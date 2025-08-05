https://ukraina.ru/20250805/vsu-otstupayut-gbr-otchitalas-za-vozvraschenie-divizii-dezertirov-v-moskve-zhdut-uitkoffa-itogi-5-1066505510.html

ВСУ отступают, ГБР отчиталась за возвращение дивизии дезертиров, в Москве ждут Уиткоффа. Итоги 5 августа

ВСУ отступают, ГБР отчиталась за возвращение дивизии дезертиров, в Москве ждут Уиткоффа. Итоги 5 августа - 05.08.2025 Украина.ру

ВСУ отступают, ГБР отчиталась за возвращение дивизии дезертиров, в Москве ждут Уиткоффа. Итоги 5 августа

Армия России наносит чувствительные удары по вооружённым формированиям Украины на разных участках СВО. Освобождён очередной населённый пункт – Январское в Днепропетровской области. ГБР Украины отчиталось за возвращение 29 тысяч дезертиров.

2025-08-05T18:01

2025-08-05T18:01

2025-08-05T18:01

россия

украина

донецкая народная республика

дональд трамп

владимир путин

стив уиткофф

гбр

нацгвардия

эксклюзив

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/07/1062338267_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_5ffde11141be7b5a610f57907c1998df.jpg

Во вторник 5 августа президент США Дональд Трамп продолжал угрожать России негативными последствиями усилий Белого дома по принуждению Москвы к прекращению специальной военной операции на Украине. По мнению Трампа, падение цен на нефть ещё на $10 за баррель якобы "может заставить" Россию прекратить боевые действия и отказаться от демилитаризации и денацификации Украины.Оптимизм американского лидера не разделяет даже западная пресса. В частности, Bloomberg не видит причин, по которым Владимир Путин принял бы ультиматум президента США под угрозой усиления санкций в отношении России и её ключевых экономических партнёров из группы БРИКС.Другие западные издания также склоняются к мнению о фиаско "ультиматума Трампа". Пресловутая "сделка" с Москвой не состоится, Белый дом снова примет позорное политическое поражение, а СВО продолжится.С такой оценкой перспектив согласны обозреватели азиатских изданий. Как в Китае, так и в Индии не видят оснований отказываться от стратегически важной торговли с Россией. Правительственные чиновники на условиях анонимности донесли эту мысль до аудитории, например, издания Times of India. По информации издания, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал может провести переговоры в Москве 5 августа.На следующий день, 6 августа в Москве примут верховного правителя Малайзии султана Ибрагима и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Последний может передать президенту России важное послание Трампа и отвезти обратно ответ Путина.Зеленский заявил, что 5 августа провел переговоры с Трампом По его словам, обсуждался целый ряд важных тем. В их числе - конфликт на Украине и последние решения Евросоюза, включая те, которые связаны с поддержкой Киева.Дефицит личного состава является ключевой проблемой ВСУ, констатируют как западные, так и украинские эксперты. Киев в этой ситуации пытается демонстрировать хорошую мину и просит побольше оружия.Борьба с уклонистами и дезертирами на Украине проходит успешно, заверяет нынешнее военно-политическое руководство постсоветской республики. В частности, директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что благодаря изменениям в правовом механизме в армию вернулось более 29 тысяч бойцов, самовольно покинувших части – то есть фактически дезертировавших. Численность вернувшихся сопоставима с численностью дивизии."Благодаря упрощенному механизму возвращения на службу для тех, кто впервые покинул воинскую часть, с 29 ноября 2024 по август 2025 года на службу вернулись более 29 тысяч военнослужащих, – заявил директор ГБР.Он отметил, что этот правовой механизм разработан ГБР совместно с военной службой правопорядка ВСУ, Нацполицией и офисом генпрокурора. Он позволяет дезертирам вернуться в воинскую часть и продлить службу в упрощенном порядке с возобновлением денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения. Кроме того, военнослужащие-дезертиры по решению суда также могут быть освобождены от уголовной ответственности.В ГБР отметили: механизм возвращения дезертиров очень хорош и "в связи с постоянным притоком желающих вернуться на службу порядок реализации этих норм обновлялся другими законодательными актами". По данным бюро, больше всего дезертиров вернулись в ВСУ."Также активно военные возвращались в Национальную гвардию и Государственную пограничную службу, - уточнили в ГБР. - Действующий порядок также распространяется на тех, кто оставил часть до 10 мая 2025 и тех, кому срок военной службы приостановлен. Каждый военнослужащий, желающий вернуться на службу, должен прибыть в свою часть".Владимир Зеленский тем преминем поручил увеличить возраст для добровольцев, которые могут подписать так называемый "молодежный контракт" с ВСУ."Контракты 18–24. Программа должна быть расширена. Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта", - заявил он.