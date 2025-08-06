https://ukraina.ru/20250806/chto-nato-gotovit-dlya-murmanska-vladivostoka-i-peterburga-i-chem-na-eto-otvetit-rossiya--nasonov-1066521067.html

Что НАТО готовит для Мурманска, Владивостока и Петербурга и чем на это ответит Россия — Насонов

Что НАТО готовит для Мурманска, Владивостока и Петербурга и чем на это ответит Россия — Насонов - 06.08.2025 Украина.ру

Что НАТО готовит для Мурманска, Владивостока и Петербурга и чем на это ответит Россия — Насонов

Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал об установке ретрансляторов... Украина.ру, 06.08.2025

2025-08-06T00:33

2025-08-06T00:33

2025-08-06T00:33

россия

мурманск

владивосток

дональд трамп

нато

украина.ру

вооруженные силы украины

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Военный эксперт, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь" Роман Насонов в эфире Украина.ру рассказал об установке ретрансляторов для БПЛА и о проблемах, которые с этим связаны, а также объяснил заявление президента США Дональда Трампа об атомных подводных лодках вблизи России:00:31 - Проблема ретрансляторов для БПЛА, их установка и обнаружение;06:49 - Централизованные поставки беспилотников и система управления;09:55 - Обстановка под Покровском;13:49 - Борьба с диверсионными отрядами и удары по мостам противника;22:53 - Возможность наступления ВСУ;25:18 - Об атомных подводных лодках Трампа.

россия

мурманск

владивосток

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россия, мурманск, владивосток, дональд трамп, нато, украина.ру, вооруженные силы украины, видео