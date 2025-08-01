https://ukraina.ru/20250801/otaman-zaluzhnyy-predrekaet-voynu-do-2034-goda-i-otkazyvaetsya-ot-krasnykh-shtanov-i-drugie-tsitaty-1066265253.html

"Отаман Залужный" предрекает войну до 2034 года и отказывается от "красных штанов" и другие цитаты

"Отаман Залужный" предрекает войну до 2034 года и отказывается от "красных штанов" и другие цитаты - 01.08.2025 Украина.ру

"Отаман Залужный" предрекает войну до 2034 года и отказывается от "красных штанов" и другие цитаты

Верховная Рада "жрёт фекалии" , "ого-го!", "контингент в красных штанах" и другие цитаты недели - в нашем материале.

2025-08-01T05:23

2025-08-01T05:23

2025-08-01T05:23

украина

сша

запад

валерий залужный

владимир зеленский

джордж сорос

рада

офис президента

сап

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059874273_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f7a1f0258bc7fe80e8adceb8f044278e.jpg

Депутаты и "отступники"В украинском политикуме - оживление. Напоминают о себе все, кто надеется вынырнуть из зловонного болотца украинских подковёрных и псевдополитических дел, и вскарабкаться на какую-нибудь прибыльную должность.Вот и бывший спикер Рады Разумков возник на трибуне Рады и как ни странно, сказал совершенно справедливую вещь:- Вам не надоело в этом зале жрать фекалии и параллельно кормить ими людей?Разумков преследовал свои эгоистичные цели: он - якобы "обличитель" действующей власти. Хотел понравиться народу.Ведь это был первый день с февраля 2022 года, когда заседание Рады транслировалось по телевидению!Журналистов в Раду "демократичнейшие" депутаты Украины тоже не пускают уже три с половиной года.То есть заседают три с половиной года в кромешной неизвестности.Но есть "отступники". Таков, например, депутат Гончаренко*, который часто ведёт трансляции из Рады. Или Марьяна Безуглая, которая "сливает" не только Раду, но и профильные комитеты.Так что "глаза и уши" в Раде есть.Но всё-таки интересно же посмотреть вживую."Сало" в РадеА, нет, не интересноВсё то же, что и всегда: два депутата успели подраться, один показал неприличный жест, и все вместе поаплодировали принятию указа о восстановлении "антикоррупционных органов" на Украине.Так ведь буквально всего лишь неделю назад они аплодировали принятию указа об отмене этих органов!Таковы они, украинские депутаты."Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать".То есть мнение депутатов Рады зависит только от кусочка "сала": как только они получают деньги и (или) указание главарей - Давида Арахамии, Юлии Тимошенко, Петра Порошенко* - руководителей фракций - так тут же и голосуют за что угодно.Не зря спикер Рады Стефанчук вдруг выдал такую сентенцию:- На Украине 33 года говорят, что депутаты - негодяи. Это не так.Всё-таки, наверное, народу виднее?"Независимый царёк"А вообще, если проследить за интригами последних дней,интересно было посмотреть, как пытается стать хотя бы немного независимым "царёк" Зеленский.Пускай он и пытался снять с себя и своего окружения обвинения в коррупции (что, безусловно, является чистой правдой).Но это была в любом случае, попытка снять или хотя бы ослабить западный "поводок".Получилось или нет?Это мы увидим в ближайшем будущем.Принятие закона о восстановлении САП и НАБУ ещё ни о чем не говорит.Смогут ли эти структуры работать, как раньше? Смогут ли продолжить дела против окружения Зеленского?Надо посмотреть. Зеленский мог заключить неизвестную нам сделку с Западом. И даже скорее всего, так и произошло.Но формально - якобы "институты демократии" (на самом деле - тайной полиции) восстановлены.А пока можно посмотреть, как тот же запад начал информационную кампанию против Зеленского.В чем она заключалась и как против него использовали информационное оружие.Где же "второй Черчилль?Всего лишь месяц назад Зеленский был "второй Черчилль"!Да, буквально совсем недавно.И вот - холодные слова."Блумберг":"Героическая броня разбилась вдребезги""Коррупция была раскрыта и теперь не может быть забыта.""Коррупция проникла в самые высокие эшелоны власти".Это же надо! Как они заметили?И если месяц назад это был "второй Черчилль", то как же он, этот "Черчилль", допустил коррупцию? Ведь она, наверное, возникла не неделю назад?И еще страшнее вопрос; А сам "второй Черчилль" тоже ведь брал? И что теперь?Между тем грозные окрики прозвучали со всех сторон."