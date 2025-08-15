https://ukraina.ru/20250815/sibir-i-alyaska---dva-berega-istoricheskie-paralleli-vstrechi-putina-i-trampa-na-alyaske-1067047528.html

Сибирь и Аляска - два берега: исторические параллели встречи Путина и Трампа на Аляске

Сибирь и Аляска - два берега: исторические параллели встречи Путина и Трампа на Аляске

Сегодня состоится историческая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидания от нее у экспертов и наблюдателей противоречивые – от самых оптимистичных до сдержано-нейтральных.

Информационный прогрев встречи — на самом высоком градусе. Десятки тысяч человек следят за перемещением самолетов первых лиц, сотни тысяч просмотров у новостей: какие котлеты ели журналисты из президентского пула, какое поло надел Лавров и так далее.Такое внимание к деталям (по сути, второстепенным) говорит лишь об одном — полная секретность реальной повестки встречи лидеров на высшем уровне.Никто не знает, о чём будут говорить президенты и их представительные команды, какие позиции согласовали стороны, как никто не может наверняка спрогнозировать, чем закончится саммит.Потому у экспертов было широкое поле для анализа и исторических параллелей (а само место встречи отсылает к истории). Мы собрали самые интересные из них.Историк Борис МячинЭта встреча — то, что юристы называют термином "заявление о намерениях". Юридической силы подобные меморандумы не имеют.Но на практике это означает первый и большой шаг к миру, потому что на встрече будут оговорены "красные линии", которые уже сильно погасят конфликт.В чём эти "красные линии"? Они в том, что со стороны России ещё раз прозвучит заявление о том, что территориальные претензии Москвы ограничены административными границами четырёх областей.Казалось бы, зачем, скажете вы. Ведь всё это было озвучено на коллегии МИД в июне 2024 года. Нет, это другое (простите за моветон).После аляскинского саммита эти претензии будут согласованы "в ставке хана". Я понимаю, что русскому "патриоту" подобные формулировки режут слух, но вообще это международная практика со средневековых времён.Трампа нужно воспринимать как монгольского хана или императора Священной Римской империи. Есть во Всемирной истории яркие примеры таких громких титулов, часто не обладающих на практике реальной властью.Но все междоусобные разборки русских князей или немецких феодалов решались в те времена через такие ставки. Для американского "хана" это уже почётно, то, что его воспринимают как верховного судью, и можно нисколько не сомневаться в том, что Трампа мнимая покорность русских вполне удовлетворит.Говоря ещё проще: русские официально пообещают Трампу не наступать дальше четырёх областей, а если в ходе войны наши казаки и зайдут случайно в Полтаву или Днепропетровск, то они будут обязаны потом оттуда уйти, вот на это воли "хана" уже нет.Как и из-под Сум и Харькова наши обязуются уйти. В этом месте русскому "патриоту" опять же кажется, что это какой-то обман и даже "предательство".Нет, это закрепление реального положения дел. Да, это очень похоже на Минские соглашения, но есть существенная разница: гарантом Минских соглашений были Франция и Германия, то есть какие-то нойоны и темники, а в новом случае гарантом выступает уже сам хан.Всё это будет приносить Трампу, повторюсь, хорошие политические очки, а России Трамп сегодня выгоден, лучше иметь дело с ним, нежели с его нойонами или его противниками из конкурирующего демократического обоза (монгольский или бурятский клан).Смысл договорённости в том, что территориальные претензии России должен подтвердить верховный арбитр, а война из состояния "близко к мировой" переведена в состояние "опять эти славяне что-то между собой делят".Это и подразумевает Трамп, когда говорит "мир в обмен на территории", хотя правильнее было бы сказать "мир в обмен на моё формальное признание за Россией её территориальных претензий".Публицист Алексей ПилькоЕсли сравнивать саммит в Анкоридже с подобными событиями предыдущей холодной войны, то наиболее близкая аналогия — это встреча "большой четвёрки" в составе советского лидера Никиты Хрущёва, американского президента Дуайта Эйзенхауэра, британского премьера Энтони Идена и французского премьер-министра Эдгара Фора в Женеве в июле 1955 года (ровно через десять лет после Потсдамской конференции, окончательно заложившей основы мирного урегулирования в Европе).Разумеется, в Швейцарии были представлены четыре стороны, а на Аляске только две, но нынешние Великобритания и Франция не обладают тем же весом в мировой политике, какой был у этих стран в середине 1950-х годов.Анкоридж уместно сравнивать с Женевой, потому что 70 лет назад, как и сегодня, на саммите в верхах решался важный вопрос о правилах взаимоотношений великих держав.Иными словами, впервые с 1945 года Москва, Вашингтон, Лондон и Париж задумались о том, как жить дальше и удержать нарастающую конфронтацию в относительно безопасных рамках.Кстати, в Женеве много говорили о нейтрализации и внеблоковом статусе, но не Украины, а Германии. СССР предлагал объединить недавно появившиеся ГДР и ФРГ в единое германское государство при условии его нейтрального статуса (по образцу Австрии, с территории которой в том же 1955 году были выведены войска союзников, после чего она объявила себя нейтральной страной).