В Белгородской области объявлен отбой опасности БПЛА, стало известно о новых жертвах - 07.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250807/v-belgorodskoy-oblasti-obyavlen-otboy--opasnosti-bpla-stalo-izvestno-o-novykh-zhertvakh-1066621717.html
В Белгородской области объявлен отбой опасности БПЛА, стало известно о новых жертвах
В Белгородской области объявлен отбой опасности БПЛА, стало известно о новых жертвах - 07.08.2025 Украина.ру
В Белгородской области объявлен отбой опасности БПЛА, стало известно о новых жертвах
Ранения мирных жителей и разрушения гражданских объектов в результате атак украинских беспилотников зафиксированы в Белгородской области. Об этом 7 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
2025-08-07T17:29
2025-08-07T17:29
новости
белгородская область
вячеслав гладков
всу
военные преступления
сво
мирные жители
бпла
беспилотники
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061817941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3902dfea7a3e97eaa581a0c8b724f34d.jpg
Жертвами атак украинских беспилотников в Шебекинском округе стали мирные жители. От удара вражеского беспилотника они получили ранения, сооьщил губернатор. "На участке автодороги между сёлами Сурково и Беляка легковой автомобиль атакован дроном. Ранена супружеская пара", - уточнил Гладков. Он также сообщил, что у мужчины в результате ранения констатирована минно-взрывная травма и осколочное ранение руки, у его жены — минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы. "Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказывают им всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено", - добавил губернатор.Опасность атаки БПЛА объявлялась в области 7 августа неоднократно.Больше новостей дня представлено в обзоре Место встречи определено, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 августа Следите за новостями на сайте Украина.ру.
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061817941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc1fdca08b132eea5dcb98fae088876b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, вячеслав гладков, всу, военные преступления, сво, мирные жители, бпла, беспилотники, дроны
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, ВСУ, Военные преступления, СВО, мирные жители, БПЛА, беспилотники, дроны

В Белгородской области объявлен отбой опасности БПЛА, стало известно о новых жертвах

17:29 07.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСистема ПВО сработала в небе над Луганском
Система ПВО сработала в небе над Луганском - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ранения мирных жителей и разрушения гражданских объектов в результате атак украинских беспилотников зафиксированы в Белгородской области. Об этом 7 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Жертвами атак украинских беспилотников в Шебекинском округе стали мирные жители. От удара вражеского беспилотника они получили ранения, сооьщил губернатор.
"На участке автодороги между сёлами Сурково и Беляка легковой автомобиль атакован дроном. Ранена супружеская пара", - уточнил Гладков.
Он также сообщил, что у мужчины в результате ранения констатирована минно-взрывная травма и осколочное ранение руки, у его жены — минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы.
"Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказывают им всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено", - добавил губернатор.
Опасность атаки БПЛА объявлялась в области 7 августа неоднократно.
Больше новостей дня представлено в обзоре Место встречи определено, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 августа
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковВСУВоенные преступленияСВОмирные жителиБПЛАбеспилотникидроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36В ночь Трамп выступит с важным заявлением на фоне переговоров с Россией
17:29В Белгородской области объявлен отбой опасности БПЛА, стало известно о новых жертвах
17:28Российская авиация наносит удары по объектам в Харьковской, Сумской областях и Краматорске
17:20"Варианта всего два": Подоляка высказался о перспективах российско-американских переговоров
17:18ВСУ открыли артиллерийский огонь по запорожской Каменке-Днепровской
16:53"Безвозмездный визит": "Герани" уничтожили военкомат в Днепропетровской области
16:26Дмитриев подтвердил подготовку к "исторической" встрече Путина и Трампа
16:00Воздушное перемирие и заморозка боев: чего на самом деле добиваются США в переговорах с Россией
15:55Перемирие и снятие санкций: Норин высмеял "инсайды" польской прессы о переговорах США и России
15:52Множественные взрывы зафиксированы в Дружковке
15:42Какую войну на море развяжет Британия и почему Трамп может быть лучшим агентом России — Крапивник
15:37"Драконовские санкции Трампа — удар по экономике самих США": эксперт раскрыл истинные мотивы Вашингтона
15:33В Закарпатье застрелился пограничник во время дежурства
15:30Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ
15:28Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом: видео
15:01"Дуремар возомнил себя Черчиллем": украинский парламентарий раскритиковал упрямство Зеленского
15:00"Трампу нефть нужна, но взять ее негде": Нагаев о провале санкционной стратегии США
14:57Украинцы перестают верить в перспективу вступления страны в НАТО - опрос
14:34Канцлер ФРГ обсудил с Зеленским завершение СВО
14:28"Двойниковая дипломатия": Нагаев рассказал о "подмене" Трампа и ее последствиях для мира
Лента новостейМолния