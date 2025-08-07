Битва за воду Донбасса вышла на федеральный уровень - 07.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250807/bitva-za-vodu-donbassa-vyshla-na-federalnyy-uroven-1066631034.html
Битва за воду Донбасса вышла на федеральный уровень
Донбасс и вся Россия сражаются не только на поле боя, но и в тылу, решая проблему водоснабжения жителей новых регионов. Об этом пишет телеграм-канал "Донбасс решает"
2025-08-07T20:11
2025-08-07T20:11
Проблема водоснабжения давно вышла на федеральный уровень, так как силами одной республики ее не решить, сказано в публикации.На водоснабжении жителей Донбасса сказывается и накопленный с 90-х износ старой советской инфраструктуры. Влияет также водная блокада со стороны киевского режима и тотальный дефицит рабочих рук для восстановления инфраструктуры. Президент России Владимир Путин в беседе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным поднимал вопрос снабжения Донбасса водой. Глава республики сообщил, что проблема, не в последнюю очередь, обострилась из-за "водной блокады" противника. Пушилин отмечал, что потери при подаче воды могут достигать до 60% из-за того, что вся сеть водоснабжения региона не ремонтировалась десятилетиями ("накопленной изношенности")."Наши водохранилища практически обмелели. Объемов воды, которыми располагает республика, катастрофически не хватает – ни для работы промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства. Оперштаб по воде принял решение изменить график подачи воды", – сообщал премьер-министр ДНР Андрей Чертков.Пушилин отмечал, что в Донецке и Макеевке (основная агломерация) вода теперь подается на несколько часов раз в три дня, в Мариуполе, Харцызске, Иловайске и Зугресе – раз в два дня, в Енакиево и Горловке – раз в четыре дня. Прерывистый график подачи воды приводит к ускоренному выходу из строя старых сетей. ️Все эти мероприятия смогут лишь отчасти стабилизировать ситуацию в Донбассе, сказано в публикации. В частности, за вчерашний день, по словам Пушилина, в ДНР поступило 290 000 кубометров воды из необходимого объема в 850 000."Кардинально решить проблему сможет только полное восстановление канала "Северский Донецк – Донбасс" и ввод в строй дополнительных водоводов как с Дона, так и Днепра, а это уже скорее политический вопрос, который Россия со временем, безусловно, решит", - констатировал телеграм-канал.Ранее на эту тему: Ситуация с водоснабжением в ДНР. Итоги 4 августа Больше новостей дня представлено в обзоре Встреча Путина и Трампа: Зеленский готовит провокации Итоги 7 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру.
20:11 07.08.2025
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкСитуация с водоснабжением в ДНР
Донбасс и вся Россия сражаются не только на поле боя, но и в тылу, решая проблему водоснабжения жителей новых регионов. Об этом пишет телеграм-канал "Донбасс решает"
Проблема водоснабжения давно вышла на федеральный уровень, так как силами одной республики ее не решить, сказано в публикации.
На водоснабжении жителей Донбасса сказывается и накопленный с 90-х износ старой советской инфраструктуры. Влияет также водная блокада со стороны киевского режима и тотальный дефицит рабочих рук для восстановления инфраструктуры. Президент России Владимир Путин в беседе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным поднимал вопрос снабжения Донбасса водой. Глава республики сообщил, что проблема, не в последнюю очередь, обострилась из-за "водной блокады" противника.
Пушилин отмечал, что потери при подаче воды могут достигать до 60% из-за того, что вся сеть водоснабжения региона не ремонтировалась десятилетиями ("накопленной изношенности").
"Наши водохранилища практически обмелели. Объемов воды, которыми располагает республика, катастрофически не хватает – ни для работы промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства. Оперштаб по воде принял решение изменить график подачи воды", – сообщал премьер-министр ДНР Андрей Чертков.

Пушилин отмечал, что в Донецке и Макеевке (основная агломерация) вода теперь подается на несколько часов раз в три дня, в Мариуполе, Харцызске, Иловайске и Зугресе – раз в два дня, в Енакиево и Горловке – раз в четыре дня. Прерывистый график подачи воды приводит к ускоренному выходу из строя старых сетей.
Все эти мероприятия смогут лишь отчасти стабилизировать ситуацию в Донбассе, сказано в публикации. В частности, за вчерашний день, по словам Пушилина, в ДНР поступило 290 000 кубометров воды из необходимого объема в 850 000.
"Кардинально решить проблему сможет только полное восстановление канала "Северский Донецк – Донбасс" и ввод в строй дополнительных водоводов как с Дона, так и Днепра, а это уже скорее политический вопрос, который Россия со временем, безусловно, решит", - констатировал телеграм-канал.
Ранее на эту тему: Ситуация с водоснабжением в ДНР. Итоги 4 августа
Больше новостей дня представлено в обзоре Встреча Путина и Трампа: Зеленский готовит провокации Итоги 7 августа
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
