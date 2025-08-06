https://ukraina.ru/20250806/chto-nato-gotovit-dlya-murmanska-vladivostoka-i-peterburga-i-chem-na-eto-otvetit-rossiya--nasonov-1066521067.html
Что НАТО готовит для Мурманска, Владивостока и Петербурга и чем на это ответит Россия — Насонов
Что НАТО готовит для Мурманска, Владивостока и Петербурга и чем на это ответит Россия — Насонов - 06.08.2025 Украина.ру
Что НАТО готовит для Мурманска, Владивостока и Петербурга и чем на это ответит Россия — Насонов
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал об установке ретрансляторов... Украина.ру, 06.08.2025
2025-08-06T00:33
2025-08-06T00:33
2025-08-06T00:33
россия
мурманск
владивосток
дональд трамп
нато
украина.ру
вооруженные силы украины
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Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал об установке ретрансляторов для БПЛА и о проблемах, которые с этим связаны, а также объяснил заявление президента США Дональда Трампа об атомных подводных лодках вблизи России:00:31 - Проблема ретрансляторов для БПЛА, их установка и обнаружение;06:49 - Централизованные поставки беспилотников и система управления;09:55 - Обстановка под Покровском;13:49 - Борьба с диверсионными отрядами и удары по мостам противника;22:53 - Возможность наступления ВСУ;25:18 - Об атомных подводных лодках Трампа.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, мурманск, владивосток, дональд трамп, нато, украина.ру, вооруженные силы украины, видео
Россия, Мурманск, Владивосток, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал об установке ретрансляторов для БПЛА и о проблемах, которые с этим связаны, а также объяснил заявление президента США Дональда Трампа об атомных подводных лодках вблизи России:
00:31 - Проблема ретрансляторов для БПЛА, их установка и обнаружение;
06:49 - Централизованные поставки беспилотников и система управления;
09:55 - Обстановка под Покровском;
13:49 - Борьба с диверсионными отрядами и удары по мостам противника;
22:53 - Возможность наступления ВСУ;
25:18 - Об атомных подводных лодках Трампа.