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До последнего залпа. ПВО Украины превращается из стратегического ресурса в фактор политического риска

До последнего залпа. ПВО Украины превращается из стратегического ресурса в фактор политического риска - 06.08.2025 Украина.ру

До последнего залпа. ПВО Украины превращается из стратегического ресурса в фактор политического риска

Поставки новых комплексов Patriot в Европу займут до семи лет. Об этом официально заявил верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Пьер Вандье.

2025-08-06T04:20

2025-08-06T04:20

2025-08-06T04:20

украина

сша

киев

нато

вооруженные силы украины

пентагон

с-300

f-16

мнения

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Даже при ускорении производства США не смогут покрыть запросы стран Альянса быстрее конца десятилетия. Это означает, что любые решения о передаче комплексов Украине автоматически ставят под угрозу противовоздушную безопасность (мнимую или реальную, тут не важно) самих европейских столиц — и потому рассматриваются с всё большей настороженностью.Румыния уже оказалась в ловушке: в 2023 году она передала одну из двух своих батарей Patriot в расчёте на оперативную компенсацию от Вашингтона. Однако контракт на замену был подписан с отложенным сроком исполнения — не ранее 2030 года. Аналогичная ситуация может возникнуть и с другими союзниками: в условиях глобального дефицита каждая переданная батарея — это минус в собственной системе обороны.Производство ракет-перехватчиков PAC-3 также не внушает оптимизма. По последним данным, американские компании намерены увеличить объём выпуска лишь с 500 до 650 (возможно, "всем миром" до 750) ракет в год в течение ближайших трёх лет. Это, как говорится, капля в море. Еще и капля потом. И это при условии, что не возникнет срочного отвлечения ресурсов на другие геополитические театры военных действий, включая Ближний Восток или Азиатско-Тихоокеанский регион.Таким образом, Украина приближается к критической точке: даже если Запад захочет помочь — он не сможет это сделать в нужные сроки и в необходимом объёме. ПВО превращается из стратегического ресурса в фактор политического риска и дефицита. И в этой конфигурации главным уязвимым звеном оказывается именно Украина — страна, у которой небо всё чаще остаётся открытым, а каждый залп может оказаться последним.До весны 2024 года украинская система ПВО сохраняла работоспособность в рамках своего технического и ресурсного потолка. Комплексы Patriot, С-300, "Бук", NASAMS и мобильные огневые группы обеспечивали очаговое прикрытие наиболее приоритетных направлений. Перехваты "Гераней" над Киевом и в центральной Украине стали частью рутинной медийной повестки. Однако уже в конце 2024 года стало очевидно: плотность налётов растёт быстрее, чем возможность их отражения. А к середине 2025 года в публичное пространство начали просачиваться оценки, которые ещё год назад звучали бы как алармизм.В июне 2025 года Россия вышла на рекордную интенсивность применения ударных беспилотников: по разным источникам, было запущено от 5337 до 5438 дронов за месяц. Это более чем на треть выше показателей мая. Такая динамика ставит под сомнение даже неэффективность, а принципиальную возможность существования централизованной системы противодействия. При этом даже официальные данные украинской стороны фиксируют не менее 757 дронов, не сбитых средствами ПВО — и это при том, что в украинской статистике традиционно завышен процент успешных перехватов. Оценки независимых наблюдателей говорят о пробоях в четыре цифры. Реальный коэффициент поражений — в десятках процентов.Ситуация усугубляется изменением тактики. Россия применяет многоступенчатые схемы налётов: сначала в небо поднимаются дроны- ложные мишени, затем идут основные волны ударных беспилотников, дополненные ракетами разных типов — баллистическими, крылатыми, гиперзвуковыми. Зафиксированы случаи перенаправления целей в реальном времени на основе оперативных разведданных. Это указывает на высокую степень интеграции разведывательных и ударных контуров.На этом фоне украинская ПВО теряет структуру. Если ранее её можно было описывать как сеть с центрами обработки, координацией и локальной синхронизацией, то сейчас она скорее напоминает набор изолированных точек с неравномерным уровнем насыщения, изношенности и доступности боеприпасов. Девизионы ЗРК функционирует почти изолированно. Реальный расход ракет превышает темпы пополнения. На фоне суточной нагрузки в 150–180 целей украинская ПВО может себе позволить лишь несколько десятков пусков. В таких условиях оперативная гибкость утрачивается.