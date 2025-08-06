https://ukraina.ru/20250806/obmen-signalami-sostoyalsya-uitkoff-snova-priletal-v-moskvu-1066571046.html

Обмен сигналами состоялся. Уиткофф снова прилетал в Москву

Обмен сигналами состоялся. Уиткофф снова прилетал в Москву - 06.08.2025 Украина.ру

Обмен сигналами состоялся. Уиткофф снова прилетал в Москву

Визит Стива Уиткоффа в Москве оценили положительно. Разговор спецпосланника Трампа и Владимира Путина продолжался три часа. Речь шла не только о перспективах российско-украинского конфликта, но и о перспективах двустороннего стратегического сотрудничества между Россией и США.

2025-08-06T19:28

2025-08-06T19:28

2025-08-06T19:48

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нато

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Детали Кремль пока не разглашает, пока Уиткофф направляется в Вашингтон доложить американскому лидеру "сигналы" от российского коллеги. Китайский МИД заявил, что сейчас наступил "ключевой момент для урегулирования" российско-украинского кризиса. Тем временем Трамп, не дожидаясь окончания собственного ультиматума, срок которого заканчивается 8 августа, повысил пошлины для Индии до 25%. Первыми выводами о результатах переговоров и прогнозами оперативно поделились эксперты в своих соцсетях.Политтехнолог Алексей ЧеснаковВизит Уиткоффа в Москву провоцирует появление в повестке различных "инсайдов", "утечек" и "сливов" относительно того, о чем могут договариваться стороны, и к какому решению они могут прийти. Ажиотажа добавляет заявление Трампа, который недвусмысленно намекает на то, что от исхода переговоров будет зависеть то, введут ли США пошлины в отношении России и ее партнеров. Все это указывает на то, что некое рамочное соглашение уже есть. Если бы не было точек пересечения и возможности для заключения сделки, Трамп бы не направлял Уиткоффа к Путину, а вокруг его визита не было бы столько шумихи. Значит, речь идет о деталях. Высокий уровень нервозности американской стороны указывает на то, что детали эти являются определяющими, сущностными. Базово существует три варианта результатов визита Уиткоффа: Сделка заключена. Наиболее оптимистичным является сценарий, при котором сторонам действительно удается достигнуть соглашения. Если договоренности о соглашении будут достигнуты, фокус внимания Трампа резко переместится на Зеленского. Тем более, что Вашингтон в значительной степени укрепил рычаг давления на Киев в виде обещанных пакетов помощи по линии НАТО. Вероятность этого сценария является крайне низкой, так как у сторон слишком много взаимоисключающих интересов. Абсолютной ситуации win-win быть не может, кто-то вынужден будет чем-то жертвовать. Компромиссное решение (перенос). В рамках данного сценария стороны могут продемонстрировать средний или даже незначительный прогресс по ключевым вопросам, что даст повод для подвешивания решения по пошлинам, однако фундаментальные противоречия останутся неразрешенными. Например, Москва может пойти на частичное перемирие, которое по продолжительности будет дольше предыдущих. Звучат сигналы (в западной прессе) об остановке дальнобойных ударов. Учитывая сконцентрированность Москвы на линии фронта, а также крайне успешные дальнобойные атаки ВС РФ летом 2025 гола, это могло бы быть компромиссным решением. Безусловно, против такого формата будет выступать Киев, который испытывает чрезвычайные проблемы на земле. Вероятность реализации этого сценария наиболее высокая. Все пропало. Пессимистичный вариант. Уиткофф возвращается в Вашингтон ни с чем. Трамп, как и обещают FT и другие издания, "взбешен". Звучат громкие заявления, угрозы, летят молнии. Несмотря на всю кажущуюся опасность данного сценария, даже он имеет варианты ответвлений, при которых Трамп откатывает наиболее жесткие решения назад или демонстративно откладывает на время.Политолог Марат БашировУшаков (помощник Президента Путина) сказал, что с Уиткоффом (для передачи Трампу) обменялись "сигналами". То есть, не "позициями", а гораздо бОльшим, расширенным контекстом - "сигналами", которые означают сообщение на определенную тему и дающие перспективу сближения. И ещё Ушаков назвал переговоры "полезными и конструктивными", то есть, они прошли в прояснении своего мнения и при учете мнения другой стороны. … Дипломатический язык сложный, выверенный, особенно в таких старых школах дипломатии, как наша, но и из этого можно кое-что понять. … Что точно можно отбросить, чего не было - это ультиматум, принуждение и отказ. … Если, например, это касалось пошлин США на покупку нашей нефти, то мы вежливо выслушали и ответили, что это двусторонняя торговля и она не касается украинских событий. США вольны принимать любые пошлины в отношении любых товаров поступающих на их территорию и так же вольны и другие страны.Политолог-американист Алексей НаумовГлавный вывод по итогам визита Утикоффа можно сделать уже сейчас — диалог с взаимным уважением идёт и будет идти, даже если сейчас стороны хлопнут дверьми и перейдут к локальной конфронтации. Цель Трампа — не победа Украины, не разгром России, не окончательный разрыв любого взаимодействия — этим он как раз и отличается от Байдена, диалог с которым был невозможен. Мы подошли к водоразделу, но мостов не сжигает ни одна, ни другая сторона. Возвращение к диалогу будет в любом случае, даже если оно будет не прямо сейчас. В "Клике" об этом с утра было чуть подробнее — и, уверен, будет что добавить после сегодняшних комментариев Трампа, которые мы ждем ближе к полуночи по Москве.Политолог Максим ЖаровКремль поговорил со Стивом Уиткоффом на языке "сигналов". Это следует из комментария по итогам встречи в Кремле помощника Путина Юрия Ушакова. Стив Уиткофф никак состоявшиеся переговоры не комментировал, заехал в посольство США в Москве ("передал сигналы") и отбыл в неизвестном направлении. Слово "сигналы" совсем нетипично для Юрия Ушакова — дипломата, а не политтехнолога. Это значит прежде всего то, что Кремль совершенно правильно воспринимает Трампа не как вещь в себе, а как политтехнологический проект, подвергаемый со всех сторон манипуляциям. И именно в соответствии с такими канонами была выстроена сцена в Валааме "Трамп, ты не готов к переговорам по Украине!". Так что сейчас вплоть до 23.30 мск, когда Трамп обещал миру очередное своё "судьбоносное" заявление, окончательную позицию Трампа сформируют не только переданные Уиткоффом "сигналы" из Кремля, но и очередные вбросы в мейнстримных СМИ и заявления конгрессменов-демократов. Так что последим за медийным следом от этого визита Стива Уиткоффа в Кремль повнимательнее.Подробнее о визите Уиткоффа в Москву и возможных результатах переговоров спецпредставителя Трампа с Путиным - в статье Павла Котова "В ожидании реакции Трампа. Как прошел визит Уиткоффа в Россию"

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