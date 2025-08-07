https://ukraina.ru/20250807/nastoyaschiy-tramp-ili-dvoynik-analitik-nagaev-o-strannykh-metamorfozakh-amerikanskogo-prezidenta-1066597540.html
"Настоящий Трамп или двойник?": аналитик Нагаев о странных метаморфозах американского президента
"Настоящий Трамп или двойник?": аналитик Нагаев о странных метаморфозах американского президента - 07.08.2025 Украина.ру
"Настоящий Трамп или двойник?": аналитик Нагаев о странных метаморфозах американского президента
Президент США Дональд Трамп использует двойников после покушений, что вызывает противоречия в его политике - пока настоящий президент занят реформами, замены выступают на публике. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
2025-08-07T11:00
2025-08-07T11:00
2025-08-07T11:00
россия
сша
европа
дональд трамп
стив уиткофф
украина.ру
новости
двойники
покушение
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066069248_7:138:1468:960_1920x0_80_0_0_b03c38c0115a43eb1d94a9025600b293.jpg
"После июньского саммита G7 Трамп приехал совсем другим. Похоже, что активно работает именно его двойник", - заявил Нагаев. По его словам, это объясняет резкие изменения в поведении и противоречивые заявления американского лидера.Эксперт отмечает: "Настоящий Трамп должен был участвовать в создании '"Большого прекрасного билля" по налогам. Бизнесмен такого уровня не мог пройти мимо этого документа". Вместо этого президент появляется на публичных мероприятиях с непоследовательными заявлениями.Он подчеркивает, что использование двойников - это не только вопрос безопасности, но и способ разделить обязанности между "жестким" настоящим лидером и "публичным" заместителем.Нагаев обращает внимание: "Подлинный Трамп сказал бы иначе про две подводные лодки". Эти расхождения в риторике доказывают теорию о подмене, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.На тему визита Стивена Уиткоффа в Россию — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250807/podgotovit-vstrechi-kak-mozhno-skoree-glavnoe-na-utro-7-avgusta-1066596914.html
россия
сша
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066069248_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_53f0a73458819f38fdeee9327efbed40.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, сша, европа, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, новости, двойники, покушение, безопасность, главные новости, аналитика, аналитики, эксперты
Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Украина.ру, Новости, двойники, покушение, безопасность, Главные новости, Аналитика, аналитики, эксперты
"Настоящий Трамп или двойник?": аналитик Нагаев о странных метаморфозах американского президента
Президент США Дональд Трамп использует двойников после покушений, что вызывает противоречия в его политике - пока настоящий президент занят реформами, замены выступают на публике. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев