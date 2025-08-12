Отключили интернет: в Севастополе и Крыму на неопределенное время будет пропадать связь - 12.08.2025 Украина.ру
Отключили интернет: в Севастополе и Крыму на неопределенное время будет пропадать связь
Отключили интернет: в Севастополе и Крыму на неопределенное время будет пропадать связь - 12.08.2025 Украина.ру
Отключили интернет: в Севастополе и Крыму на неопределенное время будет пропадать связь
Во время воздушных тревог и угроз атак ВСУ из соображений безопасности в Севастополе и Республике Крым будут отключать мобильный интернет и другие виды связи. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своём телеграм-канале
2025-08-12T15:23
2025-08-12T17:25
В Севастополе и на всем Крымском полуострове продолжат отключать мобильный интернет."Временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать", - заявил губернатр Севастополя Михаил Развозжаев.Меры предприняты из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности в условиях постоянных атак со стороны ВСУ, пояснил он.Голосовая связь и смс продолжают стабильно работать через обычные сотовые каналы. Для подключения к интернету крымчанам и гостям полуострова рекомендуют использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi (кроме анонимных сетей).Местным жителя рекомендуют заранее скачивать оффлайн-карты, иметь телефонные номера служб такси в записной книжке, иметь при себе наличные деньги и запас средств на счету телефона."Настоятельно прошу вас, уважаемые севастопольцы, ни в коем случае не обсуждать это в открытых комментариях — это ваша безопасность! Повторю: избегайте обсуждения вопросов связи и безопасности на интернет-площадках", - подчеркнул Развозжаев.В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней для исключения атак БПЛА ВСУ, заявили в телеграм-канале правительства Республики Крым. Такие меры коснулись не только Крыма, но и более 60 регионов страны.О событиях в Крыму — в материале Мать и дочь из Севастополя получили по 12 лет колонии за госизмену.
Отключили интернет: в Севастополе и Крыму на неопределенное время будет пропадать связь

15:23 12.08.2025 (обновлено: 17:25 12.08.2025)
 
Во время воздушных тревог и угроз атак ВСУ из соображений безопасности в Севастополе и Республике Крым будут отключать мобильный интернет и другие виды связи. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своём телеграм-канале
В Севастополе и на всем Крымском полуострове продолжат отключать мобильный интернет.
"Временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать", - заявил губернатр Севастополя Михаил Развозжаев.
Меры предприняты из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности в условиях постоянных атак со стороны ВСУ, пояснил он.
Голосовая связь и смс продолжают стабильно работать через обычные сотовые каналы. Для подключения к интернету крымчанам и гостям полуострова рекомендуют использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi (кроме анонимных сетей).
Местным жителя рекомендуют заранее скачивать оффлайн-карты, иметь телефонные номера служб такси в записной книжке, иметь при себе наличные деньги и запас средств на счету телефона.
"Настоятельно прошу вас, уважаемые севастопольцы, ни в коем случае не обсуждать это в открытых комментариях — это ваша безопасность! Повторю: избегайте обсуждения вопросов связи и безопасности на интернет-площадках", - подчеркнул Развозжаев.
В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней для исключения атак БПЛА ВСУ, заявили в телеграм-канале правительства Республики Крым. Такие меры коснулись не только Крыма, но и более 60 регионов страны.
О событиях в Крыму — в материале Мать и дочь из Севастополя получили по 12 лет колонии за госизмену.
25 июля, 06:24
Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользуМобильный сигнал — это лишь один способ наведения БПЛА на цели в России. Даже если мы с ним справимся на федеральном уровне, противник придумает что-то еще, и дроны продолжат лететь на нас. Но необходимо все равно сделать так, чтобы враг не использовал наш мобильный сигнал, например, не мог приобретать электронные карты и регистрироваться.
