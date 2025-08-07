"Настоящий Трамп или двойник?": аналитик Нагаев о странных метаморфозах американского президента - 07.08.2025 Украина.ру
"Настоящий Трамп или двойник?": аналитик Нагаев о странных метаморфозах американского президента
"Настоящий Трамп или двойник?": аналитик Нагаев о странных метаморфозах американского президента - 07.08.2025 Украина.ру
"Настоящий Трамп или двойник?": аналитик Нагаев о странных метаморфозах американского президента
Президент США Дональд Трамп использует двойников после покушений, что вызывает противоречия в его политике - пока настоящий президент занят реформами, замены выступают на публике. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
"После июньского саммита G7 Трамп приехал совсем другим. Похоже, что активно работает именно его двойник", - заявил Нагаев. По его словам, это объясняет резкие изменения в поведении и противоречивые заявления американского лидера.Эксперт отмечает: "Настоящий Трамп должен был участвовать в создании '"Большого прекрасного билля" по налогам. Бизнесмен такого уровня не мог пройти мимо этого документа". Вместо этого президент появляется на публичных мероприятиях с непоследовательными заявлениями.Он подчеркивает, что использование двойников - это не только вопрос безопасности, но и способ разделить обязанности между "жестким" настоящим лидером и "публичным" заместителем.Нагаев обращает внимание: "Подлинный Трамп сказал бы иначе про две подводные лодки". Эти расхождения в риторике доказывают теорию о подмене, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.На тему визита Стивена Уиткоффа в Россию — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп использует двойников после покушений, что вызывает противоречия в его политике - пока настоящий президент занят реформами, замены выступают на публике. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
"После июньского саммита G7 Трамп приехал совсем другим. Похоже, что активно работает именно его двойник", - заявил Нагаев. По его словам, это объясняет резкие изменения в поведении и противоречивые заявления американского лидера.
Эксперт отмечает: "Настоящий Трамп должен был участвовать в создании '"Большого прекрасного билля" по налогам. Бизнесмен такого уровня не мог пройти мимо этого документа". Вместо этого президент появляется на публичных мероприятиях с непоследовательными заявлениями.
"Если двойник смягчает позицию, возможно, его корректирует подлинный Трамп. Других объяснений у меня нет", - говорит аналитик.
Он подчеркивает, что использование двойников - это не только вопрос безопасности, но и способ разделить обязанности между "жестким" настоящим лидером и "публичным" заместителем.
Нагаев обращает внимание: "Подлинный Трамп сказал бы иначе про две подводные лодки". Эти расхождения в риторике доказывают теорию о подмене, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.
На тему визита Стивена Уиткоффа в Россию — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.