Показательный факт — оценка командира подразделения беспилотных систем ВСУ "Мадьяра", который в интервью заявил, что появление тысячи российских дронов в течение суток — это уже не гипотеза, а сценарий, к которому следует готовиться. При текущем состоянии арсеналов и ресурсов такой удар не может быть отбит. Он обеспечит фактическое отключение ряда объектов от прикрытия. И, что критично, никакой компенсационной поставки перехватчиков в короткие сроки не ожидается.Таким образом, вероятно, уже к зиме 2025 года ПВО Украины перестанет быть системой — в организационном, техническом и логистическом смысле. Это будет уже не инструмент контроля неба, а механизм реагирования на пробои. И чем выше плотность ударов — тем больше вероятность того, что ПВО просто не сработает. Не потому что не захочет, а потому что больше не сможет. Да, собственно, это уж и происходит регулярно.Вообще, и это очевидно, функциональность любой системы ПВО определяется не только её техническими характеристиками, но и устойчивостью логистики — прежде всего, наличием ракет-перехватчиков. Это базовая аксиома: даже самый совершенный зенитный комплекс становится бесполезным в тот момент, когда заканчиваются боеприпасы. И в случае Украины этот момент уже не просто близок — он фактически наступил.Советское наследие, на котором держалась украинская ПВО в 2022–2023 годах, исчерпано почти полностью. Речь идёт о системах С-300, "Бук", "Оса". Боекомплект к ним производился массово в 1980-е годы, и определённый резерв хранился на складах. Отдельные партии были получены из стран Восточной Европы — прежде всего, Словакии и Болгарии. Однако к середине 2024 года этот ресурс был израсходован. И главное — ни Украина, ни союзники не располагают технологическими возможностями развернуть серийное производство аналогов.Западные образцы — NASAMS, IRIS-T, Patriot — более эффективны, но ограничены и в численности, и в снабжении. Основной поставщик всех типов ракет для этих систем — США. Производственные мощности не являются масштабируемыми в экстренном порядке: каждое расширение требует финансирования, времени и приоритетного распределения. Украина, в силу политических реалий, находится в конце этой логистической очереди.Типовой пример: каждая батарея Patriot требует для устойчивой работы десятки ракет PAC-3. В условиях интенсивных массированных налётов, таких как фиксируются летом 2025 года, расход идёт на уровне нескольких ракет в день на одну установку. Однако годовой объём производства PAC-3 в США до последнего времени составлял около 500 штук. Даже с объявленным ростом — до 650 ракет в год — объём не соответствует глобальному спросу. Тем более что приоритет поставок смещён в сторону Израиля, который в ходе недавней эскалации на Ближнем Востоке израсходовал, по данным Пентагона, порядка 550 ракет PAC-3 за 12 дней. Плюс более тысячи ракет для F-15 и F-16, которые также критически важны для украинской авиации и NASAMS.В публичной плоскости это никак не артикулируется. Но риторика Вашингтона стала гораздо сдержаннее. Формулировки вроде "дополнительное оборонительное вооружение для самообороны Украины" фактически заменили конкретные обещания. В действительности это означает: никаких масштабных партий боеприпасов не планируется, по крайней мере, в обозримом будущем.Ракеты не производятся по первому запросу. Каждая единица — это контракт, очередь, процедура приоритизации. На сегодняшний день — приоритеты иные: Индо-Тихоокеанский регион, внутренние потребности Пентагона, оборона Израиля. Украина, по существу, получает остаточный ресурс. Причём в нерегулярном режиме — скорее как политический жест, чем как элемент устойчивого снабжения.Поэтому даже если на вооружении ВСУ остаются несколько батарей Patriot, срок их эффективности жёстко привязан к числу оставшихся перехватчиков. Когда последняя ракета будет израсходована, сама установка теряет смысл. Она станет не боевой единицей, а металлическим объектом инфраструктуры — без функции, без эффекта, без перспективы замены. Памятником бессмысленному милитаризму киевского режима.Вообще, на Украине Patriot — больше не зенитный комплекс. Это фетиш. Политический тотем. Священный артефакт, который Киев демонстрирует своим обывателям как доказательство: "нас ещё поддерживают". Поэтому каждый удар по этой системе — это не просто разрушение, это ритуальное унижение. Россия это поняла. И выстроила технологию охоты. Разведка. Обманки. Главный удар. Один — второй — третий. Система теряет расчёты, теряет пусковые, теряет радары, теряет смысл. Зачастую Patriot уже не щит — а мишень.