"Любимая болонка Ермака" в центре скандала: как "самолетное дело" угрожает власти Зеленского - 04.08.2025 Украина.ру
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"Любимая болонка Ермака" в центре скандала: как "самолетное дело" угрожает власти Зеленского
"Любимая болонка Ермака" в центре скандала: как "самолетное дело" угрожает власти Зеленского - 04.08.2025 Украина.ру
"Любимая болонка Ермака" в центре скандала: как "самолетное дело" угрожает власти Зеленского
На Банковой премьер-министра Украины Юлию Свириденко называют "любимой болонкой Ермака" - теперь она оказалась в центре уголовного дела о незаконных перелетах. Следствие утверждает, что она прикрывала служебными командировками главу ОП Андрея Ермака, не имевшего права на госборты. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-08-04T06:00
2025-08-04T06:00
банковая
украина
андрей ермак
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Следствие утверждает, что Свириденко, будучи первым вице-премьером, использовала служебные рейсы для прикрытия перелетов руководителя ОП Андрея Ермака, не имевшего на это законных оснований. По данным НАБУ, ущерб государству носит материальный характер, но главная ценность дела – в создании юридического прецедента для атаки на высшее руководство. "Это не профилактика и не тест. Это спецоперация", – подчеркивает Павлив.Особую опасность для Банковой представляет универсальность схемы: аналогичные обвинения могут быть предъявлены и другим членам команды Зеленского. "Если завтра НАБУ предъявит похожие претензии к другим представителям Кабмина, никто не сможет сказать, что это политически необоснованно", – резюмировал автор.Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.Также на тему НАБУ и САП — в статье Владимира Скачко "Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250801/sledovateli-nabu-zapugany-i-otkazyvayutsya-rassledovat-dela---klimenko-1066292758.html
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банковая, украина, андрей ермак, владимир зеленский, набу, украина.ру, кабмин, сап, новости, главные новости, зеленский протесты, михаил павлив, скандал, новости украины, власти украины, киевский режим
Банковая, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, НАБУ, Украина.ру, Кабмин, САП, Новости, Главные новости, зеленский протесты, Михаил Павлив, скандал, Новости Украины, власти Украины, киевский режим

"Любимая болонка Ермака" в центре скандала: как "самолетное дело" угрожает власти Зеленского

06:00 04.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Свириденко
- РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Свириденко
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На Банковой премьер-министра Украины Юлию Свириденко называют "любимой болонкой Ермака" - теперь она оказалась в центре уголовного дела о незаконных перелетах. Следствие утверждает, что она прикрывала служебными командировками главу ОП Андрея Ермака, не имевшего права на госборты. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Следствие утверждает, что Свириденко, будучи первым вице-премьером, использовала служебные рейсы для прикрытия перелетов руководителя ОП Андрея Ермака, не имевшего на это законных оснований.
"Вся конструкция построена так, чтобы формальный удар приходился по ней, но политическая волна пойдет дальше – к самому Ермаку", – отмечает эксперт.
По данным НАБУ, ущерб государству носит материальный характер, но главная ценность дела – в создании юридического прецедента для атаки на высшее руководство. "Это не профилактика и не тест. Это спецоперация", – подчеркивает Павлив.
Особую опасность для Банковой представляет универсальность схемы: аналогичные обвинения могут быть предъявлены и другим членам команды Зеленского.
"Если завтра НАБУ предъявит похожие претензии к другим представителям Кабмина, никто не сможет сказать, что это политически необоснованно", – резюмировал автор.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.
Также на тему НАБУ и САП — в статье Владимира Скачко "Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 01.08.2025
1 августа, 14:23
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