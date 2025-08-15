Зеленский не хочет мира - Марджори Тейлор Грин - 15.08.2025 Украина.ру
Зеленский не хочет мира - Марджори Тейлор Грин
Владимир Зеленский "не хочет мира" в преддверии саммита президента США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Анкоридже. Об этом 15 августа заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х
ВСУ совершили "одну из крупнейших" атак беспилотников на Россию за день до мирных переговоров Трампа и Путина на Аляске. Американская конгрессвумен осудила преступления украинской армии. По ее мнению, это говорит о том, что украинское руководство не желает заключать мирное соглашение."Накануне исторических мирных переговоров между президентом Трампом и президентом Путиным Зеленский делает это. Зеленский не хочет мира и, очевидно, пытается саботировать героические усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине. Я молюсь, чтобы мир восторжествовал!", - написала Тейлор Грин.14 августа Ростов-на-Дону, Белгород и Волгоград подверглись атаке беспилотников. В Ростове-на-Дону беспилотник нанес удар по многоквартирному жилому дому. В Белгороде БПЛА ударили по зданию правительства. В Волгограде обломки устройств упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, из-за чего нефтепродукты разлились и загорелись. Всего в результате атаки пострадали 16 человек.15 августа в 22:00 по московскому времени состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине, а также дальнейшее сотрудничество Москвы и Вашингтона.
Владимир Зеленский "не хочет мира" в преддверии саммита президента США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Анкоридже. Об этом 15 августа заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х
ВСУ совершили "одну из крупнейших" атак беспилотников на Россию за день до мирных переговоров Трампа и Путина на Аляске. Американская конгрессвумен осудила преступления украинской армии. По ее мнению, это говорит о том, что украинское руководство не желает заключать мирное соглашение.
"Накануне исторических мирных переговоров между президентом Трампом и президентом Путиным Зеленский делает это. Зеленский не хочет мира и, очевидно, пытается саботировать героические усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине. Я молюсь, чтобы мир восторжествовал!", - написала Тейлор Грин.
14 августа Ростов-на-Дону, Белгород и Волгоград подверглись атаке беспилотников. В Ростове-на-Дону беспилотник нанес удар по многоквартирному жилому дому. В Белгороде БПЛА ударили по зданию правительства. В Волгограде обломки устройств упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, из-за чего нефтепродукты разлились и загорелись. Всего в результате атаки пострадали 16 человек.
15 августа в 22:00 по московскому времени состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине, а также дальнейшее сотрудничество Москвы и Вашингтона.
13:20
Трамп лично с наивысшими почестями встретит Путина на Аляске — NBC News Президент США Дональд Трамп намерен принять российского лидера Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями, сообщает телеканал NBC
