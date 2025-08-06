В ожидании реакции Трампа. Как прошел визит Уиткоффа в Россию - 06.08.2025 Украина.ру
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В ожидании реакции Трампа. Как прошел визит Уиткоффа в Россию
В ожидании реакции Трампа. Как прошел визит Уиткоффа в Россию - 06.08.2025 Украина.ру
В ожидании реакции Трампа. Как прошел визит Уиткоффа в Россию
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф 6 августа в пятый раз за последние месяцы посетил Россию. Его визит предваряет окончание 10-дневного срока, который установил американский президент для того, чтобы Москва и Киев остановили конфликт
2025-08-06T15:58
2025-08-06T16:53
эксклюзив
россия
украина
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
сво
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Полезный разговорУиткофф прилетел в российскую столицу рано утром.Перед тем, как в Кремле его принял Владимир Путин, представитель Белого дома в компании главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева прогулялся по расположенному вблизи Красной площади парку "Зарядье", где они также посетили ресторан "Восход".Чуть позже пресс-служба Кремля опубликовала короткое видео со встречи Уиткоффа и российского президента, на которой также присутствовал помощник Путина Юрий Ушаков.Встреча продлилась около трех часов, после чего кортеж американского спецпредставителя покинул Кремль."Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стива Уиткоффа в Москву. Диалог возобладает", - первым прокомментировал в соцсетях Дмитриев."Весьма полезным и конструктивным" назвал разговор в Кремле Ушаков."Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией", - сообщил Ушаков журналистам.По его словам, РФ передала американской стороне сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы Трампа."Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", - подытожил Ушаков.Перемирие в воздухеНакануне западные СМИ опубликовали новость – Россия якобы готовится предложить американцам объявить на Украине т.н. воздушное перемирие, то есть взаимный отказ от ударов ракетами и дронами по целям в тылу. Об этом, в частности, сообщал Bloomberg со ссылкой на свои источники.Инициативу о воздушном, а также о морском перемирии на Украине ранее озвучивали европейские страны, которые пытаются навязать свой формат урегулирования на Украине. До настоящего момента в Кремле никак не обозначали свою готовность к объявлению перемирия в воздухе.При этом о готовности Москвы пойти на такой шаг несколько дней назад сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В беседе с журналистами с участием Путина на острове Валаам он рассказал, что предлагал такой вариант спецпредставителю Трампа Киту Келлогу во время его визита в Белоруссию."Опять: "воздушное перемирие". Я говорю, да, Россия в этом заинтересована, и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите [Владимиру] Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов, и на голову людям не падали", - заявил Лукашенко.Он напомнил, как недавно украинский дрон был нейтрализован в небе над Минском."Это опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать", - резюмировал белорусский президент.О реакции Келлога на это предложение Лукашенко рассказывать не стал.Ультиматум ТрампаВ пятницу, 8 августа, истекает срок ультиматума, который предъявил России Трамп.Американский президент ранее дал понять, что его терпение подходит к концу и он ждет от РФ реальных шагов для установления мира на Украине. Сначала он дал Москве 50 дней, однако затем передумал и скостил этот срок сразу в пять раз, до 10 дней.По словам Трампа, переговоры с его спецпредставителем запросила именно Россия."Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним", - рассказал американский лидер.В качестве меры воздействия Белый дом грозит ввести вторичные санкции против РФ. Главный удар должен быть направлен против стран-импортеров российской нефти, главным образом Индии и Китая. При этом в США не уверены в эффективности анонсированных мер. По словам Трампа, эти санкции могут сработать, а могут и нет."Санкции будут. Похоже, они хитрые люди и им довольно успешно удается их избегать. Посмотрим, что из этого выйдет", - говорил он недавно.В этой связи воздушное перемирие, если оно действительно всерьез рассматривается Кремлем, может стать ощутимой уступкой Белому дому, который хочет продемонстрировать хоть какие-то подвижки в деле урегулирования. Так же это теоретически может отсрочить введения новых санкций против РФ со стороны США."Уиткофф приехал торговаться в свойственной сладкой парочке манере, без правил и формальных ограничений. Был бы профит для них с шефом", - комментировал в интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Выдрин.По мнению американиста Грега Вайнера, Уиткофф приехал в Москву за компромиссом, потому что как Трамп относился к Путину дружелюбно и с симпатией, так и относится. Президент США не хочет 8 августа вводить какие-то серьезные санкции против России, Индии и Китая.Это важно для его отношений с Конгрессом и Сенатом, где доминируют сторонники Украины, а, во-вторых, это сильно бы помогло продвижению российско-американских переговоров и личных отношений лидеров двух государств.Вайнер выразил надежду, что победит все-таки прагматичная позиция, и Трампу не придется вводить санкции.Подробнее о подоплеке визита спецпредставителя Трампа в РФ - в материале издания Украина.ру Попытка номер пять. Зачем спецпредставитель Трампа Уиткофф снова летит в Россию.
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Павел Котов
Павел Котов
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, сво
Эксклюзив, Россия, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин, СВО

