Отключили интернет: в Севастополе и Крыму на неопределенное время будет пропадать связь

Во время воздушных тревог и угроз атак ВСУ из соображений безопасности в Севастополе и Республике Крым будут отключать мобильный интернет и другие виды связи. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своём телеграм-канале

2025-08-12T15:23

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049308415_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_42a2d1437f248c1551014e799d887e2e.jpg

В Севастополе и на всем Крымском полуострове продолжат отключать мобильный интернет."Временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать", - заявил губернатр Севастополя Михаил Развозжаев.Меры предприняты из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности в условиях постоянных атак со стороны ВСУ, пояснил он.Голосовая связь и смс продолжают стабильно работать через обычные сотовые каналы. Для подключения к интернету крымчанам и гостям полуострова рекомендуют использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi (кроме анонимных сетей).Местным жителя рекомендуют заранее скачивать оффлайн-карты, иметь телефонные номера служб такси в записной книжке, иметь при себе наличные деньги и запас средств на счету телефона."Настоятельно прошу вас, уважаемые севастопольцы, ни в коем случае не обсуждать это в открытых комментариях — это ваша безопасность! Повторю: избегайте обсуждения вопросов связи и безопасности на интернет-площадках", - подчеркнул Развозжаев.В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней для исключения атак БПЛА ВСУ, заявили в телеграм-канале правительства Республики Крым. Такие меры коснулись не только Крыма, но и более 60 регионов страны.О событиях в Крыму — в материале Мать и дочь из Севастополя получили по 12 лет колонии за госизмену.

