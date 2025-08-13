https://ukraina.ru/20250813/provokatsii-pered-sammitom-provaly-vsu-vmeshatelstvo-evropy-glavnoe-na-ukraine-na-utro-13-avgusta-1066910032.html

Киев готовит провокации перед российско-американскими переговорами. ВС РФ уничтожают противника и технику. Мерц организует встречу по Украине в преддверии саммита на Аляске

Министерство обороны РФ раскрыло, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа."По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров", - говорится в материале ведомства.Там уточнили, что ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из жилых кварталов или больнице, предположительно в городе Чугуеве Харьковской области.Его должны будут сразу "зафиксировать" завезенные Службой безопасности Украины западные журналисты.Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах.На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже.По ее словам, он будет сосредоточен на завершении украинского кризиса. Хотя, она добавила, что Трамп заинтересован в переговорах с Россией и по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.Также пресс-секретарь Белого дома отметила, что президент США надеется, что "в будущем" может состояться трехсторонний саммит с участием РФ, США и Украины.Провалы ВСУВ ночь на среду в Киеве, а также Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях Украины объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Взрывы гремели в разных регионах, в том числе, Полтавской области и Сумах.Больше всего сообщений ночью поступало о поражении целей в Сумской области, где один из объектов противника поразила баллистическая ракета, предположительно "Искандер". "Герани" также нанесли удары по целям в Сумах, Шостке и Конотопе.В Полтавской области ВС РФ несколько раз отработали по объектам в Кременчуге.Также ночью сообщалось о поражении целей в Харьковской области, в Нежине Черниговской области и во временно оккупированном Краматорске (ДНР).В Харьковской области был уничтожен крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ, есть сообщения о погибших украинских военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.Бойцы Южной группировки российских войск уничтожили группу военнослужащих 12-й бригады ВСУ, пытавшихся пересечь Клебан-Быкское водохранилище в Константиновском районе ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Расчет подразделения БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил в воздухе три разведывательно-ударных беспилотника ВСУ в Херсонской области: Jupiter-H1, "Лелеку-100" и тяжелый коптер.В свою очередь украинские военные жалуются на культуру командования ВСУ из-за приказов о проведении операций, изначально не имеющих шансов на успех и приводящих к неоправданному числу жертв среди личного состава, пишет газета Wall Street Journal.Кроме того, Wall Street Journal пишет, что главком ВСУ Александр Сырский "по-прежнему крайне непопулярен среди украинских солдат", многие из которых указывают на его задержки в приказах на отступление и деморализующие солдат приказы о наступлении на цели, не имеющие особой стратегической ценности.Газета отмечает, что добровольцев на Украине становится все меньше, а некоторые солдаты предостерегают друзей от службы в армии.Попытки вмешательства Европы в диалог РФ и СШАКанцлер Германии Фридрих Мерц организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.Кабмин ФРГ намерен провести онлайн-встречу в несколько этапов с разным составом участников.Как ожидается, кроме Мерца среди них будут Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, а также президенты или главы правительств Украины, Франции, Великобритании, Италии, Финляндии и Польши.Согласно заявлению официального представителя немецкого кабмина Штефана Корнелиуса, участники встречи затронут разные способы "усиления давления на Россию". Кроме того, ФРГ надеется обсудить подготовку возможных мирных переговоров и связанные с ними "территориальные претензии" и гарантии безопасности.По информации газеты Bild, Мерц планирует сначала созвониться с европейскими партнерами и Зеленским, а затем представить Трампу и Вэнсу результаты этих консультаций, чтобы выработать общую позицию Запада перед переговорами РФ и США.Как сообщает радиостанция Bayerischer Rundfunk (BR24), после разговора с американскими лидерами пройдет онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.Телеканал CNN, в свою очередь, указал, что европейские чиновники разочарованы отсутствием ясности со стороны спецпосланника США Стива Уиткоффа, поскольку он не поделился деталями разговора с президентом России.По данным телеканала, чиновники Европы большую часть прошлой недели пытались выяснить параметры мирного соглашения по Украине, предложенного Уиткоффу Путиным.Путин на прошлой неделе принял в Кремле Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что европейские страны обеспокоены, что президент России и американский лидер могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Владимир Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.При этом, по мнению сопредседателя оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупаллы, Германии не следует жаловаться на то, что мирное урегулирование проходит без её прямого участия, потому что Мерц даже не попытался наладить контакт и созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным. Как заявил лидер АдГ в воскресенье, ФРГ необходима не воинственная риторика в стиле министра обороны Бориса Писториуса, а активное и деятельное участие. Крупалла подчеркнул, что необходимо идти на компромиссы, "которые могут не нравиться", но альтернативой которым будет продолжение войны. К таким компромиссам он отнес территориальные потери для Украины.Накануне лидеры ЕС приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.Подробнее - в материале Венгрия отклонила проукраинскую декларацию, Орбан попросил дать миру шанс на сайте Украина.ру.

