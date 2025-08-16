https://ukraina.ru/20250816/situatsiya-vokrug-ukrainy-stala-odnim-iz-tsentralnykh-voprosov-sammita-na-alyaske--putin-1067090958.html

Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита на Аляске — Путин

Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита на Аляске — Путин - 16.08.2025 Украина.ру

Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита на Аляске — Путин

Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита на Аляске, сообщил Путин

2025-08-16T02:17

2025-08-16T02:17

2025-08-16T02:31

украина.ру

новости

россия

владимир путин

аляска

дональд трамп

украина

пресс-конференция

пресс-конференция с путиным

встреча путина и трампа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/10/1067091827_0:4:1108:627_1920x0_80_0_0_06af304e15ecda59097f29b4d25ff383.jpg

Другие заявления Президента России Владимира Путина на пресс-конференции (продолжение):🟦 Мы надеемся, что мы сможем в политической сфере с США перешагнуть "из вчера в завтра".🟦 Путин надеется, что достигнутые с Трампом понимания откроют дорогу к миру на Украине.🟦 РФ и США есть, что предложить друг другу в разных сферах от технологий до Арктики. 🟦 Путин поблагодарил Трампа за доверительный тон беседы.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

аляска

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, владимир путин, аляска, дональд трамп, украина, пресс-конференция, пресс-конференция с путиным, встреча путина и трампа, результаты переговоров путина и трампа