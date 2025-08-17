Мы нанесли удар по "Южмашу": эксперт Кнутов раскрыл детали уничтожения украинского "Сапсана" - 17.08.2025 Украина.ру
Мы нанесли удар по "Южмашу": эксперт Кнутов раскрыл детали уничтожения украинского "Сапсана"
ФСБ и ВС РФ нанесли удары по ключевым объектам украинского ВПК, сорвав планы по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
По словам эксперта, ракетная программа Украины существует давно. "С начала СВО благодаря своим кураторам из ведущего европейского концерна MBDA Украина смогла реализовать проект по созданию ОТРК "Гром". Он получил название "Гром-2" в экспортной версии и "Сапсан" в украинской версии", - сообщил Кнутов.Эксперт подробно описал характеристики комплекса. "Особенность этого комплекса в том, что там используется твердотопливная ракета с дальностью стрельбы в экспортном варианте 300 километров, а в варианте "Сапсана" от 500 до 700, а по некоторым данным и до 750 километров", - уточнил он.Кнутов рассказал, что в 2023 году при поддержке европейцев был произведен пробный пуск по Крыму. "Ракета была перехвачена, затем мы нанесли удар по "Южмашу", где разрабатывался комплекс", - напомнил военный аналитик."Его ракеты имеют боевую часть в 480 килограммов. Осколочно-фугасная боевая часть дает около 10 тысяч осколков. Скорость полета ракеты 5,1 маха", - добавил эксперт, подчеркивая опасность комплекса."Естественно руководство нашей страны не стало дожидаться, пока этот комплекс запустят в серию. Были вычислены и уничтожены предприятия, которые заняты его производством", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова: "Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска" на сайте Украина.ру.Про новые успехи Армии России в обзоре Геннадия Алехина: "Спецоперация на минувшей неделе. Растягивая оборону ВСУ, армия РФ прорывается в глубину и тыл противника" на сайте Украина.ру.
новости, россия, украина, крым, юрий кнутов, вооруженные силы украины, фсб, южмаш, сво, дзен новости сво, новости сво россия, ракетный удар, спецоперация, главные новости, военный эксперт
Новости, Россия, Украина, Крым, Юрий Кнутов, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Южмаш, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, ракетный удар, Спецоперация, Главные новости, военный эксперт

07:00 17.08.2025
 
ФСБ и ВС РФ нанесли удары по ключевым объектам украинского ВПК, сорвав планы по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
По словам эксперта, ракетная программа Украины существует давно. "С начала СВО благодаря своим кураторам из ведущего европейского концерна MBDA Украина смогла реализовать проект по созданию ОТРК "Гром". Он получил название "Гром-2" в экспортной версии и "Сапсан" в украинской версии", - сообщил Кнутов.
Эксперт подробно описал характеристики комплекса. "Особенность этого комплекса в том, что там используется твердотопливная ракета с дальностью стрельбы в экспортном варианте 300 километров, а в варианте "Сапсана" от 500 до 700, а по некоторым данным и до 750 километров", - уточнил он.
Кнутов рассказал, что в 2023 году при поддержке европейцев был произведен пробный пуск по Крыму. "Ракета была перехвачена, затем мы нанесли удар по "Южмашу", где разрабатывался комплекс", - напомнил военный аналитик.
"Его ракеты имеют боевую часть в 480 килограммов. Осколочно-фугасная боевая часть дает около 10 тысяч осколков. Скорость полета ракеты 5,1 маха", - добавил эксперт, подчеркивая опасность комплекса.
"Естественно руководство нашей страны не стало дожидаться, пока этот комплекс запустят в серию. Были вычислены и уничтожены предприятия, которые заняты его производством", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова: "Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи Армии России в обзоре Геннадия Алехина: "Спецоперация на минувшей неделе. Растягивая оборону ВСУ, армия РФ прорывается в глубину и тыл противника" на сайте Украина.ру.
12 августа, 17:08
Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и ПокровскОт встречи на Аляске можно ждать договоренности о замирении по линии фронта с постепенным выводом войск хунты за пределы ДНР. Это единственный вариант, который позволяет Трампу изобразить из себя миротворца. Реально мир достигнут не будет, потому что с этим не согласятся Киев и Европа.
Больше материалов по теме:
Новости Россия Украина Крым Юрий Кнутов Вооруженные силы Украины ФСБ Южмаш СВО дзен новости СВО новости СВО Россия ракетный удар Спецоперация Главные новости военный эксперт
 
Лента новостейМолния