Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 8 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 8 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 08.12.2025
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ ведут зачистку украинских боевиков в Мирноградском котле, а также продвигаются почти на всех направлениях.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 8 декабря

10:14 08.12.2025
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ ведут зачистку украинских боевиков в Мирноградском котле, а также продвигаются почти на всех направлениях.
