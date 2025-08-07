https://ukraina.ru/20250807/vstrecha-putina-i-trampa-zelenskiy-gotovit-provokatsii-itogi-7-avgusta-1066625903.html

Встреча Путина и Трампа: Зеленский готовит провокации Итоги 7 августа

Встреча Путина и Трампа: Зеленский готовит провокации Итоги 7 августа - 07.08.2025 Украина.ру

Встреча Путина и Трампа: Зеленский готовит провокации Итоги 7 августа

Президент России Владимир Путин высказался о том, где может состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Владимир Зеленский провёл совещание по ударам по России

2025-08-07T18:12

2025-08-07T18:12

2025-08-07T18:14

хроники

эксклюзив

дональд трамп

владимир зеленский

нато

снбо

вооруженные силы украины

владимир путин

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066626344_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7e27888262c0ab1cfffd95cafc98f09.jpg

Президент России Владимир Путин назвал Объединённые Арабские Эмираты подходящим местом для встречи с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом."У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — президент Объединённых Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", — рассказал он журналистам в Кремле.По его словам, заинтересованность в переговорах проявлена с обеих сторон, не имеет значения, кто первым заговорил об этом.Путин добавил, что в целом не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским. При этом он подчеркнул, что необходимо создать условия, до этого пока далеко.Сам же Зеленский днём 7 августа сделал ряд заявлений. Так, в 10:00 он сообщил, что помимо Трампа говорил с европейскими лидерами и руководством НАТО."Вчера после нашего совместного разговора с президентом Трампом и европейскими лидерами говорил отдельно ещё с генсеком НАТО Рютте и президентом Финляндии Стуббом. Работаем вместе", — отмечал Зеленский.При этом он настоял именно на встрече на уровне лидеров."Это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир. Мы на Украине не раз говорил, что поиск реальных решений может стать действительно результативным именно на уровне лидеров. Нужно определиться с временем для такого формата, с кругом вопросов", — подчеркнул Зеленский.Затем он сообщал о разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, указав, что скоординировал с ними действия.При этом в тот же день Зеленский заявил о проведении совещания по поводу дипстрайков — ударов глубь России."Провёл совещание по дипстрайкам <...>. Докладывали Вооружённые силы Украины, Служба безопасности Украины, министр обороны и секретарь СНБО о результатах наших операций, а именно — о масштабе поражений в России, соотношения между ценой удара и результатам, влиянии на военную машину", — рассказал Зеленский.Он отметил, что для Украины становится привлекательнее баланс между инвестициями в дальнобойное оружия разных типов и их достижениями."Определили приоритеты для дипстрайков и наших оборонных предприятий", — подытожил Зеленским, пригрозив России.Эти заявления Зеленского расходятся с его словами о том, что он хочет мира.Ряд наблюдателей также уверен, что Зеленский попытается сорвать достижение мира на Украине и даже встречу Путина и Трампа."Англичанка поможет Зеленскому сорвать встречу Путина и Трампа? Последние внешнеполитические успехи России явно вызвали нездоровую ажитацию у просроченного президента Украины. По его сленгу наркозависимого – присел на измену. Как же так? Почему Трамп хочет сначала встретиться с Путиным? А как же "никаких переговоров об Украине без Украины"? Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает!" — написал в своём телеграм-канале российский военкор Александр Коц.Он отметил, что Зеленский понимает: после встречи российского и американского лидеров его тупо поставят перед фактом – принять условия, о которых договорились поверх его головы. При этом европейские покровители Украины тоже примут результаты переговоров как факт."Мы пока ещё не знаем, о чем конкретно будут договариваться Путин и Трамп. Российская сторона неоднократно заявляла, что никакого временного прекращения огня не будет до решения фундаментальных вопросов европейской безопасности. Переговоры - отдельно, боевые действия - отдельно. Путин никогда не отказывался от своей позиции – все цели СВО должны быть достигнут", — отметил Коц.При этом он указал, что если было принято решение о двухсторонней встрече на высшем уровне, то, очевидно, российские аргументы на Западе наконец-то начали рассматривать всерьёз."Для Зеленского подобный расклад – смерти подобен. Украинское общество идеологически заряжено государственными СМИ на полную победу, возврат всех территорий до границ 1991-го года и торжественный парад ВСУ на Красной площади. Любой компромисс там воспримут, как капитуляцию. И Зеле очень повезет, если он успеет удрать из страны, когда начнется новый Майдан", — писал Коц.В таких условиях, указал Коц, у Зеленского не остается другого выбора, кроме как попытаться сорвать любые возможные договоренности."Очернить, опорочить, оболгать. А для этого все средства хороши. Например, подорвать украинскую школу/роддом/больницу/многоэтажку. Ну, чтобы было как можно больше жертв среди мирняка, и чтобы обвинить в вероломной атаке Россию", — отметил военкор.Он напомнил о предыдущих провокациях украинской стороны."Киевский режим так уже делал неоднократно. Буча, мариупольский драмтеатр, удар "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске, ракетная атака по рынку в Константиновке, обстрел автобуса в Волновахе в 2015-м и десятки других примеров. Страшно представить, на что Зеленский может пойти, чтобы сорвать прямые переговоры лидеров России и США. А помогут ему в этом британские спецслужбы, для которых замирение Москвы и Вашингтона – как удар серпом по яйцам. Опыт кровавых провокаций у англичанки за века накопился богатый. Она нам гадила, гадит и будет гадить", — предупредил военкор и член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества.Он призвал российское общество быть готовыми к возможным украинским провокациям."Август для нас – традиционно тяжёлый месяц. От противника можно ждать любой пакости – например, повторения прошлогодней курской авантюры, но уже на другом направлении. Главное, чтобы мы были к этому готовы. И смогли донести наши озабоченности до Трампа. Если он, конечно, действительно ничего не знает, а не проворачивает очередной схематоз", — подытожил Коц.То, что мир невыгоден украинским элитам, утверждают и украинские эксперты."Против [мира] будут батальонные, соросята и профессиональные украинцы, они - основные держатели этого (анти)проекта и его замена на любой другой означает и их персональную смерть. Против будет и Зеленский, для него смена этой (анти)проектности тоже означает смерть - и, далеко не гарантированно, что только политическую", — отметил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов).По его словам, Трамп может и не добиться от Украины соблюдения всех обязательств в рамках мирного соглашения, а значит конфликт продолжится.Подробнее о заявлении Трампа — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".

https://ukraina.ru/20250807/mesto-vstrechi-opredeleno-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-7-avgusta-1066605246.html

https://ukraina.ru/20250807/podgotovit-vstrechi-kak-mozhno-skoree-glavnoe-na-utro-7-avgusta-1066596914.html

https://ukraina.ru/20250806/vstrecha-v-kremle-novaya-istoriya-ukrainy-i-godovschina-krovavykh-sobytiy-pod-kurskom-itogi-6-avgusta--1066557163.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, дональд трамп, владимир зеленский, нато, снбо, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, россия, сша