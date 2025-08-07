https://ukraina.ru/20250807/bez-oberega-na-voyne-nelzya-interesnaya-istoriya-veterana-svo-iz-krasnodarskogo-kraya-dmitriya-lapshina-1066589618.html

Без оберега на войне нельзя! Интересная история ветерана СВО из Краснодарского края Дмитрия Лапшина

Там работала корреспондент Украина.ру Анна Черкасова. Она пообщалась с ветераном СВО, подопечным фонда "Защитники Отечества" Дмитрием Лапшиным, который рассказал о важности оберегов на фронте и о своём выступлении на соревнованиях в категории "Сварочные технологии".

