Алексей Кочетков: После встречи на Аляске США и Трампу придется выбирать между поражением и полным крахом

Если США сейчас отступят, они серьезно потеряют свои позиции в качестве доминирующей силы, но это не приведет к их гибели как государства. А вот России отступать некуда. Победа в украинском конфликте – это залог ее выживания, считает политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей, в связи со встречей Владимира Путина и Дональда Трампа мне вспомнилась старая кинокомедия "Аляска, сэр" с Владимиром Машковым в главной роли. Он играет белогвардейского офицера, который в 1939 году прибыл во Львов, чтобы ограбить польский банк и на эти деньги выкупить Аляску. Как думаете, возможен ли сейчас подобный сюжет?- Пророческий фильм. Если бы мы Львов обменяли на Аляску, было бы вообще хорошо. Хотя сейчас это вряд ли удастся. Надо подождать следующей встречи. Я вообще считаю, что было бы хорошей традицией закреплять возвращение всех русских земель на Аляске, пока это не закончится возвращением самой Аляски (смеется).Если говорить серьезно, то Трамп будет пытаться склонить нас к остановке боевых действий по линии соприкосновения. Ситуация на фронте для Украины выглядит совсем уж плохо и ужасно. Поэтому нам будут обещать, что территории, которые мы уже успели освободить, останутся за нами. "Да, пока не юридически, но мы обязательно обо всем договоримся". То есть англосаксы в очередной раз попытаются продать нам наше. Мы этот развод проходили слишком много раз. А поговорить с Трампом вполне можно. Тем более, на Аляске.Если у американского президента сейчас возникла острая потребность встретиться с Путиным, то надо ему дать возможность выговориться. Но надо понимать, что перед Россией стоит сверхзадача – освободить все свои южные земли. И пока мы от этого достаточно далеко. Как и от выполнения всех целей СВО.- Чем все-таки вызвана эта острая потребность Трампа? Страхом, что ВСУ потеряют Донбасс? Или тем, что его санкционный блицкриг против стран БРИКС не сработал?- И тем, и другим. Да и самим психологическим состоянием американского президента. У Трампа, как у его предшественника, какие-то качели наблюдаются. То он Зеленского ненавидит, то он Путиным недоволен, потом ему все надоели, потом он опять всех любит. Видимо, возраст сказывается. И у него сейчас такое положение, когда надо хоть что-то сделать. "Тут не получилось, там поэтому давайте хоть по Украине какой-то успех нащупаем". Человеку сложно. Но, повторюсь, нас всех с детства учили уважать старость. Тем более, когда речь идет о главе мировой сверхдержавы.- Будет ли Трамп убирать Зеленского, чтобы спасти всю Украину?- Вряд ли у Трампа есть такие планы, но второе явление Залужного украинскому народу явно неспроста. Мы еще год назад обсуждали, что этого человека будут готовить в качестве "нашего сукиного сына" из запасной колоды. Залужный побыл на передержке в Англии, люди от него отдохнули. Да, он хоть и похож на "бравого солдата Швейка", но на фоне Зеленского у него гораздо меньше токсичности. Так что при желании поменять могут. Другое дело, как это можно провернуть технически? Гадать бессмысленно. Надо просто запастись попкорном и наблюдать.- А по двусторонним российско-американским отношениям Путин и Трамп могут договориться? "Аляска. Русские и американцы – братские народы".- Братскими народами может быть только коренное население Чукотки и Аляски. Отношения людей по обе стороны Берингова пролива не особенно ухудшились. А что касается отношений РФ и США, то все упирается не в наши хотелки, а в позицию Вашингтона. Потому что пока американцы не готовы учитывать российские национальные интересы ни в каких вопросах, что бы Трамп не декларировал. Пока эта позиция американцев будет сохраняться, никакого прогресса не будет. Но когда они увидят в нас равное себе государство, их позиция поменяется в одночасье.- Чем, на ваш взгляд, конкретно эта встреча закончится? Пожмут друг другу руки и разойдутся до следующего раза? Или на ней возможны тактические перемирия?