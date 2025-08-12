Отключили интернет: в Севастополе и Крыму на неопределенное время будет пропадать связь
15:23 12.08.2025 (обновлено: 17:25 12.08.2025)
Во время воздушных тревог и угроз атак ВСУ из соображений безопасности в Севастополе и Республике Крым будут отключать мобильный интернет и другие виды связи. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своём телеграм-канале
В Севастополе и на всем Крымском полуострове продолжат отключать мобильный интернет.
"Временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать", - заявил губернатр Севастополя Михаил Развозжаев.
Меры предприняты из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности в условиях постоянных атак со стороны ВСУ, пояснил он.
Голосовая связь и смс продолжают стабильно работать через обычные сотовые каналы. Для подключения к интернету крымчанам и гостям полуострова рекомендуют использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi (кроме анонимных сетей).
Местным жителя рекомендуют заранее скачивать оффлайн-карты, иметь телефонные номера служб такси в записной книжке, иметь при себе наличные деньги и запас средств на счету телефона.
"Настоятельно прошу вас, уважаемые севастопольцы, ни в коем случае не обсуждать это в открытых комментариях — это ваша безопасность! Повторю: избегайте обсуждения вопросов связи и безопасности на интернет-площадках", - подчеркнул Развозжаев.
В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней для исключения атак БПЛА ВСУ, заявили в телеграм-канале правительства Республики Крым. Такие меры коснулись не только Крыма, но и более 60 регионов страны.
