https://ukraina.ru/20250817/chto-pridumali-dronschiki-vsu-i-kak-im-otvetyat-shturmoviki-rossii-varyag-matyushin-o-bitve-za-pokrovsk-1067134972.html

Что придумали дронщики ВСУ и как им ответят штурмовики России: "Варяг" Матюшин о битве за Покровск

Что придумали дронщики ВСУ и как им ответят штурмовики России: "Варяг" Матюшин о битве за Покровск - 17.08.2025 Украина.ру

Что придумали дронщики ВСУ и как им ответят штурмовики России: "Варяг" Матюшин о битве за Покровск

Старший лейтенант, волонтёр, ополченец первой волны Александр Матюшин (позывной "Варяг") пообщался с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко о ситуации... Украина.ру, 17.08.2025

2025-08-17T10:39

2025-08-17T10:39

2025-08-17T10:39

россия

александр "варяг" матюшин

александр чаленко

вооруженные силы украины

всу

потери всу

разгром всу

всу наступают

наступление россии на украину

покровск/красноармейск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/11/1067134847_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bbee03758e3671c13cb45c26bccb9841.jpg

Старший лейтенант, волонтёр, ополченец первой волны Александр Матюшин (позывной "Варяг") пообщался с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко о ситуации на фронте, о дроновой угрозе от ВСУ и контрмерах бойцов ВС России, а также о битве за Красноармейск (Покровск). ТГ-канал Александра Матюшина: https://t.me/impanarh

россия

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины, всу, потери всу, разгром всу, всу наступают, наступление россии на украину, покровск/красноармейск, видео, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво россия, видео