ДНР. Это единственный вариант, который позволяет Трампу изобразить из себя миротворца. Реально мир достигнут не будет, потому что с этим не согласятся Киев и Европа.