https://ukraina.ru/20250804/lyubimaya-bolonka-ermaka-v-tsentre-skandala-kak-samoletnoe-delo-ugrozhaet-vlasti-zelenskogo-1066306340.html

"Любимая болонка Ермака" в центре скандала: как "самолетное дело" угрожает власти Зеленского

"Любимая болонка Ермака" в центре скандала: как "самолетное дело" угрожает власти Зеленского - 04.08.2025 Украина.ру

"Любимая болонка Ермака" в центре скандала: как "самолетное дело" угрожает власти Зеленского

На Банковой премьер-министра Украины Юлию Свириденко называют "любимой болонкой Ермака" - теперь она оказалась в центре уголовного дела о незаконных перелетах. Следствие утверждает, что она прикрывала служебными командировками главу ОП Андрея Ермака, не имевшего права на госборты. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-08-04T06:00

2025-08-04T06:00

2025-08-04T06:00

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Следствие утверждает, что Свириденко, будучи первым вице-премьером, использовала служебные рейсы для прикрытия перелетов руководителя ОП Андрея Ермака, не имевшего на это законных оснований. По данным НАБУ, ущерб государству носит материальный характер, но главная ценность дела – в создании юридического прецедента для атаки на высшее руководство. "Это не профилактика и не тест. Это спецоперация", – подчеркивает Павлив.Особую опасность для Банковой представляет универсальность схемы: аналогичные обвинения могут быть предъявлены и другим членам команды Зеленского. "Если завтра НАБУ предъявит похожие претензии к другим представителям Кабмина, никто не сможет сказать, что это политически необоснованно", – резюмировал автор.Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.Также на тему НАБУ и САП — в статье Владимира Скачко "Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250801/sledovateli-nabu-zapugany-i-otkazyvayutsya-rassledovat-dela---klimenko-1066292758.html

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