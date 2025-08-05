https://ukraina.ru/20250805/sdvig-paradigmy-strategicheskiy-o-raketakh-sredney-i-maloy-dalnosti--1066508165.html

Сдвиг парадигмы стратегический (о ракетах средней и малой дальности)

Сдвиг парадигмы стратегический (о ракетах средней и малой дальности) - 05.08.2025 Украина.ру

Сдвиг парадигмы стратегический (о ракетах средней и малой дальности)

Пиар эскалация, затеянная Трампом, может обернуться эскалацией реальной. Повышение ставок – величина конечная, и США подошли вплотную к рубежу, когда обратной дороги уже не будет. Так 4 августа МИД России объявил, что "исчезли условия" для сохранения одностороннего моратория на размещение РСМД (ракет средней и малой дальности).

2025-08-05T19:08

2025-08-05T19:08

2025-08-05T19:08

сша

россия

москва

дональд трамп

стив уиткофф

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рсмд

нато

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Решение вроде как формальное, поскольку США первыми нарушили статус-кво, разместив аналогичные ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Напомним, Договор был заключён 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. США и СССР согласовали полную ликвидацию ракет средней (1000–5500 км) и меньшей (500–1000 км) дальности наземного базирования. Таким образом Штаты снимали угрозу ракет РСД-10 "Пионер" (SS-20), размещенные Советским союзом в Европе. А СССР предупредил угрозу атаки ракетами "Першинг-2" с подлётным временем 6–8 минут и риск ядерного конфликта.Страны договорились уничтожить все ракеты, пусковые установки, вспомогательную инфраструктуру. Кроме того, ввели запрет на производство, испытания и развёртывание новых РСМД. Для контроля за исполнением Договора была введена инспекция: всего было проведено около 1200 проверок за 13 лет.Однако несимметричное соблюдение договора США с каждым годом нивелировало его актуальность. Если СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (включая "Пионер", Р-12, РК-55), 825 пусковых установок, 69 баз, то США ликвидировали 846 комплексов ("Першинг-2", BGM-109G), 289 ПУ, 9 баз.К июню 1991 году договор был выполнен полностью. После распада СССР участниками стали Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина.Уже в 2000 году Россия открыто заявляла о неэффективности договора из-за появления РСМД у третьих стран (Китай, Иран) и выхода США из Договора по ПРО. В 2007 году предложила сделать ДРСМД глобальным, но инициатива не была поддержана.А уже в 2018 году Трамп (в первую свою каденцию) объявил о выходе из ДРСМД из-за "нарушений РФ", а 1 февраля 2019 года США приостановили участие. В ответ 2 февраля 2019 года Владимир Путин объявил о зеркальном приостановлении Договора.А 2 августа того же года Договор утратил силу окончательно. Утрата ДРСМД разрушила ключевой элемент системы контроля вооружений. Спустя пять лет, второй раз возглавив США, Дональд Трамп снова повышает ставки до уровня третьей мировой. Современная гонка РСМД напрямую коснется безопасности как в Европе, так и в АТР. Эксперты в своих соцсетях проанализировали, чем опасна новая гонка вооружения.Американист Дмитрий ЕвстафьевВот этот шаг – реальная стратегическая эскалация, причем, почти во всех случаях - ядерная. И это очень сильный ответ на пиар-эскалацию Трампа. Ответ, очень грамотно фундированный с военно-технической точки зрения предварительным заявлением о начале серийного производства "Орешника", в котором прозвучало слово "партия". А еще выделю появление информации о запуске ракеты "Оникс" с нового носителя. Итак, несколькими действиями в "уравнение" был введен новый элемент, тогда как Трамп пытается играть имеющимися. Это и есть подлинная эскалация в отличие от мнимой, существующей только на политико-информационном уровне. Отмечу очень грамотно выстроенное заявление МИДа по данному вопросу, в котором "заложено" два важных момента "для понимающих". Их нельзя назвать "скрытыми" - они присутствуют публично, хотя и не акцентированы. Первый момент: демонстрация готовности России играть в "расширенную европейскую войну". Россия обладает средством нанесения комбинированных ядерно/неядерных ударов не только по условно "континентальной Европе", но и по прилегающим регионам, в частности, важным в логистике НАТО островам. Это меняет характер "поля боя", создавая периферийную угрозу для США.