Зеленский пал с пьедестала"Это заметили обозреватели "Файнэншл Таймс".Они дают такие характеристики происходящему на Украине:"Ущерб репутации""Следователи слишком близко подобрались к окружению президента".Зеленский использует "чрезвычайные военные полномочия для подавления критики, ограничения свободы слова.""Телеканалы вынуждены транслировать единый одобренный правительством новостной выпуск, подавляя свободу мнений.""Журналисты других СМИ сталкиваются с запугиванием.""Узурпация власти, спланированная Андреем Ермаком."Вот в таких выражениях описывался главный скандал недели: нападение Зеленского на САП и НАБУ.Внезапно открылись глаза на подавление свободы слова и узурпацию власти.Кстати, ни слова не пишет "ФТ" о том, что действительно волнует и возмущает жителей Украины: жуткая мобилизация, то есть охота на мужчин и отправка их на фронт помимо их воли и страшная коррупция в самом правительстве и на местах.Это выгодно коллективному Западу, поэтому "продолжаем не замечать".А новый министр обороны (бывший премьер) Шмыгаль успокаивает западных руководителей: украинцы ещё есть, есть кого посылать на фронт, не волнуйтесь."На м"ясо", как говорят на Украине."Сознательные" украинцыШмыгаль дал своё первое интервью в качестве министра обороны британским СМИ (симптоматично!). И заявил:"90 процентов мобилизованных - это их сознательное решение"Интересно, откуда же берутся 20-30 тысяч ежемесячно ушедших в СЗЧ (самовольно оставили часть)?Их даже особо не ловят и не судят. Потому что где найти столько полицейских и столько судей?Зеленский и "свобода слова"А западная пресса показала "угнетенных" из "Украинской правды".Грантоедское издание, созданное уже всеми давно забытым "журналистом Гонгадзе" и Алёной Притулой. В итоге его благополучно и окончательно продали структурам Сороса.Главная рука Сороса на Украине - Томаш Фиала.На активы Фиалы нацелился Офис президента. Скоро мы увидим эпичные этапы этой новой битвы. Говорят о каких-то серьёзных санкциях.Структурам Сороса на Украине принадлежат несметные гектары земли, тысячи объектов недвижимости, предприятия. Есть за что побороться!А так же им принадлежат несколько СМИ. "УП", флагман "свободной украинской журналистики" - тоже.Вот как представили западным читателям редактора "независимой" "Украинской правды" Севгиль Мусаеву.Всё оформлено "по классике жанра": злобный Зеленский с неприятным оскалом в тёмных цветах на фоне сзади, "смелая" Севгиль с улыбкой, на светлом фоне впереди.Ну точно диктатор и смелая прогрессивная журналистка (слуга Сороса, но зачем говорить об этом вслух?)Рассказывает, как Зеленский жутко давит свободу слова.И ведь всего месяц назад "новый Черчилль" так удачно руководил Украиной и никаких нарушений свободы слова не было и в помине! И "Украинскую правду" и Севгиль Мусаеву всё устраивало в этом режиме. А теперь, оказывается" есть факты зажима свободы слова. Были они и раньше, вопиющие, очевидные. Но увидели их, в том числе "Украинская правда" и Севгиль Мусаева почему-то только сейчас. А почему, действительно?Наверное, потому что покусившись на антикоррупционные органы, которые созданы и фактически содержатся на западные дотации, Зеленский покусился на святое - западные институты, к которым напрямую относится "Украинская правда", а следовательно, откуда кормится "защитница" "свободы слова" Севгиль Мусаева. А вовсе не потому, что они (УП и Севгиль Мусаева) вдруг очнулись и увидели то, что было очевидно сторонни м наблюдателям и в том числе нашему изданию уже 5 лет назад - режим Зеленского авторитарен, а "свободой слова" там не пахнет уже несколько лет!"Глупцы" из "Нью-Йорк Таймс"А вот пример того, как на Украине нападают на западных журналистов, если они говорят не то, что хочет слышать Офис президента.Репортаж журналистки "Нью-Йорк Таймс" Нанны Хайтманн. Она провела под Суджей несколько дней в сопровождении бойцов спецназа "Ахмат".Она описывает то, что увидела в Курской области: разрушенные дома, свидетельства жителей.Некоторые жители Суджи говорили ей, что похоронили десятки соседей.Нанна Хайтманн пишет, что на вопрос, что стало причиной конфликта, одна из местных жительниц ответила:"расширение НАТО на восток".И эти слова нашли "широкий отклик у беженцев из приграничья".Естественно, этот репортаж резко не понравился на Украине.Спикер украинского МИД назвал публикацию репортажа "глупым решением".Получится ли у МИД Украины "поставить на место" "Нью-Йорк Таймс"?5 миллиардов украдено - и это только через УмероваНо что же с коррупцией, о которой так много стали говорить на западе?