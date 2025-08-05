Мост под Краматорском восстановлению не подлежит: эксперт о применении новых авиабомб - 05.08.2025 Украина.ру
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Мост под Краматорском восстановлению не подлежит: эксперт о применении новых авиабомб
Мост под Краматорском восстановлению не подлежит: эксперт о применении новых авиабомб - 05.08.2025 Украина.ру
Мост под Краматорском восстановлению не подлежит: эксперт о применении новых авиабомб
Применение корректируемых авиационных бомб значительно повысило точность ударов российской авиации по укреплениям ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2025-08-05T11:45
2025-08-05T13:12
новости
краматорск
славянск
европа
вооруженные силы украины
су-34
авиабомбы
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В качестве примера он привел уничтожение стратегического объекта ВСУ: "Кстати, уже есть информация, что наш ФАБ уничтожил железнодорожный мост, который снабжал Краматорск. После такого поражения он восстановлению не подлежит".Леонков рассказал о носителях этих бомб: "С самолетами-носителями у нас все в порядке. Основной ударной единицей является Су-34. Он несет все калибры ФАБов (250, 500, 1500, 3000) и сбрасывает этот смертоносный груз".По словам эксперта, противник не может эффективно противостоять этим ударам: "Воздействовать на него с помощью ПВО противник не может, потому что мы их комплексы сразу же уничтожаем. Да и вообще с зенитно-ракетными системами у ВСУ сейчас проблемы"."Да, встречаются "Гепарды" и отдельные "Хоки", но этого недостаточно", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО - в интервью Кирилла Копылова: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта.
https://ukraina.ru/20250805/pokrovsk-okruzhen-voennyy-ekspert-obyasnil-pochemu-goroda-ne-stanet-vtorym-bakhmutom-dlya-vsu-1066452614.html
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Новости, Краматорск, Славянск, Европа, Вооруженные силы Украины, Су-34, авиабомбы, Донбасс, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ПВО, Главные новости, Новости Украины, новости России, Спецоперация

Мост под Краматорском восстановлению не подлежит: эксперт о применении новых авиабомб

11:45 05.08.2025 (обновлено: 13:12 05.08.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные учения "Центр-2011" на полигоне Ашулук в Астраханской области
Военные учения Центр-2011 на полигоне Ашулук в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Применение корректируемых авиационных бомб значительно повысило точность ударов российской авиации по укреплениям ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"Давайте еще не забывать про авиацию, которая сбрасывает ФАБы. Они оснащены устройством, которые позволяют корректировать их в полете и точно прикладывать по укрепрайонам и складам ВСУ", — пояснил эксперт.
В качестве примера он привел уничтожение стратегического объекта ВСУ: "Кстати, уже есть информация, что наш ФАБ уничтожил железнодорожный мост, который снабжал Краматорск. После такого поражения он восстановлению не подлежит".
Леонков рассказал о носителях этих бомб: "С самолетами-носителями у нас все в порядке. Основной ударной единицей является Су-34. Он несет все калибры ФАБов (250, 500, 1500, 3000) и сбрасывает этот смертоносный груз".
По словам эксперта, противник не может эффективно противостоять этим ударам: "Воздействовать на него с помощью ПВО противник не может, потому что мы их комплексы сразу же уничтожаем. Да и вообще с зенитно-ракетными системами у ВСУ сейчас проблемы".
"Да, встречаются "Гепарды" и отдельные "Хоки", но этого недостаточно", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО - в интервью Кирилла Копылова: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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