https://ukraina.ru/20250804/situatsiya-s-vodosnabzheniem-v-dnr-itogi-4-avgusta-1066446873.html

Ситуация с водоснабжением в ДНР. Итоги 4 августа

Ситуация с водоснабжением в ДНР. Итоги 4 августа - 04.08.2025 Украина.ру

Ситуация с водоснабжением в ДНР. Итоги 4 августа

Президент России Владимир Путин встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, который рассказал о ситуации с водоснабжением ДНР

2025-08-04T18:30

2025-08-04T18:30

2025-08-04T18:32

эксклюзив

хроники

владимир путин

денис пушилин

марат хуснуллин

донбасс

россия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066446748_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_965ea43a92613eb9ee7ba4d912a249be.jpg

Рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным прошла в Кремле."Владимир Владимирович, честно Вам скажу, что самым сложным вопросом и серьёзным вызовом для нас является, конечно же, вопрос водообеспечения. Вопрос для нас обострился после того, как противник устроил водную блокаду. По Вашему решению был построен водовод, он даёт 250 тысяч кубов сейчас стабильно. Дальше у нас был расчёт на внутренние резервные водохранилища, ранее таковыми они были, потому что 850 тысяч необходимого количества воды поставлялось через канал Северский Донец – Донбасс. Мы добирали до 50%, до половины от необходимого количества, резервными водохранилищами", — сообщил Пушилин.Он рассказал, что в ДНР в прошлом году создали штаб по тепло- и водоснабжению, благодаря которому отопительный сезон прошли без серьёзных аварий, а сейчас с июля были вынуждены перевести на повышенный режим."Создан оперативный штаб, уже был руководитель оперативного штаба Файзуллин Ирек Энварович, посмотрели водоёмы, посмотрели предложения все, которые существуют", — отметил Пушилин.Глава ДНР также рассказал Путину, что сделано в ДНР для решения вопроса с водоснабжением на данный момент."Первое, усиливаем чисткой русел рек поступление воды, смотрим, где заторы есть, чтобы наполняемость, насколько возможно, поднять. Дальше, конечно же, сейчас бросили все усилия на борьбу с водопотерями. Дополнительные силы сейчас были по вашему поручению переброшены Москвой: 50 аварийных бригад, полностью укомплектованных, 75 водовозок. Это из Москвы. Из Московской области ещё 13 водовозок, из Санкт-Петербурга сейчас тоже в пути водовозки. Планируем ещё дополнительно 60 водовозок, сейчас уже есть предварительное решение с регионами-шефами", — описал Пушилин.В ответ на рассказ Пушилина Путин задал вопрос о потерях воды в ДНР, указав, что построенный водовод всех проблем не решает."Денис Владимирович, но, к сожалению, водовод, который был построен, не решает всех задач. Более того, он на плановый режим-то и не вышел пока, насколько я понимаю. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает, – большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов", — отметил Путин.Пушилин указал, что местами водопотери доходят до 60%, пояснив затем, почему так происходит."Владимир Владимирович, первая причина: мы сейчас вынуждены были сократить ещё графики, исходя из дефицита воды. У нас в Донецко-Макеевской агломерации сейчас раз в три дня на несколько часов подаётся вода, в Енакиево и группе близлежащих городов – раз в четыре дня, в Мариуполе – раз в два дня. Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Мы ремонтируем, ежедневно устраняется сто порывов. И в пике у нас доходило до двух тысяч в неделю именно этих аварий. Это уже мало того что изношенность сетей накопленная, десятилетиями не ремонтировалось", — рассказал Пушилин.На уточняющий вопрос президента России, с какого времени это происходило, глава ДНР уточнил, что это происходило с девяностых годов ХХ века."С 90-х годов много не ремонтировалось. И внутридомовые сети. Это же разные ведомства. Мы сейчас объединили "Донбасстеплоэнерго" и "Воду Донбасса", чтобы можно было с объединёнными усилиями быстрее подходить, чтобы не было разделения, где чей участок, и это тормозило все процессы. Сейчас взаимодействуем совершенно на другом уровне", — отметил Пушилин.Он также заявил, что дополнительно привлекают усилия для ремонта."