В ожидании реакции Трампа. Как прошел визит Уиткоффа в Россию

15:58 06.08.2025 (обновлено: 16:53 06.08.2025)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . POOL
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф 6 августа в пятый раз за последние месяцы посетил Россию. Его визит предваряет окончание 10-дневного срока, который установил американский президент для того, чтобы Москва и Киев остановили конфликт
Полезный разговор
Уиткофф прилетел в российскую столицу рано утром.
Перед тем, как в Кремле его принял Владимир Путин, представитель Белого дома в компании главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева прогулялся по расположенному вблизи Красной площади парку "Зарядье", где они также посетили ресторан "Восход".
Чуть позже пресс-служба Кремля опубликовала короткое видео со встречи Уиткоффа и российского президента, на которой также присутствовал помощник Путина Юрий Ушаков.
Встреча продлилась около трех часов, после чего кортеж американского спецпредставителя покинул Кремль.
"Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стива Уиткоффа в Москву. Диалог возобладает", - первым прокомментировал в соцсетях Дмитриев.
"Весьма полезным и конструктивным" назвал разговор в Кремле Ушаков.
"Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией", - сообщил Ушаков журналистам.
По его словам, РФ передала американской стороне сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы Трампа.
"Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", - подытожил Ушаков.
Перемирие в воздухе
Накануне западные СМИ опубликовали новость – Россия якобы готовится предложить американцам объявить на Украине т.н. воздушное перемирие, то есть взаимный отказ от ударов ракетами и дронами по целям в тылу. Об этом, в частности, сообщал Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Инициативу о воздушном, а также о морском перемирии на Украине ранее озвучивали европейские страны, которые пытаются навязать свой формат урегулирования на Украине. До настоящего момента в Кремле никак не обозначали свою готовность к объявлению перемирия в воздухе.
При этом о готовности Москвы пойти на такой шаг несколько дней назад сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В беседе с журналистами с участием Путина на острове Валаам он рассказал, что предлагал такой вариант спецпредставителю Трампа Киту Келлогу во время его визита в Белоруссию.
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили Валаам
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили Валаам - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили Валаам
"Опять: "воздушное перемирие". Я говорю, да, Россия в этом заинтересована, и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите [Владимиру] Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов, и на голову людям не падали", - заявил Лукашенко.
Он напомнил, как недавно украинский дрон был нейтрализован в небе над Минском.
"Это опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать", - резюмировал белорусский президент.
О реакции Келлога на это предложение Лукашенко рассказывать не стал.
Ультиматум Трампа
В пятницу, 8 августа, истекает срок ультиматума, который предъявил России Трамп.
Американский президент ранее дал понять, что его терпение подходит к концу и он ждет от РФ реальных шагов для установления мира на Украине. Сначала он дал Москве 50 дней, однако затем передумал и скостил этот срок сразу в пять раз, до 10 дней.
По словам Трампа, переговоры с его спецпредставителем запросила именно Россия.
"Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним", - рассказал американский лидер.
В качестве меры воздействия Белый дом грозит ввести вторичные санкции против РФ. Главный удар должен быть направлен против стран-импортеров российской нефти, главным образом Индии и Китая. При этом в США не уверены в эффективности анонсированных мер. По словам Трампа, эти санкции могут сработать, а могут и нет.
"Санкции будут. Похоже, они хитрые люди и им довольно успешно удается их избегать. Посмотрим, что из этого выйдет", - говорил он недавно.
В этой связи воздушное перемирие, если оно действительно всерьез рассматривается Кремлем, может стать ощутимой уступкой Белому дому, который хочет продемонстрировать хоть какие-то подвижки в деле урегулирования. Так же это теоретически может отсрочить введения новых санкций против РФ со стороны США.
"Уиткофф приехал торговаться в свойственной сладкой парочке манере, без правил и формальных ограничений. Был бы профит для них с шефом", - комментировал в интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Выдрин.
По мнению американиста Грега Вайнера, Уиткофф приехал в Москву за компромиссом, потому что как Трамп относился к Путину дружелюбно и с симпатией, так и относится. Президент США не хочет 8 августа вводить какие-то серьезные санкции против России, Индии и Китая.

"Я думаю, что площадка для компромисса есть. Например, если Москва пообещает не атаковать энергетические объекты Украины, чтобы не нарушать энергетическую систему. Или Украина и Россия договорятся о временном перемирии на пару-тройку недель, которое покажет Трампу, что Путин все-таки готов сделать в его сторону реверанс — и показать, что работа американского президента по перемирию приносит какие-то плоды", - сказал он в интервью Украина.ру.

Это важно для его отношений с Конгрессом и Сенатом, где доминируют сторонники Украины, а, во-вторых, это сильно бы помогло продвижению российско-американских переговоров и личных отношений лидеров двух государств.
Вайнер выразил надежду, что победит все-таки прагматичная позиция, и Трампу не придется вводить санкции.
Подробнее о подоплеке визита спецпредставителя Трампа в РФ - в материале издания Украина.ру Попытка номер пять. Зачем спецпредставитель Трампа Уиткофф снова летит в Россию.
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