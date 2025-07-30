https://ukraina.ru/20250730/1066172271.html

Военный эксперт Евгений Норин: Если ВСУ все же удержат и Покровск, и Сумы, то потеряют Купянск и Орехов

Военный эксперт Евгений Норин: Если ВСУ все же удержат и Покровск, и Сумы, то потеряют Купянск и Орехов - 30.07.2025 Украина.ру

Военный эксперт Евгений Норин: Если ВСУ все же удержат и Покровск, и Сумы, то потеряют Купянск и Орехов

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-07-30T17:19

2025-07-30T17:19

2025-07-30T17:20

эксклюзив

спецоперация

сумы

евгений норин

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

оскол

россия

дезертирство

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ВСУ очень серьезно страдают от дезертирства. Речь идет уже о 200 тысячах выбывших из-за самовольного оставления части. То есть у противника сформировалась еще одна линия потерь, которая начинает превышать потери убитыми и ранеными. Это приводит к увеличению нагрузки на оставшийся личный состав, что опять же способствует росту потерь от боевых действий.У Украины серьезный кризис под Покровском. Причем множество кризисов по всему фронту у противника происходит по принципу "хвост вытащил – нос увяз". Они могут остановить наше наступление под Покровском, но тогда у них обвалятся Сумы. А если они закроют и Покровск, и Сумы, то тогда у них обвалятся Купянск и Орехов. Это только так работает.При этом не похоже, чтобы у противника в тылу пряталась крупная группировка, которая могла бы осуществить нападение на еще один наш "старый регион". Конечно, ВСУ могут попытаться куда-то наступать. Вопрос в том, какие выводы они сделали из прошлых наступлений.Можно сколько угодно рассказывать, как они организованно вывели войска из-под Суджи, но любой выживший всушник скажет, каким дорогим было это удовольствие. И потом, про Суджу мы знаем только потому, что противник ее занял. А про предыдущие его попытки прорваться в Белгородскую область помнят только те, кто внимательно следит за СВО. Они вообще закончились крахом и позором. Та ударная группировка просто умерла на передней линии обороны.Тем более, у нас есть преимущество битого. Мы знаем, как готовиться к таким вещам. И шанс на успех такого предприятия крайне сомнителен.Теоретически ВСУ могли бы пойти в наступление на каком-то из основных участков фронта, но не могу сказать, что у нас есть слабое место, которое можно было бы взять и поковырять. И какую-то оперативную цель для такого действия мне для них придумать трудно. Да, можно предположить, что противник попробует отбросить наши войска под Купянском за Оскол. Но даже если у них что-то получится, это будет тактический успех, для достижения которого будут потрачены слишком большие усилия.Повторюсь, может быть, у Сырского на этот счет идеи есть, но у меня их нет. Я не вижу у противника какой-то мощной группировки и достойной цели для нее.Что касается российских войск, то вряд ли у нас где-то выскочит из-под кустов общевойсковая армия, которую мы где-то готовим в тылу и которая начнет неожиданное наступление на новом направлении. Мы воюем тем, что есть. И те, кто есть, действуют достаточно эффективно, чтобы для противника и дальше накапливались негативные тенденции.Другое дело, что мы не можем предсказать, когда у Украины произойдет надлом. Будет ли это резко или постепенно? В какой момент у нее не будет хватать людей, чтобы удерживать фронт? Это может случиться завтра, через год или через десять лет. То есть пока тут в целом ничего не меняется.

https://ukraina.ru/20220511/1033942320.html

https://ukraina.ru/20250729/1066123745.html

сумы

украина

оскол

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, сумы, евгений норин, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, оскол, россия, дезертирство , орехов, покровск/красноармейск, купянск