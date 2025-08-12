https://ukraina.ru/20250812/1048564918.html

Джордж Сорос: 95 лет великому комбинатору из Будапешта

Джордж Сорос: 95 лет великому комбинатору из Будапешта - 08.08.2025 Украина.ру

Джордж Сорос: 95 лет великому комбинатору из Будапешта

Слухи о том, что что Джордж Сорос, родившийся 12 августа 1930 года, отошёл от дел или умер возникают на протяжении как минимум десятилетия. Публичной деятельностью занимается его сын - 40-летний Александр Сорос. Сам "рептилоид" на публике появляется, только чтобы показать, что он жив. Но многие верят, что он по-прежнему влияет на мировую политику

2025-08-12T08:00

2025-08-12T08:00

2025-08-08T15:33

история

история

джордж сорос

украина

сша

россия

политика

благотворительность

фонд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0f/1046215485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb0b3fd9418b38e7490e61dea7dbdc71.jpg

Как Дьёрдь Шварц стал Джорджем СоросомДжордж Сорос родился в Будапеште в 1930 году. При рождении его звали Дьёрдь Шварц.Отец его был состоятельным адвокатом и любителем языка эсперанто. Писал романы на эсперанто, издавал журнал. Воевал в Первую мировую на стороне австрийской армии, попал в плен, был в лагере в Сибири, но вернулся через три года в Венгрию.В 1936 году семья якобы решила взять фамилию матери, которая не так прямо указывала на еврейское происхождение. Так появилось в Будапеште семейство Шорош. Правда, фамилия мамы была Суц. Откуда же взялся Шорош?Таких странностей и нестыковок много ещё будет в биографии Джорджа Сороса.Всю жизнь, с молодости, Сорос притворялся, обманывал, рассказывал выдуманную историю своей жизни.Например, как семейство Шорош выжило в Венгрии в годы Второй мировой войны?Ютились по подвалам и мансардам знакомых, рассказывает Сорос в одном интервью, еле выжили.Прикинулся венгром, говорит Сорос в другом интервью. Участвовал даже в экспроприации имущества еврейских семей Будапешта.Но есть ещё одна версия: папа Сорос занимался изготовлением поддельных паспортов и процветал всю войну. Снабжал паспортами богатых евреев, а бедным якобы отдавал просто так.Какая из этих версий правдивая? Судя по всему, с деньгами после войны Шороши-Соросы проблем не имели, так что логически приходится склоняться к последней.Британский фунт и селёдкаПро знаменитую историю с британским фунтом Джордж говорил, что валюту Британии он "уронил", потому что эта страна его не приняла. Якобы когда он учился в Лондонской школе экономики, то так бедствовал, что иногда завидовал кошке, которая грызла на улице селёдку.Но обучение в Лондонской школе экономики стоит очень больших денег, это один из лучших финансовых университетов мира. Наверняка, если уж семья нашла деньги на такое дорогое обучение (в 1947 году!), они должны были найти деньги на селёдку для Джорджа.А вскоре он стал богатым и знаменитым. Сороса называли "самым успешным трейдером на планете". Его личное состояние к 1980 году составляло 100 миллионов долларов."Открытое общество"Его преподавателем в Лондонской школе экономики был известный философ Карл Поппер.Именно название книги Поппера "Открытое общество и его враги" стало впоследствии названием самого известного фонда Сороса.Поппер рекламировал "западные либеральные ценности", "открытость", "мультикультурализм" и "свободу мнений". Эта "философия", к сожалению, была воспринята многими странами Европы как основная во второй половине 20 века.Русский философ Александр Зиновьев отзывался о Поппере так: "В его сочинениях вы не найдёте ни одной научной фразы".Неудивительно, что "великий фальсификатор" истории и социологии стал кумиром финансового спекулянта и профессионального международного жулика Сороса.Историю с "чёрной средой" иначе как обманом и преднамеренной финансовой диверсией назвать нельзя.Трейдер Сорос16 сентября 1992 года наступила "чёрная среда" для британцев, обесценился фунт стерлингов.Что именно сделал Сорос? Он накопил в своих фондах 5 миллиардов фунтов и выбросил их на рынок в один момент. Фунт обесценился. Страна потерпела колоссальные убытки. Британский премьер даже отменил на время все зарубежные визиты.Сорос затем скупил подешевевшую валюту и остался с огромной прибылью.Он заработал в этот день 1,5 миллиарда долларов и называл его "белой средой".Кто стоял за его спиной и дал ему деньги и инсайдерскую информацию?Обычно имя Сороса связывают с ЦРУ и интересами США.Но как замечает наш историк и философ Андрей Ильич Фурсов, "интересы Сороса ИНОГДА совпадают с интересами США". А иногда он работает и на разведки и корпорации других стран.Самая крупная неудача — в РоссииА вот что происходит, когда инсайдерской информации не хватает, а ты просто очень плохо знаешь Россию.