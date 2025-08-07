https://ukraina.ru/20250807/v-belgorodskoy-oblasti-obyavlen-otboy--opasnosti-bpla-stalo-izvestno-o-novykh-zhertvakh-1066621717.html

В Белгородской области объявлен отбой опасности БПЛА, стало известно о новых жертвах

В Белгородской области объявлен отбой опасности БПЛА, стало известно о новых жертвах

Ранения мирных жителей и разрушения гражданских объектов в результате атак украинских беспилотников зафиксированы в Белгородской области. Об этом 7 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Жертвами атак украинских беспилотников в Шебекинском округе стали мирные жители. От удара вражеского беспилотника они получили ранения, сооьщил губернатор. "На участке автодороги между сёлами Сурково и Беляка легковой автомобиль атакован дроном. Ранена супружеская пара", - уточнил Гладков. Он также сообщил, что у мужчины в результате ранения констатирована минно-взрывная травма и осколочное ранение руки, у его жены — минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы. "Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказывают им всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено", - добавил губернатор.Опасность атаки БПЛА объявлялась в области 7 августа неоднократно.Больше новостей дня представлено в обзоре Место встречи определено, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.