Сейчас на Украине действует положение о мобилизационном возрасте 25-60 лет. Несмотря на все рекламные мероприятия, количество добровольцев сильно уступает количеству уклонистов, готовых рисковать жизнью при побеге с Украины через горы и реки.Возвращение дезертиров, строительство подземных укреплений в Херсонской области, закупки польских броневиков и другие меры нынешнего военно-политического руководства Украины едва ли смогут оказать существенное влияние на российское наступление.Минобороны России в сводке от 5 августа констатировало успешный ход специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Потери ВСУ были значительными, украинская армия отступала из опорных и населённых пунктов."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области", - заявили в Минобороны РФ.При этом российской группировкой было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Искра, Александроград Донецкой Народной Республики, Успеновка, Новоселовка, Зеленый Гай, Полтавка, Культурное Запорожской области и Новогеоргиевка Днепропетровской области. Потери ВСУ превысили 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и артиллерийское орудие.Освобождение ВС РФ населенного пункта Январское позволит российским бойцам продвигаться на западе соседней ДНР, заявил военный эксперт Марочко. Российский военкор Александр Коц, говоря о важности освобождения этого населённого пункта, отметил, что в итоге российские подразделения формируют сразу несколько плацдармов на широком участке фронта, которые в будущем станут буферной зоной между Днепропетровской областью и ДНР.Подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Они нанесли поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях.При этом ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, две боевые броне машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения российской войсковой группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение формированиям ВСУ и Нацгвардии Украины в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 220 военнослужащих, не считая вооружений и прочей матчасти.Подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ улучшили тактическое положение. Они нанесли поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в ДНР. При этом противник потерял свыше 210 военнослужащих, две боевые броне машины и пять автомобилей.Группировка войск "Центр" нанесла поражение бригадам ВСУ и НГУ в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований превысили 375 военнослужащих и два автомобиля.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. При этом уничтожено свыше 60 военнослужащих, пять автомобилей, семь станций РЭБ и склад военно-технического имущества.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения БПЛА и подготовки к применению безэкипажных катеров. Также поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 140 районах. Средствами ПВО России сбиты 146 БПЛА самолетного типа.Украинские офицеры констатировали успешное продвижение малых групп российских штурмовиков на разных участках линии боевого соприкосновения. Численность таких групп, как правило, составляет до 10 человек.Штурмовые группы небольшой численности особенно эффективны в лесах, при штурме опорных пунктов на пересечённой местности. констатировалПродвижение российских войск в Кременском лесу севернее Серебрянки зафиксировал телеграм-канал "Новости СВО и Мира". По его данным, освобождено 12 км².Армия России во вторник 5 августа успешно наступала на Купянском направлении. Местные власти активно эвакуируют южную часть пригорода - там украинские войска ожидают попытку форсирования Оскола со стороны Колесниковки.Оставленные мирными жителями дома в южной части Купянска уже заселены расчетами БПЛА ВСУ, сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника". По ним ВС РФ отрабатывают реактивной артиллерией и авиацией.Армия России заходит в город Родинское, сообщил украинский военный паблик Deep State. Закрепившись в этом городе, ВС РФ начнут бить по Гришино, нарушая логистику ВСУ. Также возможно наступление в направлении Шевченко, сказано в сообщениях украинского ресурса.Актуальное интервью на эту тему:Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться

https://ukraina.ru/20250805/sergey-sanakoev-poka-ssha-sami-razrushayut-sozdannyy-imi-miroporyadok-rossiya-i-kitay-predlagayut-drugoy-1066502748.html

https://ukraina.ru/20250805/ocherednoy-otkaz-kieva-ot-mirnykh-initsiativ-moskvy-ugrozy-ssha-i-prodvizhenie-vs-rf-glavnoe-na-1300--1066478121.html

россия

украина

донецкая народная республика

кнр (китай)

индия

донбасс

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, украина, донецкая народная республика, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, гбр, нацгвардия, эксклюзив, сво, прогнозы сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, всу, потери всу, разгром всу, трамп и зеленский, трамп и украина, владимир зеленский, переговоры по украине 2025, результаты переговоров путина и трампа, международные отношения, международная политика, санкции, кнр (китай), индия, брикс, украина-ес, донбасс, новые регионы, новороссия, наступление вс рф, наступление россии