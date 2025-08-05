Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться - 05.08.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250805/dmitriy-danilov-tramp-proschitalsya-s-ultimatumom-poetomu-uitkoff-poedet-v-rossiyu-dogovarivatsya-1066494252.html
Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться
Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться - 05.08.2025 Украина.ру
Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться
Геополитика — это уже не только украинский конфликт. В последние месяцы Трамп взял курс на противодействие тем, кто, как он говорит, пытается ослабить доллар. А кто хочет ослабить доллар? Это не только Россия, это Китай как основной оппонент для Вашингтона. Поэтому Китай не может сдать свои позиции в отношении украинского конфликта под нажимом США.
2025-08-05T15:25
2025-08-05T15:25
интервью
россия
китай
сша
дональд трамп
джо байден
стив уиткофф
нато
украина.ру
украина
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.Россия больше "не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД)", а "условия для сохранения этого моратория исчезли", заявил МИД России.- Дмитрий Александрович, какие ответные шаги может предпринять Запад?- Речь не идет об ответных мерах. Мы поддерживали мораторий после того, как договор прекратил свое действие после выхода из него США. Это демонстрировало нашу готовность избежать дальнейшей военно-политической эскалации украинского конфликта по линии Россия-Запад.Теперь Россия делает последнее предупреждение Штатам. То есть мы будем готовы размещать эти ракеты, если США расширят географию размещения своих ракет на европейскую территорию. Поэтому я бы рассматривал это не как перспективу следующих шагов со стороны России, а как, учитывая значимость Китая в этой истории, последнее "китайское" предупреждение США и НАТО.Мы поняли, что США вбросили шар и без ответа со стороны Москвы он остаться не мог. Это была или попытка США прощупать ответные меры со стороны Москвы, или наоборот, отправная точка для размещения ракетных комплексов США в Европе.- Спецпосланник Стив Уиткофф собирается в ближайшее время совершить визит в Россию на фоне очередного ультиматума Трампа России и ее партнерам. Что он привезет: новые угрозы или предложения по урегулированию ситуации?- Не думаю, что он привезет новые условия ультиматума. Вашингтону нужно каким-то образом сохранить лицо. Уже не один комментарий был дан, в том числе и официальными лицами, и они понимают, что Россия на шантаж и давление ни в коем случае не поддастся.У Уиткоффа сложная задача. С одной стороны, сохранить лицо, понимая, что США оказались в очень сложной ситуации, не просчитывая последствий ультиматума. С другой стороны, надо попытаться о чем-то договориться с Москвой о чем-то, что было бы для нее интересным. Подобные договоренности могли бы позволить Вашингтону дать задний ход.- Ранее глава МИД КНР Ван И заявлял, что Китай не может позволить России проиграть на Украине. Насколько сильно позиция Пекина влияет на ход переговорного процесса вокруг Украины?- Позиция Китая оказывает серьезное влияние на политический процесс вокруг конфликта и урегулирования. С самого начала Китай заявил о своих инициативах по урегулированию и от этой позиции не отказывается. С другой стороны, в Китае понимают, что речь не об Украине, а о серьезных геополитических столкновениях на фоне эскалации по линии уже не Россия – Запад, а Запад-не-Запад.Геополитика — это уже не только украинский конфликт. В последние месяцы Трамп взял курс на противодействие тем, кто, как он говорит, пытается ослабить доллар. А кто хочет ослабить доллар? Это не только Россия, это Китай как основной оппонент для Вашингтона. Поэтому Китай не может сдать свои позиции в отношении украинского конфликта под нажимом США. Речь для Пекина идет не об украинском урегулировании, а о более серьезных стратегических вопросах. Дать слабину в украинском вопросе значило бы для Китая ослабить свои стратегические ориентиры по самому широкому кругу вопросов национальной безопасности КНР.- Эксперты сейчас говорят о том, что Трамп или окончательно перешел, или крайне близок к тому, чтобы окончательно встать на позицию, которую занимала администрация Байдена по украинскому вопросу. Согласитесь ли вы с такой точкой зрения?- Судить об этом крайне сложно. Несмотря на всю видимую разницу между Байденом и Трампом, у них много общего. Когда Байден пришел после первого срока Трампа, я говорил, что он с удовольствием воспользуется той работой, которую сделал Трамп на европейском направлении. Так и произошло, несмотря на то, что Байден принес и свою повестку.После рокировки наступило время Трампа. Он может не только воевать с Байденом, но и воспользоваться его наследием, в ситуации, когда он заказывает музыку в этом трансатлантическом концерте. Он и дирижирует этим концертом.Конечно, это будет уже его решение, насколько он готов пойти на конфронтацию с Россией и другими странами, насколько он к этому готов стратегически, отказавшись от прежней позиции, связанной с тем, что европейцы здесь должны вносить свой собственный вклад.Думаю, что Трамп вряд ли уйдет с прежней платформы по очень многим причинам. Во-первых, это ослабило бы позиции, которые он занял в отношении Европы. Во-вторых, это привело бы к серьезнейшей эскалации между Россией и США с перспективой разрастания кризисных факторов в отношениях между США и Китаем и к тому, что так волнует США и НАТО, а именно развитие стратегического партнерства между Китаем и Россией.О других аспектах политики США Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней
https://ukraina.ru/20250805/zaluzhnogo-gotovyat-v-prezidenty-ukrainy-no-ne-vse-tak-prosto-1066480843.html
https://ukraina.ru/20250805/khronika-energeticheskoy-voyny--ssha-davyat-na-indiyu-a-malayziya--na-tenevoy-flot-1066468051.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, китай, сша, дональд трамп, джо байден, стив уиткофф, нато, украина.ру, украина
Интервью, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Стив Уиткофф, НАТО, Украина.ру, Украина

Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться

15:25 05.08.2025
 
© Фото Дмитрий Данилов
 Дмитрий Данилов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Геополитика — это уже не только украинский конфликт. В последние месяцы Трамп взял курс на противодействие тем, кто, как он говорит, пытается ослабить доллар. А кто хочет ослабить доллар? Это не только Россия, это Китай как основной оппонент для Вашингтона. Поэтому Китай не может сдать свои позиции в отношении украинского конфликта под нажимом США.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
Россия больше "не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД)", а "условия для сохранения этого моратория исчезли", заявил МИД России.
- Дмитрий Александрович, какие ответные шаги может предпринять Запад?
- Речь не идет об ответных мерах. Мы поддерживали мораторий после того, как договор прекратил свое действие после выхода из него США. Это демонстрировало нашу готовность избежать дальнейшей военно-политической эскалации украинского конфликта по линии Россия-Запад.
Теперь Россия делает последнее предупреждение Штатам. То есть мы будем готовы размещать эти ракеты, если США расширят географию размещения своих ракет на европейскую территорию. Поэтому я бы рассматривал это не как перспективу следующих шагов со стороны России, а как, учитывая значимость Китая в этой истории, последнее "китайское" предупреждение США и НАТО.
Мы поняли, что США вбросили шар и без ответа со стороны Москвы он остаться не мог. Это была или попытка США прощупать ответные меры со стороны Москвы, или наоборот, отправная точка для размещения ракетных комплексов США в Европе.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2025
12:22
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- Спецпосланник Стив Уиткофф собирается в ближайшее время совершить визит в Россию на фоне очередного ультиматума Трампа России и ее партнерам. Что он привезет: новые угрозы или предложения по урегулированию ситуации?
- Не думаю, что он привезет новые условия ультиматума. Вашингтону нужно каким-то образом сохранить лицо. Уже не один комментарий был дан, в том числе и официальными лицами, и они понимают, что Россия на шантаж и давление ни в коем случае не поддастся.
У Уиткоффа сложная задача. С одной стороны, сохранить лицо, понимая, что США оказались в очень сложной ситуации, не просчитывая последствий ультиматума. С другой стороны, надо попытаться о чем-то договориться с Москвой о чем-то, что было бы для нее интересным. Подобные договоренности могли бы позволить Вашингтону дать задний ход.
- Ранее глава МИД КНР Ван И заявлял, что Китай не может позволить России проиграть на Украине. Насколько сильно позиция Пекина влияет на ход переговорного процесса вокруг Украины?
- Позиция Китая оказывает серьезное влияние на политический процесс вокруг конфликта и урегулирования. С самого начала Китай заявил о своих инициативах по урегулированию и от этой позиции не отказывается. С другой стороны, в Китае понимают, что речь не об Украине, а о серьезных геополитических столкновениях на фоне эскалации по линии уже не Россия – Запад, а Запад-не-Запад.
Геополитика — это уже не только украинский конфликт. В последние месяцы Трамп взял курс на противодействие тем, кто, как он говорит, пытается ослабить доллар. А кто хочет ослабить доллар? Это не только Россия, это Китай как основной оппонент для Вашингтона. Поэтому Китай не может сдать свои позиции в отношении украинского конфликта под нажимом США. Речь для Пекина идет не об украинском урегулировании, а о более серьезных стратегических вопросах. Дать слабину в украинском вопросе значило бы для Китая ослабить свои стратегические ориентиры по самому широкому кругу вопросов национальной безопасности КНР.
- Эксперты сейчас говорят о том, что Трамп или окончательно перешел, или крайне близок к тому, чтобы окончательно встать на позицию, которую занимала администрация Байдена по украинскому вопросу. Согласитесь ли вы с такой точкой зрения?
- Судить об этом крайне сложно. Несмотря на всю видимую разницу между Байденом и Трампом, у них много общего. Когда Байден пришел после первого срока Трампа, я говорил, что он с удовольствием воспользуется той работой, которую сделал Трамп на европейском направлении. Так и произошло, несмотря на то, что Байден принес и свою повестку.
Энергетические войны - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
08:54Хроника энергетической войны
Хроника энергетической войны: США давят на Индию, а Малайзия – на "теневой флот"Давление США на Индию с требованием прекратить закупки нефти из РФ становится беспрецедентным. При этом отказ индийского премьера следовать указаниям Белого дома американские СМИ назвали "вызывающим".
После рокировки наступило время Трампа. Он может не только воевать с Байденом, но и воспользоваться его наследием, в ситуации, когда он заказывает музыку в этом трансатлантическом концерте. Он и дирижирует этим концертом.
Конечно, это будет уже его решение, насколько он готов пойти на конфронтацию с Россией и другими странами, насколько он к этому готов стратегически, отказавшись от прежней позиции, связанной с тем, что европейцы здесь должны вносить свой собственный вклад.
Думаю, что Трамп вряд ли уйдет с прежней платформы по очень многим причинам. Во-первых, это ослабило бы позиции, которые он занял в отношении Европы. Во-вторых, это привело бы к серьезнейшей эскалации между Россией и США с перспективой разрастания кризисных факторов в отношениях между США и Китаем и к тому, что так волнует США и НАТО, а именно развитие стратегического партнерства между Китаем и Россией.
О других аспектах политики США Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней
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