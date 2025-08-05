https://ukraina.ru/20250805/maskirovka-i-nochnye-perebroski--vechnye-metody-voyny-ekspert-o-vozdeystvii-na-linii-snabzheniya-vsu-1066439747.html

"Маскировка и ночные переброски — вечные методы войны": эксперт о воздействии на линии снабжения ВСУ

"Маскировка и ночные переброски — вечные методы войны": эксперт о воздействии на линии снабжения ВСУ - 05.08.2025 Украина.ру

"Маскировка и ночные переброски — вечные методы войны": эксперт о воздействии на линии снабжения ВСУ

Проблемы снабжения войск в условиях активного применения беспилотников имеют прямые аналогии с Первой мировой войной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

2025-08-05T04:00

2025-08-05T04:00

2025-08-05T04:00

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"Тогда с этим боролись теми же самыми методами, что сейчас. Маскировали дороги, закапывали линии снабжения в землю, передвигались по ночам малыми группами", - отметил историк.Эксперт подчеркнул: "Да, сменились технологии, но методы воздействия на тылы остались прежними. И стопроцентной защиты от этого вам не даст никто.""Воздействие на линии снабжения противника - неотъемлемая часть любой войны", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта" на сайте Украина.ру.Про практическую пользу для армии России от освобождения Часов Яра — в материале "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250804/1066435889.html

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