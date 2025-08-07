Без оберега на войне нельзя! Интересная история ветерана СВО из Краснодарского края Дмитрия Лапшина - 07.08.2025 Украина.ру
Без оберега на войне нельзя! Интересная история ветерана СВО из Краснодарского края Дмитрия Лапшина
Без оберега на войне нельзя! Интересная история ветерана СВО из Краснодарского края Дмитрия Лапшина - 07.08.2025 Украина.ру
Без оберега на войне нельзя! Интересная история ветерана СВО из Краснодарского края Дмитрия Лапшина
В Казани завершился первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО "Абилимпикс – 2025"
Там работала корреспондент Украина.ру Анна Черкасова. Она пообщалась с ветераном СВО, подопечным фонда "Защитники Отечества" Дмитрием Лапшиным, который рассказал о важности оберегов на фронте и о своём выступлении на соревнованиях в категории "Сварочные технологии".
Без оберега на войне нельзя! Интересная история ветерана СВО из Краснодарского края Дмитрия Лапшина

07:52 07.08.2025
 
В Казани завершился первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО "Абилимпикс – 2025"
Там работала корреспондент Украина.ру Анна Черкасова.
Она пообщалась с ветераном СВО, подопечным фонда "Защитники Отечества" Дмитрием Лапшиным, который рассказал о важности оберегов на фронте и о своём выступлении на соревнованиях в категории "Сварочные технологии".
