Раньше 2027 года украинские беженцы не вернутся домой – Нацбанк Украины - 01.08.2025 Украина.ру
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Раньше 2027 года украинские беженцы не вернутся домой – Нацбанк Украины
Раньше 2027 года украинские беженцы не вернутся домой – Нацбанк Украины - 01.08.2025 Украина.ру
Раньше 2027 года украинские беженцы не вернутся домой – Нацбанк Украины
По данным Национального банка Украины (НБУ) за первые полгода 2025 года страну покинули около 60 тысяч человек. Об этом сообщается в июльском отчёте НБУ
2025-08-01T13:05
2025-08-01T13:05
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Количество украинских беженцев в первом полугодии 2025 года увеличилось до 60 тысяч, возвращение граждан на родину ожидается не раньше 2027 года. Об этом говорится в отчёте Нацбанка Украины за июль.Через два года Украину покинут 400 тысяч человек, при этом постепенное возвращение мигрантов ожидается только в 2027 году, подсчитали в НБУ.В первом полугодии 2025 года число украинских мигрантов увеличилось до 60 тысяч человек. По данным ООН за пределами Украины находятся 5,6 миллионов человек.Совет Евросоюза продлил временную защиту украинских беженцев до 2027 года. После окончания срока, страны ЕС должны определиться с условиями дальнейшего пребывания или возвращения украинцев. Решение будет зависеть от внутренней политики стран, адаптации мигрантов, наличия работы, уплаты налогов или образования детей.В НБУ считают, что в 2025 и 2026 годах Украину покинут 200 тысяч человек. Возвращение приблизительно 100 тысяч граждан ожидается только в 2027 году.Некоторые украинцы адаптируются к жизни за границей и теряют статус резидента своей страны. Это снижает шансы на массовый возврат в краткосрочной перспективе.Украинцы, покинувшие свою страну, смогут остаться в США до завершения СВО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналисту Foreign Press.По данным финансово-экономического издания Forbes, по состоянию на июнь 2025 года более 187 000 украинцев прибыли в США благодаря программе Uniting for Ukraine (U4U).
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, дональд трамп, нбу, нацбанк, ес
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, НБУ, Нацбанк, ЕС

Раньше 2027 года украинские беженцы не вернутся домой – Нацбанк Украины

13:05 01.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкС 25 октября вводится запрет на полеты украинских авиакомпаний в Россию и российских на Украину
С 25 октября вводится запрет на полеты украинских авиакомпаний в Россию и российских на Украину - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
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По данным Национального банка Украины (НБУ) за первые полгода 2025 года страну покинули около 60 тысяч человек. Об этом сообщается в июльском отчёте НБУ
Количество украинских беженцев в первом полугодии 2025 года увеличилось до 60 тысяч, возвращение граждан на родину ожидается не раньше 2027 года. Об этом говорится в отчёте Нацбанка Украины за июль.
Через два года Украину покинут 400 тысяч человек, при этом постепенное возвращение мигрантов ожидается только в 2027 году, подсчитали в НБУ.
В первом полугодии 2025 года число украинских мигрантов увеличилось до 60 тысяч человек. По данным ООН за пределами Украины находятся 5,6 миллионов человек.
Совет Евросоюза продлил временную защиту украинских беженцев до 2027 года. После окончания срока, страны ЕС должны определиться с условиями дальнейшего пребывания или возвращения украинцев. Решение будет зависеть от внутренней политики стран, адаптации мигрантов, наличия работы, уплаты налогов или образования детей.
В НБУ считают, что в 2025 и 2026 годах Украину покинут 200 тысяч человек. Возвращение приблизительно 100 тысяч граждан ожидается только в 2027 году.
Некоторые украинцы адаптируются к жизни за границей и теряют статус резидента своей страны. Это снижает шансы на массовый возврат в краткосрочной перспективе.
Украинцы, покинувшие свою страну, смогут остаться в США до завершения СВО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналисту Foreign Press.
По данным финансово-экономического издания Forbes, по состоянию на июнь 2025 года более 187 000 украинцев прибыли в США благодаря программе Uniting for Ukraine (U4U).
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