- Любое тактическое перемирие явно работает против нас. Надеюсь, российское руководство не будет принимать таких решений в ущерб нашим национальным интересам. Что бы там ни говорили всякие ястребы мира, но мы давим.Наш прорыв к Золотому Колодезю на 12 километров показал, что наконец-то российская стратегия принесла осязаемые результаты. Плюс есть еще несколько участков, где может повториться подобная ситуация. Сами украинцы во всей голос кричат, что у них дыр становится все больше и что их перевес в дронах уже не такой явный. Фронт трещит, противник сыплется.Так для чего нам нужно останавливать боевые действия и спасать украинскую армию, как это было в 2014-2015 годах? Давили, давим и будем давить. Да, выслушать Трампа нам ничего не мешает, но ему предложить нам нечего. Повторюсь, американцы пытаются продать нам то, что и так наше. Только по завышенной цене.- Трамп и Европа. Они играют в одну и ту же игру разными методами? Или их позиции сейчас разительно отличаются?- Их позиции отличаются. Евросоюз заинтересованы в продолжении войны до последнего украинца, потому что все еще питает надежду победить Россию на поле боя. А Трамп хотел бы заморозить украинский конфликт, чтобы перейти к решению более глобальных задач. В этом плане между европейцами и американцами возможны серьезные разногласия.Хотя, как ни странно, в этом отношении время работает на США. Все-таки американцы нанесли своим европейским партнерам непоправимый ущерб, втянув их в украинский конфликт. А теперь европейцы пытаются компенсировать все свои потери за счет ограбления и расчленения России.Сколько за это время погибнет украинцев? Придется ли после уничтожения Украины бросать в топку войны Польшу? Это уже вопрос тактики. Им никого не жалко.- А Трамп уничтожения России не хочет?- Видимо, нет. Хотя мне трудно понять, что он на самом деле хочет. Скажем, его действия против Китая и Индии положение США никак не улучшают. Он выполняет сиюминутные задачи (умудрился ограбить союзников), но при этом делает сотрудничество России с Китаем и Индией гораздо более устойчивым.Более того, в отличие от Байдена, ему удалось добиться сближения Китая и Индии. Пекин и Дели, несмотря на конкуренцию в экономике и приграничные конфликты, начали друг с другом разговаривать.Повторюсь, Трамп ведет себя как слон в посудной лавке. И на этом фоне все противоречия Китая и Индии отходят на второй план.- Когда вы сказали "грабить союзников", вы имели в виду Европу или Индию, которая тоже пыталась союзничать с США?- Индия не была союзником США. Просто Америка – основной ее экономический партнер. А так Трамп грабит всех. И японцев, и европейцев. Пытался ограбить Индию. С Китаем у него не получилось.- По поводу ограбления Европы. Есть версия, что он затеял все эти санкции только для того, чтобы Россия ему задешево продала свою нефть, а он ее задорого перепродавал европейцам. Может, нам можно было бы провернуть похожую комбинацию, чтобы установить контроль над Одессой?- У Трампа вообще есть места таксиста, чтобы пассажир заплатил за дорогу, но никуда не поехал. Америка хотела, чтобы Россия как при Ельцине финансировала американскую экономику и русофобию из своего кармана. Эта история должна закончиться.К как в свое время Путин сказал про Турцию, одними помидорами они не отделаются.Мы опять возвращаемся к ситуации, когда нам продают наше же за наши деньги на невыгодных для нас условиях. Одесса рано или поздно и так будет нашей. Покупать мы ее не будем. Нам надо продолжать делать то, что мы делаем, не поддаваясь на разводки США.Если Трамп так хочет встречи с Путиным, значит, ему очень нужно. Следовательно, мы движемся в правильном направлении. И надо просто подождать.Я бы хотел привести пример из истории. Сколько длились переговоры в войне Северного и Южного Вьетнама, в которую втянулись американцы? Чем они в итоге закончились? Американцы собрали манатки и убрались оттуда. И теперь Вьетнам спокойно торгует с США.- С дипломатической и политтехнологической точки зрения, какие слова можно подобрать для Трампа, чтобы убедить его окончательно уходить из Украины?