В 1996 Сорос приобрел пакет акций компании "Связьинвест". Потом наступил 1998 год. Пакет акций стоимостью почти 2 миллиарда долларов обесценился в три раза.Несколько лет Сорос безуспешно пытался его продать. Наконец, в 2004 году он продал их бизнесмену Леонарду Блаватнику (выходцу из России) за 625 миллионов. В 2006 году Блаватник продал этот пакет за 1,3 миллиарда долларов."Это было худшим вложением денег за всю мою жизнь", — в сердцах сказал Джордж Сорос.Ему просто не повезло? Или не хватило инсайдерской информации?Но очевидно, что слухи о "невероятном чутье" финансиста несколько преувеличены.Как работаетПолучает ли Сорос инсайдерскую информацию? Сам он это отрицает. Но то, что рассказывает сам Сорос, чтобы оправдаться, выглядит даже хуже, чем шпионская деятельность.Он утверждает, что работает с ожиданиями людей. А на ожидания можно подействовать очень легко.В первую очередь, это СМИ, через которые вбрасывается информация. Заказные статьи, заказная "аналитика" в специализированных изданиях. Нагнетается паника.Вслед за этим на рынке игроки по команде начинают атаку на какую-то валюту, она действительно немного обесценивается.А дальше на подогретом слухами рынке наступает паника, валюта стремительно дешевеет, и Сорос скупает её и другие активы: недвижимость, землю.Если у вас в руках есть такая технология, деньги и влияние на СМИ, успех обеспечен.Но это же жульничество чистой воды? А вот Джордж Сорос не видит в этом ничего плохого.ОфшорыСорос с самого начала своей деятельности, где бы он ни работал, пытался обходить законодательство. Его точка зрения: если у вас в законах есть лазейки, это ваши проблемы.Так было ещё на заре его карьеры из-за законов Кеннеди. Президент ввёл сбор на иностранные инвестиции, и лазейка закрылась.Так было во Франции, где Сороса обвинили в использовании "лазейки" в законах и заставили уплатить крупный штраф.Всегда Сорос работал через офшоры, регистрировал свои компании в зонах, свободных от налогов.В 2011 году он закрыл свой инвестиционный фонд в США. Дело в том, что в США были введены ограничения на хедж-фонды. Они должны были пройти регистрацию и раскрыть всю информацию о своих инвесторах. Сорос отказался это делать.Что же напугало Сороса? Что он не захотел открывать?В инвесторах его фондов могут оказаться очень неожиданные фамилии людей, которые не хотели бы указывать, зачем и на что они дают деньги Соросу."Меценат и филантроп"Но основная его деятельность, по которой мы знаем Сороса — это его "работа меценатом и филантропом".Сорос называл себя меценатом, который поддерживает образование и науку в различных странах мира. Особенно активно занимался он странами Восточной Европы, бывшего СССР и Китаем.Он "помогал" библиотекам и театрам, учёным, деятелям искусства.В правление фонда долгие годы входило только три человека: сам Сорос, его жена и его личный юрист. Деятельность была строго засекречена.Что стояло за рекламной маской "благотворительности", хорошо видно на примере Китая. Там фонд просуществовал меньше трёх лет: с 1986 по 1989 год. Руководитель фонда, Лян Хэн, по сведениям китайской разведки, был резидентом ЦРУ. Ещё четыре человека, входившие в правление, были гражданами США и тоже имели связь с разведками Америки.В России фонд выделил гранты 30 тысячам советских учёных (!).Учёные по грантам от фондов Сороса выезжали за рубеж. На учебу. На постоянное место жительства. Так происходила утечка мозгов.Разведки получали доступ к огромному массиву научных исследований СССР. Надо ли говорить, насколько это было полезно для науки и экономики Запада."Открытое общество" высасывало мозги и знания со скоростью пылесоса.Трудно сравнить, что ещё принесло больший вред России, чем эти гранты Сороса. Сдача стран Варшавского договора? Урановая сделка Черномырдин - Гор? Приватизация промышленности и недр страны буквально за копейки?Ударов было много. Но Соросовский удар был одним из важнейших. Он был направлен и в прошлое, и в будущее, высасывая из страны все научно-технические разработки и забирая элиту общества.История от СоросаИли вот ещё прекрасная инициатива филантропа и его "Открытого общества": 1600 учёных получили гранты Сороса для того, чтобы написать новые учебники по гуманитарным дисциплинам для российских школ.Около 500 работ впоследствии стали учебниками, книгами для чтения. Теперь понятно, кому надо сказать спасибо за то, что молодежь наша плохо знает историю, часто не может логически мыслить, плохо знает русский язык и литературу.Гуманитарные науки в России, вещал Сорос, "искажены марксизмом-ленинизмом". Теперь они искажены либерализмом и сомнительными версиями "истории по Соросу".Сегодня фонд Сороса официально в России не действует. Но действуют и процветают его дочерние структуры. Типа "фонда академика Лихачёва" или образовательного фонда "Пушкинская библиотека".