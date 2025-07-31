Ударная группировка умерла на передней линии: Норин раскрыл, почему новые атаки ВСУ обречены на провал - 31.07.2025 Украина.ру
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Ударная группировка умерла на передней линии: Норин раскрыл, почему новые атаки ВСУ обречены на провал
Ударная группировка умерла на передней линии: Норин раскрыл, почему новые атаки ВСУ обречены на провал - 31.07.2025 Украина.ру
Ударная группировка умерла на передней линии: Норин раскрыл, почему новые атаки ВСУ обречены на провал
Попытки ВСУ проводить наступательные операции регулярно заканчиваются значительными потерями без видимых результатов. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру
2025-07-31T17:01
2025-07-31T17:01
новости
купянск
украина
россия
евгений норин
всу
потери всу
разгром всу
сво
купянское направление
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Эксперт напомнил о неудачных попытках ВСУ провести наступления в различных направлениях. "Та ударная группировка просто умерла на передней линии обороны", – констатировал Норин. Эти слова особенно актуальны в свете последних событий, когда украинские атаки разбивались о российскую оборону с катастрофическими потерями.По словам военного историка, ВС РФ могут эффективно противостоять таким атакам. "У нас есть преимущество битого. Мы знаем, как готовиться", – пояснил он. Этот опыт позволяет предугадывать действия противника и заранее готовить оборону на вероятных направлениях ударов.Норин скептически оценивает перспективы новых наступлений ВСУ. "Теоретически они могли бы пойти в наступление, но у нас нет слабого места, которое можно было бы поковырять", – заявил эксперт. Даже локальные успехи требуют от ВСУ непропорционально больших затрат живой силы и техники."Даже тактический успех под Купянском потребует от них слишком больших усилий", – подытожил собеседник издания. При этом такие ограниченные достижения не способны изменить общую стратегическую картину на фронте.Полный текст материала "Военный эксперт Евгений Норин: Если ВСУ все же удержат и Покровск, и Сумы, то потеряют Купянск и Орехов" на сайте Украина.ру.О том, насколько Украине хватит нынешних людских ресурсов — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250731/ksave-moro-vzyav-chasov-yar-rossiya-zastavit-vsu-bezhat-iz-slavyanska-kramatorska-i-pokrovska-1066235326.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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новости, купянск, украина, россия, евгений норин, всу, потери всу, разгром всу, сво, купянское направление, спецоперация, наступление, наступление вс рф, главные новости, война, война на украине
Новости, Купянск, Украина, Россия, Евгений Норин, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, СВО, Купянское направление, Спецоперация, наступление, наступление ВС РФ, Главные новости, война, война на Украине

Ударная группировка умерла на передней линии: Норин раскрыл, почему новые атаки ВСУ обречены на провал

17:01 31.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Попытки ВСУ проводить наступательные операции регулярно заканчиваются значительными потерями без видимых результатов. Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру
Эксперт напомнил о неудачных попытках ВСУ провести наступления в различных направлениях. "Та ударная группировка просто умерла на передней линии обороны", – констатировал Норин.
Эти слова особенно актуальны в свете последних событий, когда украинские атаки разбивались о российскую оборону с катастрофическими потерями.
По словам военного историка, ВС РФ могут эффективно противостоять таким атакам. "У нас есть преимущество битого. Мы знаем, как готовиться", – пояснил он. Этот опыт позволяет предугадывать действия противника и заранее готовить оборону на вероятных направлениях ударов.
Норин скептически оценивает перспективы новых наступлений ВСУ. "Теоретически они могли бы пойти в наступление, но у нас нет слабого места, которое можно было бы поковырять", – заявил эксперт. Даже локальные успехи требуют от ВСУ непропорционально больших затрат живой силы и техники.
"Даже тактический успех под Купянском потребует от них слишком больших усилий", – подытожил собеседник издания. При этом такие ограниченные достижения не способны изменить общую стратегическую картину на фронте.
Полный текст материала "Военный эксперт Евгений Норин: Если ВСУ все же удержат и Покровск, и Сумы, то потеряют Купянск и Орехов" на сайте Украина.ру.
О том, насколько Украине хватит нынешних людских ресурсов — в материале "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
16:54
Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и ПокровскаЕсли бы командование ВСУ было реалистами, оно бы вспомнило, что сделал немецкий Генштаб в 1943 году после провала под Курском. Вермахт отступил на правый берег Днепра. Но даже если ВСУ уйдут на другую сторону Днепра, русские могут повторить освобождение Киева, а также Сум и Харькова.
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Заголовок открываемого материала
17:13Очередная провокация: как ВСУ пытаются скрыть халатность со взрывом склада
17:07Правда против пропаганды: украинские СМИ отрицают освобождение Часового Яра
17:02Дроны ВСУ атаковали приграничные села Брянской и Курской областей
17:01Ударная группировка умерла на передней линии: Норин раскрыл, почему новые атаки ВСУ обречены на провал
17:00"Дурилки картонные": Зеленский спасовал перед Западом и покатился вниз. Итоги 31 июля
16:54Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска
16:53Часов Яр после освобождения: город превращен в руины
16:47Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский
16:43200 тысяч дезертиров: военный эксперт рассказал, как массовое бегство с фронта подрывает ВСУ
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