Специально подчеркну: действия России, конечно же, являются ответом на эскапады Трампа, хотя это напрямую и не обозначается. Они основаны на посылке, что Д.Трамп не безнадежен. И точно не является "сумасшедшим", как это начали говорить со всех сторон, подводя под предположение "медицинские теории". С "сумасшедшими" в ядерную эскалацию не играют. Как говорится, "начальству виднее", но есть у меня сомнения, что Трамп в нынешнем состоянии сможет понять, на что ему намекают. Нет, он не сумасшедший, просто "вошел в раж". И чтобы он начал слышать, Трампа надо реально напугать. Другой вопрос, что часть "глубинного государства", проявления действий которого мы все чаще видим, сохраняет вменяемость и вполне способна выводы сделать. Но власть его пока не очень велика. Что может в принципе разбудить Трампа? Отвечу: проведение Россией ядерных испытаний. Увы, мы ограничены только подземным их вариантом (есть Договор о запрещении испытания в трех средах). Самый наглядный вариант, конечно, подводные испытания, причем для США он мог бы стать очень убедительным. Но даже подземные ядерные испытания при условии правильной информационной проработки вопроса могли быть дать некий результат.Директор Института международных политических и экономических исследований РУССТРАТ Елена ПанинаРоссия официально объявила об отказе от самоограничений, принятых в рамках моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), аргументируя это действиями США, которые уже давно разместили аналогичные средства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем нарушили статус-кво. При этом впервые Россия официально указывает, что угроза американских РСМД исходит не только из Европы, но и из АТР. На уровне формальной логики снятие Москвой моратория по развёртыванию РСМД — не более чем симметричный ответ на эскалацию со стороны Вашингтона. Но на более глубоком уровне это перехват инициативы, замаскированный под реактивный жест. Россия не просто "отвечает" — она создаёт новую стратегическую архитектуру в условиях отсутствия международных ограничений. И имея в руках, среди прочего, серийное производство "Орешника". Чем вызван акцент на АТР в заявлении МИД РФ, если у нас там нет плотной системы военных баз? Вот здесь-то и начинается самое интересное. Россия физически не может сегодня проецировать силу в АТР так, как это делают США, размещающие ракеты на Гуаме, Филиппинах и в Австралии. Но у России есть Дальний Восток, откуда можно достать и до Гуама, и до Аляски, и до тихоокеанского побережья США, не говоря уже о Южной Корее с Японией. Кроме того, у России в регионе теперь есть прямой военный союзник — КНДР, и визиты в Пхеньян высокопоставленных военных управленцев из Москвы в последние месяцы были явно не просто так. Россия может действовать через КНДР совершенно свободно — в том числе в рамках модели "суверенного прокси", как США действуют через Израиль на Ближнем Востоке. Не забываем и о китайском факторе. Таким образом, сдвиг парадигмы стратегический. Если раньше ставка Москвы делалась на договоры и "игру в нормальность", то теперь — на непредсказуемость, связность фронтов и баланс угроз. Для Европы возникают как минимум две ключевых "проблемных" точки — Калининград и Крым. Для союзников США на Дальнем Востоке — как минимум КНДР. Сами же США должны теперь разрываться между двумя фронтами. А то и тремя, учитывая Ближний Восток. Потребность в реагировании Пентагона возрастает кратно, вкупе с усложнением стратегического планирования: Штатам придётся разворачивать ПРО по всему миру — и это в условиях нехватки ракет и систем. Такова сила асимметрической стратегии: не нужно быть сильнее, нужно быть менее предсказуемым и угрожать в неожиданных местах.