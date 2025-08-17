Что придумали дронщики ВСУ и как им ответят штурмовики России: "Варяг" Матюшин о битве за Покровск - 17.08.2025 Украина.ру
Что придумали дронщики ВСУ и как им ответят штурмовики России: "Варяг" Матюшин о битве за Покровск
Старший лейтенант, волонтёр, ополченец первой волны Александр Матюшин (позывной "Варяг") пообщался с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко о ситуации... Украина.ру, 17.08.2025
2025-08-17T10:39
2025-08-17T10:39
Старший лейтенант, волонтёр, ополченец первой волны Александр Матюшин (позывной "Варяг") пообщался с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко о ситуации на фронте, о дроновой угрозе от ВСУ и контрмерах бойцов ВС России, а также о битве за Красноармейск (Покровск). ТГ-канал Александра Матюшина: https://t.me/impanarh
Украина.ру
Россия, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, ВСУ наступают, наступление России на Украину, Покровск/Красноармейск, Видео, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

Что придумали дронщики ВСУ и как им ответят штурмовики России: "Варяг" Матюшин о битве за Покровск

10:39 17.08.2025
 
Старший лейтенант, волонтёр, ополченец первой волны Александр Матюшин (позывной "Варяг") пообщался с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко о ситуации на фронте, о дроновой угрозе от ВСУ и контрмерах бойцов ВС России, а также о битве за Красноармейск (Покровск).
ТГ-канал Александра Матюшина: https://t.me/impanarh
