Российская ПВО расправилась с 30 украинскими дронами за ночь - 08.08.2025
Российская ПВО расправилась с 30 украинскими дронами за ночь
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 30 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны, передает 8 августа телеграм-канал Украина.ру
2025-08-08T07:25
2025-08-08T07:25
Девять из них сбили над Ростовской областью, восемь - над Крымом, шесть над Саратовской областью, пять над Брянской и по одному над Белгородской и Волгоградской областями.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале рассказал об отражении атаки БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах региона.Он уточнил, что никто из людей не пострадал.Опасность атаки БПЛА объявляли также в Ивановской, Пензенской, Тамбовской, Нижегородской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Курской областях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
новости, ростовская область, россия, крым, минобороны
Новости, Ростовская область, Россия, Крым, Минобороны

Российская ПВО расправилась с 30 украинскими дронами за ночь

07:25 08.08.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Украина.ру
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 30 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны, передает 8 августа телеграм-канал Украина.ру
Девять из них сбили над Ростовской областью, восемь - над Крымом, шесть над Саратовской областью, пять над Брянской и по одному над Белгородской и Волгоградской областями.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале рассказал об отражении атаки БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах региона.
"В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения", - написал Слюсарь.
Он уточнил, что никто из людей не пострадал.
Опасность атаки БПЛА объявляли также в Ивановской, Пензенской, Тамбовской, Нижегородской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Курской областях.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
