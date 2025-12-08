https://ukraina.ru/20251208/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-8-dekabrya-1072786586.html

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 08.12.2025

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ ведут зачистку украинских боевиков в Мирноградском котле, а также продвигаются почти на всех направлениях.