Каждая батарея — миллиард с лишним долларов. Каждая ракета — до четырёх миллионов. Patriot не заточен под рои атакующих объектов. Он создавался для точечной обороны, для перехвата самолётов, для изолированных атак. А не для круглосуточной бойни с дронами и ракетами. Но выбора нет. У Украины нет другого "купола". И теперь эта элитная система работает как топор по мухам — бессмысленно, расточительно, обречённо.Что есть у Киева? Немного. Германия, Норвегия — вместе три батареи (а может и вовсе только пусковые без командных систем и РЛС). США — неизвестно. Нидерланды – элементы и запчасти. Что-то в строю. Что-то выведено. Что-то не восстановить. А дальше — пауза. НАТО не даст больше. Потому что не может. Потому что нечего. Даже Румыния отдала огрызок батареи — и осталась без прикрытия. Замена — через шесть лет. В лучшем случае. Америка поменяла приоритет. И это уже не стратегия помощи, это стратегия дистанцирования. Европа держит оставшиеся Patriot при себе — на случай, если загорится что-то по-настоящему опасное (а спички то у них). Украина в эту категорию больше не входит, Украина щит. И только.Но даже если бы Запад передал ещё десять батарей (но не передаст) — это бы ничего не изменило. Не хватит ракет. Не хватит операторов. Не хватит тыла. Каждая перехваченная цель — это не победа, это минус одна ракета из финального запаса. Боезапас, который уже не восполняется. США обещают поднять производство — с 500 до 650 перехватчиков в год. Да хоть бы и до 750 вместе с Германией, Норвегией и Японией. Когда? В течение трёх лет. Кому? Израилю, Тайваню, себе. Украина — внизу списка. Если вообще в списке, по здравому размышлению. А надо здесь и сейчас!И так мы подходим к точке отсчёта. К моменту, когда Patriot в последний раз выстрелит — и замолчит. И тогда это будет не оружие. Это будет надгробие.Каждая современная война — это не только столкновение армий, но и испытание логистики союзов. На первом этапе у Киева были союзники, ресурсы, обещания и медийная мобилизация. На четвертом году войны остались — усталость, молчание и бюрократия.Потому что все поняли главное: Украина не сможет победить, а поражение её — лишь вопрос сроков и оформления. Слова главы командования НАТО по трансформации, генерала Вандье, стали жирным восклицательным знаком: "цикл поставок новых батарей Patriot в Европу может занять до семи лет". Не месяцев. Не двух лет. Семь. Это больше, чем длилась Первая мировая. Это больше, чем цикл выборов в США, ЕС и Британии.Теперь главная цель НАТО — не спасти Украину, а выиграть время. Задержать фронт. Оттянуть развязку. Не дать Москве продвинуться слишком быстро. И всё это — для одного простого сценария: перезапуска военной экономики Европы к 2028–2030 годам. Именно к этому сроку в Брюсселе и Варшаве хотят выйти на уровень массового производства дронов, ПВО, бронетехники, ракет средней дальности.Это уже не про Украину. Это про будущую атаку на Россию через прокси, через рубежи, через лимитрофов. Украина — это траншея, в которой Запад отсиживается перед своим реваншем.В этой логике ПВО Киева — не оборонительный щит, а ресурс затяжного сдерживания. Поставки идут дозированно, чтобы хватило "ещё на какое-то время". Обещания даются без сроков, чтобы не было юридической ответственности. А когда ракеты закончатся, в Брюсселе разведут руками: "мы делали всё, что могли". Хотя, по факту, уже сейчас всё делается для переноса войны в будущее — в более выгодные для себя условия и сроки. Успеют ли, получится ли? Отдельный, большой разговор.И вот на этом фоне возникает вопрос: что будет, когда последняя батарея украинской ПВО отстреляет последнюю ракету? Когда диспетчер скажет в эфир: "боезапас исчерпан, уход с позиции невозможен, прикрытие отсутствует"? Это будет негромкое событие. Никто не покажет это по ТВ. Просто в один из дней ПВО перестанет реагировать. И всё, что прилетит — долетит. Без помех. Без шанса. Это и будет тот самый момент. Возможно — политическая капитуляция. Возможно — переформатирование государства. Но, повторюсь, всё начнётся не с провалов фронта, и даже не с отступления. И не с поражения как такового. А с молчания. С молчания ПВО.Какие планы вынашивает НАТО с учетом опыта российско-украинского военного конфликта - в статье Алексея Туманова "НАТО учится на ошибках Украины: почему дроны — не панацея?"

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украина, сша, киев, нато, вооруженные силы украины, пентагон, с-300, f-16, мнения