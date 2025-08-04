"Любимая болонка Ермака" в центре скандала: как "самолетное дело" угрожает власти Зеленского
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Свириденко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Свириденко
На Банковой премьер-министра Украины Юлию Свириденко называют "любимой болонкой Ермака" - теперь она оказалась в центре уголовного дела о незаконных перелетах. Следствие утверждает, что она прикрывала служебными командировками главу ОП Андрея Ермака, не имевшего права на госборты. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Следствие утверждает, что Свириденко, будучи первым вице-премьером, использовала служебные рейсы для прикрытия перелетов руководителя ОП Андрея Ермака, не имевшего на это законных оснований.
"Вся конструкция построена так, чтобы формальный удар приходился по ней, но политическая волна пойдет дальше – к самому Ермаку", – отмечает эксперт.
По данным НАБУ, ущерб государству носит материальный характер, но главная ценность дела – в создании юридического прецедента для атаки на высшее руководство. "Это не профилактика и не тест. Это спецоперация", – подчеркивает Павлив.
Особую опасность для Банковой представляет универсальность схемы: аналогичные обвинения могут быть предъявлены и другим членам команды Зеленского.
"Если завтра НАБУ предъявит похожие претензии к другим представителям Кабмина, никто не сможет сказать, что это политически необоснованно", – резюмировал автор.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.
Также на тему НАБУ и САП — в статье Владимира Скачко "Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским" на сайте Украина.ру.
1 августа, 14:23Следователи НАБУ запуганы и отказываются расследовать дела - КлименкоСледователи антикоррупционных органов всё ещё находятся под стражей. Об этом сообщил председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Александр Клименко в интервью немецкому журналу DIE ZEIT
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