Мост под Краматорском восстановлению не подлежит: эксперт о применении новых авиабомб
11:45 05.08.2025 (обновлено: 13:12 05.08.2025)
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные учения "Центр-2011" на полигоне Ашулук в Астраханской области
Применение корректируемых авиационных бомб значительно повысило точность ударов российской авиации по укреплениям ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"Давайте еще не забывать про авиацию, которая сбрасывает ФАБы. Они оснащены устройством, которые позволяют корректировать их в полете и точно прикладывать по укрепрайонам и складам ВСУ", — пояснил эксперт.
В качестве примера он привел уничтожение стратегического объекта ВСУ: "Кстати, уже есть информация, что наш ФАБ уничтожил железнодорожный мост, который снабжал Краматорск. После такого поражения он восстановлению не подлежит".
Леонков рассказал о носителях этих бомб: "С самолетами-носителями у нас все в порядке. Основной ударной единицей является Су-34. Он несет все калибры ФАБов (250, 500, 1500, 3000) и сбрасывает этот смертоносный груз".
По словам эксперта, противник не может эффективно противостоять этим ударам: "Воздействовать на него с помощью ПВО противник не может, потому что мы их комплексы сразу же уничтожаем. Да и вообще с зенитно-ракетными системами у ВСУ сейчас проблемы".
"Да, встречаются "Гепарды" и отдельные "Хоки", но этого недостаточно", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
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