Историк Павел ДанилинРовно через 6 лет после ликвидации Трампом договора об РСМД (2 августа 2019 года США официально вышли из договора, а Россия 5 августа 2019 года вышла из договора, но чуть позже объявила об одностороннем моратории на размещение ракет СМД где-либо, кроме своей территории), Москва окончательно ликвидировала свое отношение к договору РСМД. Теперь РФ имеет право и разрешает сама себе размещать ракеты средней и малой дальности в других странах - в первую очередь, в Белоруссии. Речь идет, конечно, об "Орешнике", и, скорее всего, пока не в ядерном исполнении. Ну, по крайней мере, мне так думается, пока не будет накоплен большой опыт эксплуатации "Орешника" с обычными боеголовками (за чем дело не станет - территория для опытов прямо под боком). Это в том числе и ответ на ультиматумы Трампа.Политолог Юрий БаранчикНа уровне формулировок — технический шаг, потому что история тянется с 2019 года. Однако по своей сути — это концептуальный поворот. Решение означает окончательный отказ архитектуры контроля над вооружениями и переход к новому типу стратегической реальности, где главным ограничителем выступает не договор, а риск. Россия делает ставку не на сдерживание через соглашения, а на сдерживание через неопределённость — логически последовательный выбор в мире, где правовые рамки рушатся быстрее, чем успевают обсуждаться новые. Большой привет самому непредсказуемому президенту США. С момента выхода США из Договора о РСМД в 2019 году Россия придерживалась одностороннего моратория, декларируя свою приверженность стратегической стабильности. Этот подход сохранял за Москвой позицию рационального и ответственного игрока, готового к диалогу. Однако в 2025 году позиция изменилась. Российская сторона утверждает, что ситуация в сфере безопасности "кардинально ухудшилась": американская военная инфраструктура расширяется как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе, появляются мобильные пусковые установки с двойным назначением. В этой обстановке, как подчёркивает МИД, прежние основания для сдержанности утратили смысл. Но важнее не сам отказ от ограничений, а механизм, который Россия предлагает взамен. Это не возврат к гонке вооружений в классическом понимании, а сознательный выбор в пользу гибкости и оперативной свободы в условиях полной договорной неопределённости. Самый нетипичный элемент заявления — акцент на угрозы, исходящие из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Обычно фокус российской военной политики ограничивался европейским ТВД (театр военных действий - Ред.). Теперь Москва явно расширяет географию применения силы. Это — осознанный и адресный сигнал сразу нескольким игрокам. США должны учитывать не только европейский, но и восточный фронт. Китай – у нас общие угрозы и каждый из нас играет на двух досках. Япония и Южная Корея – теперь не "вас много против одного Китая". Ну и, конечно, КНДР. Россия, говоря об АТР, впервые после холодной войны заявляет о себе как о тихоокеанской военно-политической силе. Один из наименее проговариваемых, но наиболее чувствительных сценариев — это возможная передача Северной Корее технологий РСМД, или размещение ракет под её флагом. В этом сценарии Москва сохраняет дипломатическую дистанцию, а угроза становится трудно поддающейся верификации, что только усиливает её сдерживающий эффект. Если логика времён холодной войны строилась на симметричных и проверяемых ограничениях, то новая логика — это сдерживание через размытость намерений. Москва создаёт не архитектуру безопасности, а архитектуру риска: чем больше географий и неопределённости — тем сложнее США и их союзникам реагировать. Ещё один привет главному супердупер санкциологу. Да, и кстати, теперь Уиткофф может приезжать. С "ультиматумом" Трампарарам. Думаю, теперь обоим (что Трампу, что Уиткоффу) не дышится. А то так дышали, так дышали... Интересно, одним "Орешником", что пошел уже в серию, ограничимся, или у нас под это дело припасён некий ещё не виданный "Дубок"?О том, к чему еще привел ядерный шантаж со стороны Трампа - в статье Ростислава Ищенко "Американская безысходность"

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