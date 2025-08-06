https://ukraina.ru/20250806/reshayuschiy-vizit-uitkoffa-v-rf-provaly-vsu-otkaz-molodezhi-voevat-glavnoe-na-ukraine-na-utro-6-1066529869.html

Решающий визит Уиткоффа в РФ, провалы ВСУ, отказ молодежи воевать. Главное на Украине на утро 6 августа

Решающий визит Уиткоффа в РФ, провалы ВСУ, отказ молодежи воевать. Главное на Украине на утро 6 августа - 06.08.2025 Украина.ру

Решающий визит Уиткоффа в РФ, провалы ВСУ, отказ молодежи воевать. Главное на Украине на утро 6 августа

Уиткофф прибыл в Москву. Российские военные уничтожают противника и технику. Депутат Рады раскритиковала программу привлечения молодежи в ВСУ

2025-08-06T09:20

2025-08-06T09:20

2025-08-06T09:20

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В среду утром самолет, которым пользуется спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сел в подмосковном аэропорту Внуково.Согласно данным Flightradar24, вылетевший из Флориды самолет Bombardier Global 7500 пересек границу с РФ около 6:11 по московскому времени.Позже источник РИА Новости сообщил, что спецпосланник президента США и глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прогулялись по парку "Зарядье" в Москве.Ранее сообщалось, что Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг с целью достичь соглашения с Москвой по прекращению огня в конфликте на Украине.Программа и длительность визита ни Вашингтоном, ни Москвой не раскрывается.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном визите Уиткоффа в Россию, заявил, что Кремль считает такие встречи очень важными, но не комментирует их заранее.Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс во вторник также отказалась комментировать детали визита Уиткоффа в Россию, подтвердив, что поездка состоится на этой неделе.Американские СМИ, говоря о предстоящем визите, называют его "последней попыткой" добиться прекращения огня перед возможным введением США вторичных санкций и пошлин, анонсированных ранее Трампом. Установленный самим американским президентом срок для достижения перемирия между Россией и Украиной в 10–12 дней, по расчетам изданий в США, истекает уже в пятницу.При этом они заранее указывают на низкие ожидания от предстоящей поездки."Последняя отчаянная попытка Уиткоффа договориться о мире… вряд ли увенчается успехом, если вообще увенчается", - указал телеканал Fox News.В результате Трамп может быть вынужден пойти на введение объявленных им вторичных санкций и пошлин против стран, сотрудничающих с Россией включая "100-процентные пошлины". По словам американского постпреда при НАТО Мэттью Уитакера в интервью Блумберг, глава Белого дома намерен "разыграть эту карту", несмотря на доказанную эффективность противостояния России западным ограничениям.Кроме того, по данным источников британского издания Financial Times, администрация Трампа изучает возможность введения новых санкций против связываемых с РФ танкеров и других мер против Москвы, если президент РФ Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине до пятницы.Сам Трамп ранее заявил, что Россия и США в среду проведут встречу, после которой он примет решение о возможном усилении санкций против Москвы.Комментируя возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, глава Белого дома заявил, что "никогда не устанавливал процент".Трамп также отметил, что бывший президент США Джо Байден опосредованно вовлек Вашингтон в конфликт на Украине, но теперь Штаты усиленно работают над прекращением огня."Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Он добавил, что администрация "работает очень тяжело, чтобы вытащить нас".Как заявил президент США, он рассчитывает на разрешение ситуации вокруг Украины."Я остановил много войн. Это одна из тех, которую я пытаюсь остановить", - заверил Трамп.Провалы ВСУВ ночь на среду в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской Николаевской и Одесской областях Украины, а также ряде районов Харьковской области объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ писали о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье, Одесской области, Харькове.В Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили расчет БПЛА Вооруженных сил Украины в укрепленном блиндаже в Запорожской области."Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" нанес точный удар по укрепленному блиндажу, в котором укрывался расчет БПЛА ВСУ, в результате чего произошло возгорание и уничтожение цели", - сообщили в военном ведомстве.Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, в свою очередь, рассказал об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Одесской области, где предположительно находились иностранные наемники."Взрывы в Белгород-Днестровском и Измаильском районах. Удары по объектам хранения, портовой логистике и перегрузочным пунктам. Также уничтожен ПВД (пункт временной дислокации – ред.) в курортной зоне, по сообщениям агентуры – полный румын", - сказал Лебедев.Еще один пункт временной дислокации ВСУ и хранилище с артиллерийскими орудиями и боекомплектом поражены в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.А в подконтрольном Киеву Херсоне удары нанесены по пунктам управления ВСУ и инженерным группам. В Харьковской области под удар попало подразделение украинских военных с тяжелой техникой."Удары по Сумам. Частично нарушено электроснабжение. Поражение по подстанции и логистике", - добавил Лебедев.Ситуация для ВСУ ухудшается и под Константиновкой: российские войска последовательно захватывают поселки, сжимая кольцо. ВС РФ нацелены на блокировку логистики в направлении Торецка и Щербиновки, наступая в районах Белая Гора—Александро-Шультино и Яблоновка—Александро-Калиново.В российских силовых структурах информировали, что родственники военнослужащих 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подтверждают большие потери в этой бригаде на Сумском направлении, требуют предоставить им хоть какую-то информацию о пропавших без вести.Там же рассказали об уничтожении нескольких единиц украинской бронетехники западного образца на Сумском направлении."За сутки отражены 10 контратак противника в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Степного (Ленинское) и Яблоновки. Уничтожено несколько единиц бронетехники западного образца", - перечислил силовик.Провал с привлечением молодежи в ВСУДепутат Верховной Рады Анна Скороход раскритиковала программу привлечения в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, по ее словам, она провалена.Накануне Владимир Зеленский, пытаясь завлечь больше молодежи в ряды ВСУ, заявил о необходимости расширить программу контрактов "18-24".Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.Тогда Зеленский объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0 процентов. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков в апреле сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. Подробнее о насильственной мобилизации - в материале Трагедия в Измаиле: мотоциклист застрелил полицейского, спасаясь от мобилизации на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20250805/voennyy-proval-ili-politicheskiy-krizis-novaya-realnost-i-frontovye-uspekhi-glavnoe-na-utro-5-1066466505.html

https://ukraina.ru/20250805/ocherednoy-otkaz-kieva-ot-mirnykh-initsiativ-moskvy-ugrozy-ssha-i-prodvizhenie-vs-rf-glavnoe-na-1300--1066478121.html

https://ukraina.ru/20250803/pokazatelnaya-vstrecha-ili-imitatsiya-borby-s-korruptsiey-glavnoe-na-utro-3-avgusta-1066368443.html

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хроники, эксклюзив, спецоперация, россия, украина, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, рада