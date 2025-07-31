Ударная группировка умерла на передней линии: Норин раскрыл, почему новые атаки ВСУ обречены на провал
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Попытки ВСУ проводить наступательные операции регулярно заканчиваются значительными потерями без видимых результатов. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру
Эксперт напомнил о неудачных попытках ВСУ провести наступления в различных направлениях. "Та ударная группировка просто умерла на передней линии обороны", – констатировал Норин.
Эти слова особенно актуальны в свете последних событий, когда украинские атаки разбивались о российскую оборону с катастрофическими потерями.
По словам военного историка, ВС РФ могут эффективно противостоять таким атакам. "У нас есть преимущество битого. Мы знаем, как готовиться", – пояснил он. Этот опыт позволяет предугадывать действия противника и заранее готовить оборону на вероятных направлениях ударов.
Норин скептически оценивает перспективы новых наступлений ВСУ. "Теоретически они могли бы пойти в наступление, но у нас нет слабого места, которое можно было бы поковырять", – заявил эксперт. Даже локальные успехи требуют от ВСУ непропорционально больших затрат живой силы и техники.
"Даже тактический успех под Купянском потребует от них слишком больших усилий", – подытожил собеседник издания. При этом такие ограниченные достижения не способны изменить общую стратегическую картину на фронте.
Полный текст материала "Военный эксперт Евгений Норин: Если ВСУ все же удержат и Покровск, и Сумы, то потеряют Купянск и Орехов" на сайте Украина.ру.
О том, насколько Украине хватит нынешних людских ресурсов — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
16:54Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и ПокровскаЕсли бы командование ВСУ было реалистами, оно бы вспомнило, что сделал немецкий Генштаб в 1943 году после провала под Курском. Вермахт отступил на правый берег Днепра. Но даже если ВСУ уйдут на другую сторону Днепра, русские могут повторить освобождение Киева, а также Сум и Харькова.
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