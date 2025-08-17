https://ukraina.ru/20250817/chto-pridumali-dronschiki-vsu-i-kak-im-otvetyat-shturmoviki-rossii-varyag-matyushin-o-bitve-za-pokrovsk-1067134972.html
Что придумали дронщики ВСУ и как им ответят штурмовики России: "Варяг" Матюшин о битве за Покровск
Что придумали дронщики ВСУ и как им ответят штурмовики России: "Варяг" Матюшин о битве за Покровск - 17.08.2025 Украина.ру
Что придумали дронщики ВСУ и как им ответят штурмовики России: "Варяг" Матюшин о битве за Покровск
Старший лейтенант, волонтёр, ополченец первой волны Александр Матюшин (позывной "Варяг") пообщался с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко о ситуации... Украина.ру, 17.08.2025
2025-08-17T10:39
2025-08-17T10:39
2025-08-17T10:39
россия
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
вооруженные силы украины
всу
потери всу
разгром всу
всу наступают
наступление россии на украину
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/11/1067134847_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bbee03758e3671c13cb45c26bccb9841.jpg
Старший лейтенант, волонтёр, ополченец первой волны Александр Матюшин (позывной "Варяг") пообщался с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко о ситуации на фронте, о дроновой угрозе от ВСУ и контрмерах бойцов ВС России, а также о битве за Красноармейск (Покровск). ТГ-канал Александра Матюшина: https://t.me/impanarh
россия
покровск/красноармейск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/11/1067134847_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_724a52859b78bc3a4b7d5aa3b396c4c0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины, всу, потери всу, разгром всу, всу наступают, наступление россии на украину, покровск/красноармейск, видео, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво россия, видео
Россия, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, ВСУ наступают, наступление России на Украину, Покровск/Красноармейск, Видео, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия