https://ukraina.ru/20250807/nastoyaschiy-tramp-ili-dvoynik-analitik-nagaev-o-strannykh-metamorfozakh-amerikanskogo-prezidenta-1066597540.html

"Настоящий Трамп или двойник?": аналитик Нагаев о странных метаморфозах американского президента

"Настоящий Трамп или двойник?": аналитик Нагаев о странных метаморфозах американского президента - 07.08.2025 Украина.ру

"Настоящий Трамп или двойник?": аналитик Нагаев о странных метаморфозах американского президента

Президент США Дональд Трамп использует двойников после покушений, что вызывает противоречия в его политике - пока настоящий президент занят реформами, замены выступают на публике. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев

2025-08-07T11:00

2025-08-07T11:00

2025-08-07T11:00

россия

сша

европа

дональд трамп

стив уиткофф

украина.ру

новости

двойники

покушение

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066069248_7:138:1468:960_1920x0_80_0_0_b03c38c0115a43eb1d94a9025600b293.jpg

"После июньского саммита G7 Трамп приехал совсем другим. Похоже, что активно работает именно его двойник", - заявил Нагаев. По его словам, это объясняет резкие изменения в поведении и противоречивые заявления американского лидера.Эксперт отмечает: "Настоящий Трамп должен был участвовать в создании '"Большого прекрасного билля" по налогам. Бизнесмен такого уровня не мог пройти мимо этого документа". Вместо этого президент появляется на публичных мероприятиях с непоследовательными заявлениями.Он подчеркивает, что использование двойников - это не только вопрос безопасности, но и способ разделить обязанности между "жестким" настоящим лидером и "публичным" заместителем.Нагаев обращает внимание: "Подлинный Трамп сказал бы иначе про две подводные лодки". Эти расхождения в риторике доказывают теорию о подмене, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.На тему визита Стивена Уиткоффа в Россию — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250807/podgotovit-vstrechi-kak-mozhno-skoree-glavnoe-na-utro-7-avgusta-1066596914.html

россия

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сша, европа, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, новости, двойники, покушение, безопасность, главные новости, аналитика, аналитики, эксперты