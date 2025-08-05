https://ukraina.ru/20250805/dmitriy-danilov-tramp-proschitalsya-s-ultimatumom-poetomu-uitkoff-poedet-v-rossiyu-dogovarivatsya-1066494252.html

Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться

Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться - 05.08.2025 Украина.ру

Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться

Геополитика — это уже не только украинский конфликт. В последние месяцы Трамп взял курс на противодействие тем, кто, как он говорит, пытается ослабить доллар. А кто хочет ослабить доллар? Это не только Россия, это Китай как основной оппонент для Вашингтона. Поэтому Китай не может сдать свои позиции в отношении украинского конфликта под нажимом США.

2025-08-05T15:25

2025-08-05T15:25

2025-08-05T15:25

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сша

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.Россия больше "не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД)", а "условия для сохранения этого моратория исчезли", заявил МИД России.- Дмитрий Александрович, какие ответные шаги может предпринять Запад?- Речь не идет об ответных мерах. Мы поддерживали мораторий после того, как договор прекратил свое действие после выхода из него США. Это демонстрировало нашу готовность избежать дальнейшей военно-политической эскалации украинского конфликта по линии Россия-Запад.Теперь Россия делает последнее предупреждение Штатам. То есть мы будем готовы размещать эти ракеты, если США расширят географию размещения своих ракет на европейскую территорию. Поэтому я бы рассматривал это не как перспективу следующих шагов со стороны России, а как, учитывая значимость Китая в этой истории, последнее "китайское" предупреждение США и НАТО.Мы поняли, что США вбросили шар и без ответа со стороны Москвы он остаться не мог. Это была или попытка США прощупать ответные меры со стороны Москвы, или наоборот, отправная точка для размещения ракетных комплексов США в Европе.- Спецпосланник Стив Уиткофф собирается в ближайшее время совершить визит в Россию на фоне очередного ультиматума Трампа России и ее партнерам. Что он привезет: новые угрозы или предложения по урегулированию ситуации?- Не думаю, что он привезет новые условия ультиматума. Вашингтону нужно каким-то образом сохранить лицо. Уже не один комментарий был дан, в том числе и официальными лицами, и они понимают, что Россия на шантаж и давление ни в коем случае не поддастся.У Уиткоффа сложная задача. С одной стороны, сохранить лицо, понимая, что США оказались в очень сложной ситуации, не просчитывая последствий ультиматума. С другой стороны, надо попытаться о чем-то договориться с Москвой о чем-то, что было бы для нее интересным. Подобные договоренности могли бы позволить Вашингтону дать задний ход.- Ранее глава МИД КНР Ван И заявлял, что Китай не может позволить России проиграть на Украине. Насколько сильно позиция Пекина влияет на ход переговорного процесса вокруг Украины?- Позиция Китая оказывает серьезное влияние на политический процесс вокруг конфликта и урегулирования. С самого начала Китай заявил о своих инициативах по урегулированию и от этой позиции не отказывается. С другой стороны, в Китае понимают, что речь не об Украине, а о серьезных геополитических столкновениях на фоне эскалации по линии уже не Россия – Запад, а Запад-не-Запад.Геополитика — это уже не только украинский конфликт. В последние месяцы Трамп взял курс на противодействие тем, кто, как он говорит, пытается ослабить доллар. А кто хочет ослабить доллар? Это не только Россия, это Китай как основной оппонент для Вашингтона. Поэтому Китай не может сдать свои позиции в отношении украинского конфликта под нажимом США. Речь для Пекина идет не об украинском урегулировании, а о более серьезных стратегических вопросах. Дать слабину в украинском вопросе значило бы для Китая ослабить свои стратегические ориентиры по самому широкому кругу вопросов национальной безопасности КНР.- Эксперты сейчас говорят о том, что Трамп или окончательно перешел, или крайне близок к тому, чтобы окончательно встать на позицию, которую занимала администрация Байдена по украинскому вопросу. Согласитесь ли вы с такой точкой зрения?- Судить об этом крайне сложно. Несмотря на всю видимую разницу между Байденом и Трампом, у них много общего. Когда Байден пришел после первого срока Трампа, я говорил, что он с удовольствием воспользуется той работой, которую сделал Трамп на европейском направлении. Так и произошло, несмотря на то, что Байден принес и свою повестку.После рокировки наступило время Трампа. Он может не только воевать с Байденом, но и воспользоваться его наследием, в ситуации, когда он заказывает музыку в этом трансатлантическом концерте. Он и дирижирует этим концертом.Конечно, это будет уже его решение, насколько он готов пойти на конфронтацию с Россией и другими странами, насколько он к этому готов стратегически, отказавшись от прежней позиции, связанной с тем, что европейцы здесь должны вносить свой собственный вклад.Думаю, что Трамп вряд ли уйдет с прежней платформы по очень многим причинам. Во-первых, это ослабило бы позиции, которые он занял в отношении Европы. Во-вторых, это привело бы к серьезнейшей эскалации между Россией и США с перспективой разрастания кризисных факторов в отношениях между США и Китаем и к тому, что так волнует США и НАТО, а именно развитие стратегического партнерства между Китаем и Россией.О других аспектах политики США Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней

https://ukraina.ru/20250805/zaluzhnogo-gotovyat-v-prezidenty-ukrainy-no-ne-vse-tak-prosto-1066480843.html

https://ukraina.ru/20250805/khronika-energeticheskoy-voyny--ssha-davyat-na-indiyu-a-malayziya--na-tenevoy-flot-1066468051.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, китай, сша, дональд трамп, джо байден, стив уиткофф, нато, украина.ру, украина