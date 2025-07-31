https://ukraina.ru/20250731/udarnaya-gruppirovka-umerla-na-peredney-linii-norin-raskryl-pochemu-novye-ataki-vsu-obrecheny-na-1066236510.html

Ударная группировка умерла на передней линии: Норин раскрыл, почему новые атаки ВСУ обречены на провал

Ударная группировка умерла на передней линии: Норин раскрыл, почему новые атаки ВСУ обречены на провал - 31.07.2025 Украина.ру

Ударная группировка умерла на передней линии: Норин раскрыл, почему новые атаки ВСУ обречены на провал

Попытки ВСУ проводить наступательные операции регулярно заканчиваются значительными потерями без видимых результатов. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру

2025-07-31T17:01

2025-07-31T17:01

2025-07-31T17:01

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Эксперт напомнил о неудачных попытках ВСУ провести наступления в различных направлениях. "Та ударная группировка просто умерла на передней линии обороны", – констатировал Норин. Эти слова особенно актуальны в свете последних событий, когда украинские атаки разбивались о российскую оборону с катастрофическими потерями.По словам военного историка, ВС РФ могут эффективно противостоять таким атакам. "У нас есть преимущество битого. Мы знаем, как готовиться", – пояснил он. Этот опыт позволяет предугадывать действия противника и заранее готовить оборону на вероятных направлениях ударов.Норин скептически оценивает перспективы новых наступлений ВСУ. "Теоретически они могли бы пойти в наступление, но у нас нет слабого места, которое можно было бы поковырять", – заявил эксперт. Даже локальные успехи требуют от ВСУ непропорционально больших затрат живой силы и техники."Даже тактический успех под Купянском потребует от них слишком больших усилий", – подытожил собеседник издания. При этом такие ограниченные достижения не способны изменить общую стратегическую картину на фронте.Полный текст материала "Военный эксперт Евгений Норин: Если ВСУ все же удержат и Покровск, и Сумы, то потеряют Купянск и Орехов" на сайте Украина.ру.О том, насколько Украине хватит нынешних людских ресурсов — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250731/ksave-moro-vzyav-chasov-yar-rossiya-zastavit-vsu-bezhat-iz-slavyanska-kramatorska-i-pokrovska-1066235326.html

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