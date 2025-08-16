Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита на Аляске — Путин - 16.08.2025 Украина.ру
Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита на Аляске — Путин
Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита на Аляске, сообщил Путин
2025-08-16T02:17
2025-08-16T02:31
Другие заявления Президента России Владимира Путина на пресс-конференции (продолжение):🟦 Мы надеемся, что мы сможем в политической сфере с США перешагнуть "из вчера в завтра".🟦 Путин надеется, что достигнутые с Трампом понимания откроют дорогу к миру на Украине.🟦 РФ и США есть, что предложить друг другу в разных сферах от технологий до Арктики. 🟦 Путин поблагодарил Трампа за доверительный тон беседы.
Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита на Аляске — Путин

02:17 16.08.2025 (обновлено: 02:31 16.08.2025)
 
© telegram ukr_2025_ruТрамп и Путин не стали отвечать на вопросы журналистов, обойдясь короткими заявлениями
Трамп и Путин не стали отвечать на вопросы журналистов, обойдясь короткими заявлениями - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита на Аляске, сообщил Путин
Другие заявления Президента России Владимира Путина на пресс-конференции (продолжение):
🟦 Мы надеемся, что мы сможем в политической сфере с США перешагнуть "из вчера в завтра".
🟦 Путин надеется, что достигнутые с Трампом понимания откроют дорогу к миру на Украине.
🟦 РФ и США есть, что предложить друг другу в разных сферах от технологий до Арктики.
🟦 Путин поблагодарил Трампа за доверительный тон беседы.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