Только ли окружение Зеленского воровало? Или это на самом деле и есть сама суть, смысл и задача существования государства "Украина"?Судя по цифрам, это именно так.Вот что рассказывает бывший спикер Офиса президента Алексей Арестович*:- 240 миллиардов гривен украл Умеров. Они ушли в неизвестном направлении каким-то неизвестным фирмам, и оружие на них закуплено не было. Это примерно 5 миллиардов долларов. Вот почему Умерова сняли.Это то, что известно только официально!Проплаты были. Деньги ушли. Оружия нет. Вообще ничего нет.Говорят, что целый десант американцев прибыл в Киев и работают, проводят аудит, уже довольно давно, пару месяцев как.Но, честно говоря, зачем такие сложности? Оказывается, воровали совершенно тупо. Отправляли деньги на свои фирмы под видом покупки оружия.Умеров не был назначен послом в США, хоть это официально анонсировалось, возможно, именно из-за этих коррупционных дел, которые собираются открывать американцы. А не из-за того, что у него американский паспорт, и он гражданин США.Хотя это последнее - тоже аргумент.Но как гражданин США мог стать министром обороны Украины?На Украине уже давно не отвечают на такие глупые вопросы."Отаман "Залужный" и тело президента ЭйзенхауэраА "отаман Залужный" снялся в глянце - в журнале "Вог".Постройневший, помолодевший, весь какой-то лощёный. Как денди лондонский, в общем.Пребывание в Британии явно пошло ему на пользу.Оказалось, что одна из фотографий - это банальный фотошоп. Голову Залужного прикрепили к телу генерала Эйзенхауэра. Фотография 1952 года, но это не страшно. Голова Залужного удачно села, как влитая.В то время, как его армия погибает на востоке страны, "головнокомандуючый" уже успел показать народу много интересных кадров из "лондонской ссылки": он катался на колесе обозрения, ел мороженое, бегал в спортзале на беговой дорожке, обнимался с женой. Жизнь удалась!- Боротьба трывае! (борьба продолжается) -написал Залужный под своим фото в спортивном костюме на тренажёре.Какая борьба? Спрашивает народ на Украине. С лишним весом, что ли?Но рейтинг Залужного, несмотря на все эти фото, пока что на Украине достаточно высокий.Хотя как на самом деле, никто не знает, это ведь так называемая "социология военного времени", когда большинство опрашиваемых (процентов 90) просто отказываются отвечать.Что будет на выборах, это пока что абсолютно неизвестно. Если и когда они состоятся, конечно.Но Залужного продолжают готовить к этой роли. Фигуру его постоянно "подогревают", он выступает, дает интервью.Война до 2034 года: "ого-го" - сказал ЗалужныйВот и недавно выступил, дал интервью Соне Кошкиной и пообещал украинцам "войну до 2034 года".- Старая война завершилась в конце 2023 года, и Украина вступила в новую фазу войны, - теоретизирует Залужный.- Это война на истощение, она ведётся с целью не продвинуться, а уничтожать украинскую армию. Если мы будем пытаться только прекращение огня провести, не сформировав защиту, то война будет длиться еще ого-го!"Ого-го ", по мнению Залужного, это ещё десять лет.Также скептически он отозвался о "зарубежном контингенте", который может зайти на Украину:- Это контингент, который может 500 дронов над Киевом отбить? Или контингент, который заедет сюда в красных гарных штанах? Тогда какой от него смысл, нет его.Несмотря на корявую речь, смысл в речах Залужного есть.Он всё-таки увидел "войну на истощение" и бесполезный в современной войне "западный контингент в гарных штанах".Всё же не зря Залужный читал книги генерала Герасимова (и высоко отзывался о нём). Что-то, значит, осталось в голове "отамана" (такие граффити писали про Залужного по всей Украине).Но он не говорит главного.Каковы же цели войны? Границы 1991 года? Сохранение нации? Так всё происходящее - это уничтожение нации. Учитывая, сколько уехало, сколько погибло, скольким удалось сбежать. И сколько мечтает сбежать.Все они полностью разуверились и в идее "единой нации", и в идее "Украина понад усе".За что воевать, зачем и почему?Чтобы Умеров украл еще 5 миллиардов?Подробнее о происходившем в зале заседаний Рады 31 июля - в статье Павла Котова "Голосование по закону о НАБУ и САП. Как это было и что теперь ждет Зеленского и Ермака"* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

украина

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, сша, запад, валерий залужный, владимир зеленский, джордж сорос, рада, офис президента, сап, эксклюзив