Российская ПВО расправилась с 30 украинскими дронами за ночь
Российская ПВО расправилась с 30 украинскими дронами за ночь
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 30 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны, передает 8 августа телеграм-канал Украина.ру
Девять из них сбили над Ростовской областью, восемь - над Крымом, шесть над Саратовской областью, пять над Брянской и по одному над Белгородской и Волгоградской областями.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале рассказал об отражении атаки БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах региона.
"В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения", - написал Слюсарь.
Он уточнил, что никто из людей не пострадал.
Опасность атаки БПЛА объявляли также в Ивановской, Пензенской, Тамбовской, Нижегородской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Курской областях.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.