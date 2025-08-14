От генерала-украинофила до разведчицы с "Миротворца". С чьего голоса запоёт Трамп на Аляске

https://ukraina.ru/20250814/ot-generala-ukrainofila-do-razvedchitsy-s-mirotvortsa-s-chego-golosa-zapot-tramp-na-alyaske-1066931310.html

В пятницу, 15 августа, Дональд Трамп и Владимир Путин проведут встречу на территории Аляски. Издание Украина.ру рассказывает о главных соратниках американского президента, чье мнение по украинскому вопросу будет учитываться лидером США при подготовке к саммиту

Умеренный "ястреб" Марко РубиоНе вызывает сомнений, что на Аляске в этот день будет глава Госдепартамента Марко Рубио. Именно он в значительной степени, наряду со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, взял на себя начало процесса возобновления контактов Москвы и Вашингтона, которые были фактически прерваны в 2022 году.Уж кого Киев и прочие недоброжелатели России не могут упрекнуть в пророссийских симпатиях, так это Рубио. Именно из уст госсекретаря в апреле прозвучал ультиматум, по которому Москва и Киев должны сделать конкретные шаги к миру, иначе США выходят из игры.Есть мнение, что глава Госдепартамента "сдал" свои убеждения, перешел на оппортунистические позиции, однако даже сторонники этой версии признают, что его позиция по РФ, КНР, Ирану осталась такой же жесткой."Для президента Трампа встреча [с Путиным] - это не уступка. Он смотрит на это иначе. Встреча - это то, что вы делаете, чтобы разобраться в ситуации и принять решение", - сказал он на днях.Пока Рубио демонстрирует прагматизм и не противоречит линии Трампа на возобновления диалога с Россией,Ненавистник России Кит КеллогКогда Трамп в ранге президента окунулся в тему российско-украинского конфликта он назначил двух представителей, которые стали его доверенными лицами при общении с Москвой и Киевом.Для украинцев таким связным стал Кит Келлог, который получил должность спецпредставителя президента США по Украине. С самого начала он никак не контактировал с российской стороной. По слухам, об этом американцев попросили в Кремле, так как отставной генерал-лейтенант настроен слишком проукраински.Когда недавно Трамп установил 10-дневный срок для России, чтобы она завершила конфликт, и угрожал РФ санкциями, именно Рубио и Келлог настаивали на таком подходе, пишет The Telegraph.В выражениях Келлог не стесняется и регулярно обрушивается на РФ."Россия не выиграет эту войну. За последние полтора года Россия не достигла никаких серьезных успехов. Они не взяли город Киев, столицу. Они не продвинулись на запад от Днепра, что является серьезным препятствием. Они не взяли Одессу", - заявил он.Трампа он при этом особо не критикует, зато это может себе позволить его дочь Меган, в замужестве имеющая фамилию Моббс. Она возглавляет фонд R. T. Weatherman Foundation, который работает с Украиной, помогая с вывозом раненных на лечение в США."Становится все более очевидным, что президент Трамп стоит на распутье Черчилля и Чемберлена. Нельзя променять суверенитет другой страны на иллюзию стабильности", - написала она в преддверии переговоров на Аляске.Эмиссар Трампа в Москве Стив УиткоффВ противоположном ключе действует другой спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. На нем – контакты с Кремлем. В России он за этот год побывал уже пять раз, каждый раз общаясь с Путиным. Его задача доводить до Трампа позицию Москвы, а до российских властей – позицию Белого дома.Уиткофф дружит с Трампом еще с 1980-х гг. Имеет юридическое образование, занимался бизнесом. Как и нынешний президент США, Уиткофф человек не бедный, его состояние оценивается в миллиард долларов.Именно Уиткоффу оппозиционно настроенные американские газеты и телеканалы клеят ярлык пророссийского и обвиняют в излишних симпатиях к России. Он считает, что Украина в любом случае проиграет в этом конфликте и для нее лучше будет заключить мирное соглашение как можно скорее."Думаю, Зеленский старается изо всех сил. Я думаю, что он в очень, очень тяжелом положении, но он противостоит ядерной державе. И он также противостоит нации, население которой в четыре раза превышает его. И поэтому он должен знать, что он будет побежден. Сейчас для него был бы лучший момент заключить соглашение. Президент Трамп может заключить с ним лучшее соглашение, которое он когда-либо достигнет", - заявил он в марте во время интервью журналисту Такеру Карлсону.Пит Хегсет: Америка превыше всегоВ случае, если Украина заартачится и Соединенные Штаты все же решат прекратить военное сотрудничество с Киевом, то многое здесь будет зависеть от главы Пентагона Пита Хегсета.Назначение Хегсета изначально не сулило Украине ничего хорошего. Нынешний министр обороны еще до одобрения его кандидатуры Конгрессом обещал сфокусироваться на Азиатско-тихоокеанском регионе и противодействии Китаю, параллельно сосредоточившись на реформах в американской армии.Именно личной инициативе Хегсета приписывают недавнее, пусть и скоротечное прекращение военной помощи Украине. Это произошло после начала ревизии американских арсеналов, на это время глава Пентагона приказал приостановить поставки техники и оружия ВСУ.Вскоре ситуацию отыграли назад. Американская пресса писала, что Трамп якобы даже не был в курсе этого единоличного решения Хегсета.Не стоит сомневаться, что если в Белом доме окончательно решат оставить Украину без своей поддержки, то министр обороны с удовольствием это сделает.Личный враг киевского режима Тулси ГаббардТулси Габбард – настоящий кошмар для Украины. Глава американской Нацразведки не просто противник помощи Украине как неприоритетной задачи для США, но и убежденный критик современной украинской политической модели государства."Мы говорим о многих европейских странах и самом Зеленском, которые утверждают, будто они сражаются за свободу и демократию, если присмотреться к тому, что происходит на самом деле, мы увидим обратное. На Украине отменены выборы. Политические партии замалчивают или объявляют вне закона, а их членов бросают в тюрьму. Что касается свободы вероисповедания, то мы видим закрытие церквей. Политическая оппозиция замалчивается. Установлен тотальный государственный контроль над СМИ. Можно и дальше излагать длинный перечень проблем, которые идут вразрез с ценностями демократии и свободы", - заявила она в начале марта этого года.Похожие мысли она озвучивала и до назначения, за что удостоилась публикации о себе на скандальном украинском сайте "Миротворец".Не знаем, сколько продержится глава Национальной разведки в своей нынешней должности, все-таки ее взгляд на мир слишком смел даже для команды Трампа, но присутствие за спиной американского президента таких людей, как Габбард, только добавляет Киеву нервозности.Минус МаскНо есть для Украины и хорошие новости. Когорту ближайших соратников Трампа со скандалом покинул Илон Маск, который в значительной мере формировал взгляды президента США на украинскую проблематику.Американский миллиардер прекрасно помнит, как его за критику в адрес Киева и призыву к миру распинали в украинском сегменте соцсетей и наверняка не против был бы поквитаться.При этом нужно понимать, что несмотря на всю риторику, Маск так и не отключил свой Starlink для Украины и явно не собирается делать этого и далее. Теперь бизнесмен в пух и прах разругался с Трампом и далеко и надолго отодвинут от Белого дома.Вместо украинских дел миллиардер теперь сосредоточился на своих бизнес-проблемах, которые за время его короткого похода в госаппарат и после ссоры с Трампом требуют оперативного вмешательства.О том, какую стратегию в отношении РФ изберет в ходе встречи на Аляске Трамп - в материале издания Украина.ру Алексей Кочетков: После встречи на Аляске США и Трампу придется выбирать между поражением и полным крахом.

