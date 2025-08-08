https://ukraina.ru/20250808/rossiyskaya-pvo-raspravilas-s-30-ukrainskimi-dronami-za-noch-1066648643.html

Российская ПВО расправилась с 30 украинскими дронами за ночь

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 30 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны, передает 8 августа телеграм-канал Украина.ру

новости

Девять из них сбили над Ростовской областью, восемь - над Крымом, шесть над Саратовской областью, пять над Брянской и по одному над Белгородской и Волгоградской областями.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале рассказал об отражении атаки БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах региона.Он уточнил, что никто из людей не пострадал.Опасность атаки БПЛА объявляли также в Ивановской, Пензенской, Тамбовской, Нижегородской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Курской областях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

