"Цитируют неудачников": Трамп резко высказался о фейках про встречу на Аляске

"Цитируют неудачников": Трамп резко высказался о фейках про встречу на Аляске - 13.08.2025 Украина.ру

"Цитируют неудачников": Трамп резко высказался о фейках про встречу на Аляске

Очень несправедливые СМИ работают против встречи с Путиным, заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH

2025-08-13T15:24

2025-08-13T15:24

2025-08-13T15:24

"Они постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, вроде Джона Болтона, который только что сказал, что, даже несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, "Путин уже выиграл". Что это вообще значит?", - написал он.Трамп добавил, что США "выигрывают по всем направлениям", а фейковые новости работают сверхурочно. Он призвал смотреть настоящие новости, а сотрудников неких СМИ назвал "больными и нечестными людьми", которые, вероятно, ненавидят США."Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно в рамках сделки с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку! Но теперь они пойманы", - написал Трамп.15 августа Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят способы урегулирования конфликта на Украине и возможность заключения мирного договора. В рамках урегулирования конфликта с Россией Украина выдвинула пять ключевых требований. Подробнее в материале Украина выдвинула требования России перед встречей Путина и Трампа