Более того, Никита Хрущёв предлагал в Женеве одновременный роспуск НАТО и только что появившейся к тому времени Организации Варшавского договора. Взамен предлагалось создать общеевропейскую систему безопасности.Однако США, Великобритания и Франция все советские предложения отвергли и стали создавать на основе западногерманской армии ядро сухопутных сил Североатлантического альянса в Европе (то есть делать примерно то же самое, что сейчас западные союзники исполняют в отношении Украины).В общем, договориться по гарантиям безопасности на европейском континенте в 1955 году не удалось, и первая пристрелка с целью выработки правил холодной войны закончилась ничем.Потом эти правила были созданы, а финальную точку в этом процессе поставил Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный в Хельсинки через 20 лет — в августе 1975 года.Но этому предшествовали бурные события, включавшие в себя балансирование на грани третьей мировой и ядерной войны. Надо было пройти через Суэцкий кризис 1956 года и другие конфликты на Ближнем Востоке, обострение западноберлинского вопроса в 1958–1961 годах и появление Берлинской стены, драматические события на Кубе в 1962 году, войну во Вьетнаме и многое другое, чтобы признать новый баланс сил на международной арене и вернуться к обсуждению правил игры между ведущими акторами.Сегодня ситуация в мировой политике ничуть не лучше, чем в 1955 году. Возможно, даже хуже, в том плане, что тогда у власти находились политики, прошедшие горнило Второй мировой войны и не желавшие повторения подобных событий.Сегодня качество политических элит, в особенности в Европе, ниже на порядок. И многие на старом континенте даже не понимают, какой пожар они могут раздуть.Но европейские державы больше не играют первую скрипку, и поэтому их можно вынести за скобки, что и сделано в Анкоридже: саммит носит двусторонний характер, а договаривающихся сторон две — Россия и США.На этой встрече можно будет наблюдать ту самую первую пристрелку и начало пути, который, возможно, приведёт международные отношения к более стабильному формату (но шансы на успех вовсе не абсолютные).Важно понимать, что стабилизация не наступит сразу и вдруг: как минимум в ближайшее десятилетие предстоит пройти опасным путём острых кризисов и вооружённых конфликтов средней и малой интенсивности.Хочется надеяться, что удастся избежать ограниченной ядерной войны (про всеобщую и говорить нечего). В итоге в 2035–2040-х годах мы получим тот мир, который будет относительно устойчивым и прогнозируемым.Он продлится примерно полвека, а потом снова всё сначала. Таков путь в мировой политике, и так было всегда.Украинский аналитик Алексей КущКак США будут "есть" евразийский "пирог", о котором я недавно писал? Северный слой в контексте Арктики будут, скорее всего, делить с РФ и не пускать в арктическую зону Китай.Срединный слой, то есть черноморско-каспийский кластер (Закавказье и Центральную Азию), ждёт неоколонизация при участии США, которую будут прикрывать процессом "модерации" пантюркистского геополитического проекта со стороны Америки.Как когда-то Британия "модерировала" арабский проект после Второй мировой войны. Только сейчас — при частичном невмешательстве РФ в этот процесс (по аналогии, как СССР не вмешивался в американо-британскую модерацию арабских монархических проектов в странах Залива).Южный слой евразийского "пирога" — наиболее горячий. Там и произойдёт, скорее всего, геополитическая развязка противостояния между Китаем и США.Ключевой момент — для Вашингтона тут нужен некий нейтралитет Москвы, пусть даже при сохранении формата партнёрства, но, главное, не союзничества, с Пекином.Формат взаимодействия РФ и Китая хотя бы как "спина к спине", а не "плечо к плечу". Вашингтон понимает, что большего от Москвы на южном "фасе" Евразии он уже не получит.То есть триада отношений между РФ и США в контексте новой евразийской "трёхслойности" выглядит так:Но самое интересное — это не указанные выше стратагемы, которые уже читаются. А "комплимент от повара" (что это будет?). Точнее, от двух "поваров" глобальной "похлёбки", которой они друг друга и "угостят".Украинский оппозиционный политик Олег ВолошинИ хотя маститые международники привычно скептичны в отношении широких исторических аналогий, но всё больше оснований рискнуть сравнить нынешний саммит не с рандеву Рейгана и Горбачёва, а со свиданиями Наполеона и Александра I.Та же обширность повестки, то же ощущение нестеснённости в разговоре на равных, то же понимание стратегических последствий того или иного исхода.1812 год для людей, лишь поверхностно знающих историю, затенил тот факт, что многие годы Наполеон считал Россию единственной достойной союза его империей.Позже, на острове Святой Елены, он прямо называл поход на Москву своей величайшей в жизни ошибкой.Понятно, что реалии во многом иные. Но на личном уровне (да и в команде у него похожие настроения) Трамп понимает, что комплексно поладить он может только с Путиным.Китай обречён быть главным вызовом США на десятилетия вперёд (в этом в Вашингтоне полный консенсус).Остальные — набор более или менее вассальных держав. Индия, как тогда Османская империя, в уравнении по большому счёту не присутствует.У оппонентов Трампа на самом деле аналогичные позиции. С той лишь разницей, что они надеялись Россию сокрушить и сделать послушным вассалом до схватки с Китаем. Наполеон тоже пытался так.

