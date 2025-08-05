"Маскировка и ночные переброски — вечные методы войны": эксперт о воздействии на линии снабжения ВСУ - 05.08.2025 Украина.ру
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"Маскировка и ночные переброски — вечные методы войны": эксперт о воздействии на линии снабжения ВСУ
"Маскировка и ночные переброски — вечные методы войны": эксперт о воздействии на линии снабжения ВСУ - 05.08.2025 Украина.ру
"Маскировка и ночные переброски — вечные методы войны": эксперт о воздействии на линии снабжения ВСУ
Проблемы снабжения войск в условиях активного применения беспилотников имеют прямые аналогии с Первой мировой войной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2025-08-05T04:00
2025-08-05T04:00
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"Тогда с этим боролись теми же самыми методами, что сейчас. Маскировали дороги, закапывали линии снабжения в землю, передвигались по ночам малыми группами", - отметил историк.Эксперт подчеркнул: "Да, сменились технологии, но методы воздействия на тылы остались прежними. И стопроцентной защиты от этого вам не даст никто.""Воздействие на линии снабжения противника - неотъемлемая часть любой войны", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.Про практическую пользу для армии России от освобождения Часов Яра — в материале "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, часов яр, славянск, вооруженные силы украины, украина.ру, дороги, логистика, первая мировая война, русский донбасс, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация
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"Маскировка и ночные переброски — вечные методы войны": эксперт о воздействии на линии снабжения ВСУ

04:00 05.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей из Суджанского района Курской области
Эвакуация мирных жителей из Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Проблемы снабжения войск в условиях активного применения беспилотников имеют прямые аналогии с Первой мировой войной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
"В годы Первой мировой этим активно занималась артиллерия, когда все, что шевелилось в пяти-шести километрах от нейтральной полосы попадало под огонь минометов и ствольных орудий", - пояснил Копылов.
"Тогда с этим боролись теми же самыми методами, что сейчас. Маскировали дороги, закапывали линии снабжения в землю, передвигались по ночам малыми группами", - отметил историк.
Эксперт подчеркнул: "Да, сменились технологии, но методы воздействия на тылы остались прежними. И стопроцентной защиты от этого вам не даст никто."
"Воздействие на линии снабжения противника - неотъемлемая часть любой войны", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.
Про практическую пользу для армии России от освобождения Часов Яра — в материале "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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