Бархатные революцииВ 2003 году на деньги Сороса проходили тренировки движения "Кмара", которое должно было сыграть главную роль в грузинском Майдане. Вместе с ними тренировали и будущего президента Грузии Саакашвили. Тренировки проходили в Белграде, там, где ранее удалось провести первую цветную революцию в Европе, тоже при полной поддержке Сороса.В Киргизии при участии фондов Сороса произошло сразу две цветные революции, "тюльпановые", в 2005-м и в 2010-м. Ещё до этого Сорос без стеснения рассказывал, что опыт с революцией роз в Грузии надо повторить в Средней Азии.Везде и всюду Сорос и его фонд якобы продвигали "демократию и открытое общество", на самом деле везде обслуживая интересы США, глобалистов, мирового капитала.Украина и СоросЕщё более активно Сорос вкладывался в Украину. Глава его украинского "Открытого общества" экономист Богдан Гаврилишин был советником президентов Украины, работал в администрациях президентов.Фонд "Видродження", принадлежащий Соросу, потратил на Украине миллионы долларов. Например, за 2015 год — 100 миллионов, за 2017-й — 200 миллионов.В основном на агентов влияния — политиков, журналистов, блогеров, СМИ. Начиная от "рупора Госдепа" — "Украинской правды" и заканчивая сайтами "Стопфейк" и множеством других грантоедов.Неофициальная цифра значительно больше. Сорос часто действовал через местных олигархов. Его ближайшим соратником в "демократизации" Украины был олигарх Виктор Пинчук.После второго Майдана все правительство и депутатский корпус Украины стали называть "соросята", с полным на то основанием.Большинство — выходцы из различных структур и образовательных программ Сороса. Критерий отбора: важна только личная прибыль и продвижение в структурах Сороса. Интересы страны, народа вообще не учитываются.Как высказался когда-то Сорос: "Украина — это мой лучший проект".Сегодня "соросята" на Украине представлены фракцией "Голос" в Раде, половина "Слуг народа" тоже они. Кроме того, они расставлены в наблюдательные советы (что это вообще за орган такой?) всех крупных государственных корпораций.Нефть и газ Украины, земля Украины, множество СМИ, недвижимость столицы и других городов, Одесский припортовый завод — это всё входит в сферу личных интересов Сороса.Но кто же за ним стоит?На Украине это посольство и правительство США.Тихие американцыСорос неоднократно подчеркивал, что его цель — нажива. С помощью "майданов" и подготовки агентов во власти он устанавливает контроль за государством, и отходит в сторону. С солидным "куском добычи" в виде нефти, газа, недвижимости и так далее.Его место занимают другие люди. Как это произошло, например, на Украине.Американское посольство курирует НАБУ и САП, органы, дублирующие правоохранные структуры. Ими руководил в 2015–2018-м незаметный сотрудник посольства по фамилии Кент. Сегодня Джордж Кент — посол в Эстонии, а его место занял другой не очень публичный человек из посольства."Укроборонпром" полностью в руках США. Им руководил другой человек — руководитель проектов по Украине Института оборонного анализа Министерства обороны США по фамилии Нейл. В том числе в сфере его влияния многочисленные предприятия "Укроборонпрома".И так далее."Тихие американцы", а также британцы, поляки и другие "старшие братья" руководят страной, в которую вначале в качестве мягкой силы внедряют Сороса и его структуры, которые борются "за демократию и мультикультурализм".Его дело продолжится и после ухода "филантропа" на покой и в мир иной. Один из сыновей, Александр Сорос, уже активно позиционирует себя как филантроп и продолжает все проекты папы.Зачем же терять такой эффективный инструмент влияния? Дело Сороса будет жить, пока будет возможность внедряться как "мягкая сила" в политику других государств. Это серьёзное оружие.Кто его недооценивает — платит потерей независимости своей страны, а получает однополые браки и законы о легализации наркотиков (тоже активно продвигаются Соросом).На Украине в 2019 году Сорос в рейтинге "самые влиятельные люди Украины", по версии газеты "Вести", занимал второе место. Первое — президент Зеленский. Но все понимали, что это просто формальность.Именно Джордж Сорос и "тихие американцы" за его спиной стали настоящими управляющими портфельного актива "Украина".Так что совсем не важно, жив или нет Сорос. Все плохое, что он мог сделать для Украины, он уже сделал.

https://ukraina.ru/20230516/1046251465.html

https://ukraina.ru/20220912/1038609981.html

https://ukraina.ru/20210730/1031944661.html

https://ukraina.ru/20220409/1033722320.html

https://ukraina.ru/20230203/1043195663.html

https://ukraina.ru/20210729/1031944200.html

https://ukraina.ru/20210728/1031943932.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

история, джордж сорос, украина, сша, россия, политика, благотворительность, фонд