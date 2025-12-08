ЕС не желает возвращать активы России - 08.12.2025 Украина.ру
ЕС не желает возвращать активы России
ЕС не желает возвращать активы России - 08.12.2025
ЕС не желает возвращать активы России
Еврокомиссия нашла обоснование меры, которая позволит навсегда заблокировать российские активы в ЕС и обойтись без права вето стран-членов. Об этом сообщило издание Financial Times
2025-12-08T09:55
2025-12-08T09:55
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066101178_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_e3308c678bf649d4ac3c3ba0fe1b8c9c.jpg
По действующим в ЕС правилам решение о блокировке заблокированных ("замороженных") на территории союза российских активов должно продлеваться единогласно странами-членами каждые полгода. Процедура создаёт нервозность с учётом интересов правительств некоторых стран, желающих уступок со стороны Еврокомиссии. Еврокомиссия намерена устранить риск провала голосования по блокировке российской собственности в Евросоюзе, которая находится в распоряжении ЕС. Доходы с этих активов Брюссель направляет на поддержку киевского режима в условиях СВО. По данным FT, теперь ЕК не будет проводить решение по российским активам через процедуру единогласного одобрения. Еврокомиссия намерена ссылаться на чрезвычайные обстоятельства и "условия серьезных экономических потрясений", коими Еврокомиссия называет "гибридные действия против ЕС" со стороны Москвы. ЕК намерена "на неопределенный срок заблокировать российские активы, пока не будет принято похожее отдельное решение снять запрет". Таким образом правом вето не смогут воспользоваться, например, Венгрия или Словакия, которые намерены судиться с ЕК из-за предписания странам-членам союза отказаться от импорта российских энергоносителей. Издание также обратило внимание на то, что Франция защищает российский актив на сумму 18 млрд евро от "репарационного кредита" ЕС. Под последним понимается механизм кредитования коррумпированного киевского режима за счёт конфискации российской собственности в ЕС при условии, что Киев выплатит долг после неминуемого, по мнению евробюрократов, поражения России в СВО с выплатой репараций - как это делала побеждённая в Первую мировую войну Германия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ЕС не желает возвращать активы России

09:55 08.12.2025
 
© commons.wikimedia.org / connect@epp.eu
- РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© commons.wikimedia.org / connect@epp.eu
Еврокомиссия нашла обоснование меры, которая позволит навсегда заблокировать российские активы в ЕС и обойтись без права вето стран-членов. Об этом сообщило издание Financial Times
По действующим в ЕС правилам решение о блокировке заблокированных ("замороженных") на территории союза российских активов должно продлеваться единогласно странами-членами каждые полгода. Процедура создаёт нервозность с учётом интересов правительств некоторых стран, желающих уступок со стороны Еврокомиссии.
Еврокомиссия намерена устранить риск провала голосования по блокировке российской собственности в Евросоюзе, которая находится в распоряжении ЕС. Доходы с этих активов Брюссель направляет на поддержку киевского режима в условиях СВО.
По данным FT, теперь ЕК не будет проводить решение по российским активам через процедуру единогласного одобрения. Еврокомиссия намерена ссылаться на чрезвычайные обстоятельства и "условия серьезных экономических потрясений", коими Еврокомиссия называет "гибридные действия против ЕС" со стороны Москвы.
ЕК намерена "на неопределенный срок заблокировать российские активы, пока не будет принято похожее отдельное решение снять запрет". Таким образом правом вето не смогут воспользоваться, например, Венгрия или Словакия, которые намерены судиться с ЕК из-за предписания странам-членам союза отказаться от импорта российских энергоносителей.
Издание также обратило внимание на то, что Франция защищает российский актив на сумму 18 млрд евро от "репарационного кредита" ЕС. Под последним понимается механизм кредитования коррумпированного киевского режима за счёт конфискации российской собственности в ЕС при условии, что Киев выплатит долг после неминуемого, по мнению евробюрократов, поражения России в СВО с выплатой репараций - как это делала побеждённая в Первую мировую войну Германия.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