Владимир Владимирович, мы сейчас смотрим, каким образом ещё дополнительно привлечь усилия для ремонта. Сейчас усилили бригадами ремонтными. Безусловно, мы перебрасываем сейчас – работа ведётся ещё с прошлого года, сейчас планируется окончание, – внутренняя переброска между теми водоёмами, где ещё осталась вода. Из Углегорского водохранилища мы планируем в сторону Енакиево, чтобы там обеспечить. Внутренняя переброска и наполнение", — заявил Пушилин.Ранее, вечером 1 августа, глава ДНР в своём телеграм-канале рассказывал о том, как в Донецкой Народной Республике пытаются решить проблему с водоснабжением."Совместно с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным проработали комплекс мер по преодолению последствий водной блокады, организованной ВФУ (вооружёнными формированиями Украины — Ред.). Марат Хуснуллин поставил задачу до конца текущего года завершить работы по строительству нового водовода для переброски воды из Углегорского водохранилища. Почти вдвое быстрее первоначального графика", — писал Пушилин в своём телеграм-канале.По его словам, это даст около 100 тыс. кубометров воды ежедневно, что позволит пополнить обмелевшее Волынцевское водохранилище, от которого запитывается Енакиево, и направить дополнительную воду в Донецк и Макеевку."Работаем над решением основной задачи сегодняшнего дня — пополнение запасов воды и сокращение потерь вследствие порывов. Почти вдвое увеличили количество аварийных бригад: 50 укомплектованных техникой бригад прибыли к нам из столицы. Продолжаем работы по расчистке русел рек, углублению дна водохранилищ, переброске воды между водохранилищами", — также отмечал Пушилин.Помимо этого он рассказал, что организуется подвоз воды и устанавливается ёмкости во дворах многоквартирных домов."Напомню, что по поручению президента России Владимира Путина к нам прибыли из Москвы 75 автоцистерн. Ещё 13 водовозов нам поставила Московская область. Дополнительно, по распоряжению министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, регионы-шефы выделят еще более 60 машин", — также сообщал Пушилин.В тот же день вице-премьер Хуснуллин в своём телеграм-канале написал, что рассматривается вопрос о строительстве дополнительной ветки водовода Дон - Донбасс, для принятия решения планируется доклад президенту России.Хуснуллин рассказал, что провёл совещание по вопросам водоснабжения Донецкой Народной Республики, обсудив с Минстроем, Фондом развития территорий и региональной командой краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры, которые помогут стабилизировать ситуацию. По его информации, ситуация сложилась непростая."Всё, что касается среднесрочных мер, которые касаются переброски воды, мы выполняем в полном объёме. Ключевая задача на текущий момент – экономия и снижение потерь на сетях. Глобально у нас стоит вопрос о возможности строительства дополнительной нитки водовода по увеличению пропускной способности канала Дон - Донбасс. Будем принимать решение, докладывать президенту", — отметил Хуснуллин.Вице-премьер подчеркнул, что следует обеспечить людей питьевой водой, добавив водовозки и ёмкости, чтобы элементарная минимальная потребность населения была закрыта."Мы имеем опыт решения подобного вопроса в Крыму, там эту проблему победили, победим и здесь", — подчёркивал Хуснуллин.Ранее вице-премьер сообщал, что дал поручение сократить сроки запуска водовода из Павлопольского водохранилища и ускорить поставку оборудования, чтобы улучшить обеспечение водой Донецкой Народной Республики. По его информации, вопрос нехватки воды в ДНР острый, и необходим комплексный подход, чтобы решить эту проблему.Врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков 18 июля сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения.О том, что происходило на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Коррупционный позор Зеленского и бунты против ТЦК".

https://ukraina.ru/20250804/pobeditel-v-yadernoy-voyne-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-4-avgusta-1066417653.html

https://ukraina.ru/20250804/kogda-priedet-uitkoff-i-chto-sulit-ego-vizit-glavnoe-na-utro-4-avgusta-1066409067.html

https://ukraina.ru/20250803/totalnoe-prosachivanie-i-bespokoystvo-syrskogo-za-pokrovsk-itogi-3-avgusta-1066378956.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, денис пушилин, марат хуснуллин, донбасс, россия, донецкая народная республика