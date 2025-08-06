Что НАТО готовит для Мурманска, Владивостока и Петербурга и чем на это ответит Россия — Насонов - 06.08.2025 Украина.ру
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Что НАТО готовит для Мурманска, Владивостока и Петербурга и чем на это ответит Россия — Насонов
Что НАТО готовит для Мурманска, Владивостока и Петербурга и чем на это ответит Россия — Насонов - 06.08.2025 Украина.ру
Что НАТО готовит для Мурманска, Владивостока и Петербурга и чем на это ответит Россия — Насонов
Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал об установке ретрансляторов... Украина.ру, 06.08.2025
2025-08-06T00:33
2025-08-06T00:33
россия
мурманск
владивосток
дональд трамп
нато
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Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал об установке ретрансляторов для БПЛА и о проблемах, которые с этим связаны, а также объяснил заявление президента США Дональда Трампа об атомных подводных лодках вблизи России:00:31 - Проблема ретрансляторов для БПЛА, их установка и обнаружение;06:49 - Централизованные поставки беспилотников и система управления;09:55 - Обстановка под Покровском;13:49 - Борьба с диверсионными отрядами и удары по мостам противника;22:53 - Возможность наступления ВСУ;25:18 - Об атомных подводных лодках Трампа.
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россия, мурманск, владивосток, дональд трамп, нато, украина.ру, вооруженные силы украины, видео
Россия, Мурманск, Владивосток, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Что НАТО готовит для Мурманска, Владивостока и Петербурга и чем на это ответит Россия — Насонов

00:33 06.08.2025
 
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Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал об установке ретрансляторов для БПЛА и о проблемах, которые с этим связаны, а также объяснил заявление президента США Дональда Трампа об атомных подводных лодках вблизи России:
00:31 - Проблема ретрансляторов для БПЛА, их установка и обнаружение;
06:49 - Централизованные поставки беспилотников и система управления;
09:55 - Обстановка под Покровском;
13:49 - Борьба с диверсионными отрядами и удары по мостам противника;
22:53 - Возможность наступления ВСУ;
25:18 - Об атомных подводных лодках Трампа.
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