https://ukraina.ru/20250806/v-ozhidanii-reaktsii-trampa-kak-proshel-vizit-uitkoffa-v-rossiyu-1066557237.html

В ожидании реакции Трампа. Как прошел визит Уиткоффа в Россию

В ожидании реакции Трампа. Как прошел визит Уиткоффа в Россию - 06.08.2025 Украина.ру

В ожидании реакции Трампа. Как прошел визит Уиткоффа в Россию

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф 6 августа в пятый раз за последние месяцы посетил Россию. Его визит предваряет окончание 10-дневного срока, который установил американский президент для того, чтобы Москва и Киев остановили конфликт

2025-08-06T15:58

2025-08-06T15:58

2025-08-06T16:53

эксклюзив

россия

украина

дональд трамп

стив уиткофф

владимир путин

сво

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Полезный разговорУиткофф прилетел в российскую столицу рано утром.Перед тем, как в Кремле его принял Владимир Путин, представитель Белого дома в компании главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева прогулялся по расположенному вблизи Красной площади парку "Зарядье", где они также посетили ресторан "Восход".Чуть позже пресс-служба Кремля опубликовала короткое видео со встречи Уиткоффа и российского президента, на которой также присутствовал помощник Путина Юрий Ушаков.Встреча продлилась около трех часов, после чего кортеж американского спецпредставителя покинул Кремль."Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стива Уиткоффа в Москву. Диалог возобладает", - первым прокомментировал в соцсетях Дмитриев."Весьма полезным и конструктивным" назвал разговор в Кремле Ушаков."Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией", - сообщил Ушаков журналистам.По его словам, РФ передала американской стороне сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы Трампа."Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", - подытожил Ушаков.Перемирие в воздухеНакануне западные СМИ опубликовали новость – Россия якобы готовится предложить американцам объявить на Украине т.н. воздушное перемирие, то есть взаимный отказ от ударов ракетами и дронами по целям в тылу. Об этом, в частности, сообщал Bloomberg со ссылкой на свои источники.Инициативу о воздушном, а также о морском перемирии на Украине ранее озвучивали европейские страны, которые пытаются навязать свой формат урегулирования на Украине. До настоящего момента в Кремле никак не обозначали свою готовность к объявлению перемирия в воздухе.При этом о готовности Москвы пойти на такой шаг несколько дней назад сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В беседе с журналистами с участием Путина на острове Валаам он рассказал, что предлагал такой вариант спецпредставителю Трампа Киту Келлогу во время его визита в Белоруссию."Опять: "воздушное перемирие". Я говорю, да, Россия в этом заинтересована, и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите [Владимиру] Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов, и на голову людям не падали", - заявил Лукашенко.Он напомнил, как недавно украинский дрон был нейтрализован в небе над Минском."Это опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать", - резюмировал белорусский президент.О реакции Келлога на это предложение Лукашенко рассказывать не стал.Ультиматум ТрампаВ пятницу, 8 августа, истекает срок ультиматума, который предъявил России Трамп.Американский президент ранее дал понять, что его терпение подходит к концу и он ждет от РФ реальных шагов для установления мира на Украине. Сначала он дал Москве 50 дней, однако затем передумал и скостил этот срок сразу в пять раз, до 10 дней.По словам Трампа, переговоры с его спецпредставителем запросила именно Россия."Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним", - рассказал американский лидер.В качестве меры воздействия Белый дом грозит ввести вторичные санкции против РФ. Главный удар должен быть направлен против стран-импортеров российской нефти, главным образом Индии и Китая. При этом в США не уверены в эффективности анонсированных мер. По словам Трампа, эти санкции могут сработать, а могут и нет."Санкции будут. Похоже, они хитрые люди и им довольно успешно удается их избегать. Посмотрим, что из этого выйдет", - говорил он недавно.В этой связи воздушное перемирие, если оно действительно всерьез рассматривается Кремлем, может стать ощутимой уступкой Белому дому, который хочет продемонстрировать хоть какие-то подвижки в деле урегулирования. Так же это теоретически может отсрочить введения новых санкций против РФ со стороны США."Уиткофф приехал торговаться в свойственной сладкой парочке манере, без правил и формальных ограничений. Был бы профит для них с шефом", - комментировал в интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Выдрин.По мнению американиста Грега Вайнера, Уиткофф приехал в Москву за компромиссом, потому что как Трамп относился к Путину дружелюбно и с симпатией, так и относится. Президент США не хочет 8 августа вводить какие-то серьезные санкции против России, Индии и Китая.Это важно для его отношений с Конгрессом и Сенатом, где доминируют сторонники Украины, а, во-вторых, это сильно бы помогло продвижению российско-американских переговоров и личных отношений лидеров двух государств.Вайнер выразил надежду, что победит все-таки прагматичная позиция, и Трампу не придется вводить санкции.Подробнее о подоплеке визита спецпредставителя Трампа в РФ - в материале издания Украина.ру Попытка номер пять. Зачем спецпредставитель Трампа Уиткофф снова летит в Россию.

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эксклюзив, россия, украина, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, сво