- Мне на ум приходит только не очень приличный анекдот про студента МГИМО и ноту протеста от одного африканского лидера.Трамп должен понять, что с Россией выгодно сотрудничать, учитывая ее национальные интересы и ее потенциал. Да, в прошлом столетии нас удавалось нагнуть или развести, но сейчас США лучше перерастать топтаться на нашей земле. Для нас юг России – это не вопрос престижа. Это вопрос нашего выживания. Мы от этой территории не откажемся никогда. Мы свое рано или поздно все равно заберем, сколько бы вы не пытались нас этого лишить.Конечно, США – это более опасный противник, чем Батый, Наполеон или Гитлер. Но время идет и все меняется. Что осталось от Римской империи? Только воспоминания и руины. То же самое может случиться с США.- А с кем для нас важнее восстановить отношения: с Европой или с Америкой?- С Америкой. Европа – это уходящий в прошлое фактор мировой цивилизации. Они сами выбрали этот путь. И сейчас европейские политики ведут себя как злобные карлики, которые тонут, но пытаются утащить за собой как можно больше окружающих. Поэтому, при всем нашем уважении к некогда великой европейской культуре, у Европы будущего нет. Хотя не знаю, есть ли будущее у США.- На Калининград они могут полезть, чтобы утащить за собой как можно больше окружающих?- Калининград – это уязвимая наша точка. Если они сейчас не успокоятся, рано или поздно они выстрелят в эту нашу ахиллесову пяту. Россия может потерять Калининград. Но история 20 века показала, что даже потеря значительной части территорий не приводит к краху России. Она ведет только к усилению сопротивления. И Европа от такой войны за Калининград погибнуть может.- Давайте еще про БРИКС поговорим. Когда он может оформиться как полноценная альтернатива Западу?- Современная экономическая система выстраивалась больше 100 лет. И альтернатива доллару рождается в серьезных муках. Тем более, у Запада все равно есть технологическое превосходство по некоторым направлениям. Но разрыв этот сокращается. И значительная часть человечества настроена на создание иной модели. Рано или поздно мы к этому придем. И перед Западом встанет вопрос: или договариваться, или воевать на выживание.Если США сейчас отступят, они серьезно потеряют свои позиции в качестве доминирующей силы. Это будет первое серьезное поражение за всю их историю. Поэтому так серьезно упираются.- Но если они сейчас не отступят, то потеряют еще больше. Может, именно на это надо напирать на переговорах с Трампом?- Конечно. Нам-то как раз терять нечего. СВО – это вопрос нашего выживания как цивилизации. Наши противники в США и Европе прямо говорят о том, что итогом этого конфликта должно стать "окончательное решение русского вопроса". Нам отступать нельзя. Другое дело, что у нас нет задачи уничтожить западную цивилизацию. Запад прямо говорит об уничтожении русской цивилизации. Если они уступят – они не погибнут. А если мы уступим - мы погибнем. Вот и все.- Закончим темой Одессы. Если мы физически установим над ней контроль, сможем ли мы обойтись без того, чтобы кто-то от Украины подписал бумажку о капитуляции? Сможем ли мы обойтись без того, чтобы США и Запад задокументировал новую геополитическую реальность после выполнения целей СВО?- Контроль над Одессой автоматически поставит вопрос о полном переформатировании украинской государственности. Без выхода к Черному морю киевский режим вести войну не сможет, а все остальные политические вопросы будут решаться за столом переговоров в постукраинский период.Одесса в любом случае будет русской. Это для нас ключевая территория. Пока мы не станем контролировать эту часть черноморского побережья, оттуда не уйдут англичане, которые являются остальными поджигателями этого конфликта.Уж извините за пафос, но ни один русский человек не сможет спать спокойно, пока Одесса не будет нашей. Это же должны понимать наши враги. Хотите за нее бороться до конца? Давайте поборемся.Также по теме - в интервью Михаила Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск

