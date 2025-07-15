https://ukraina.ru/20250715/kartochnye-rasklady-andreya-ermaka-1065277456.html

Карточные расклады Андрея Ермака

Карточные расклады Андрея Ермака - 15.07.2025 Украина.ру

Карточные расклады Андрея Ермака

То, что происходит сейчас в украинском правительстве больше всего напоминает перетасовку игральных карт. Ну действительно: Умерова туда, Маркарову сюда. А этого, как его… Шмыгаля… Ну вот туда, например. Из королей в валеты. И пусть радуется, что не послом в Тунис. Какая-то бессмысленная деятельность, напоминающая смену президентов в Южном Вьетнаме

2025-07-15T20:31

2025-07-15T20:31

2025-07-15T20:31

мнения

украина

сша

рустем умеров

андрей ермак

денис шмыгаль

офис президента

"голос"

фги

оксана маркарова

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Однако, глава офиса президента Андрей Ермак опытный катала и случайных телодвижений не допускает. Да и положение у него не такое уж прям как у Зыонг Ван Миня 30 апреля 1975 года. Поэтому версию бессмысленных телодвижений мы сочтём не самой вероятной. Тем более, что у большинства назначений есть определённая основа.Если посмотреть, к каким группам относятся два ключевых персонажа, многое станет ясно даже без дополнительных объяснений.Новый премьер Юлия Свириденко относится к молодой (ей ещё нет 40 лет) поросли государственных чиновников. В политику она пришла в 2015 году, но, учитывая, что происходит она из очень непростой семьи (отец руководил Черниговским территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины, а мать служила в аппарате областной администрации), дело вовсе не обязательно в Майдане.Самое главное не в этом – насколько известно, на работу в Офис президента пригласил её Андрей Ермак, с которым её связывает нежная дружба. Насколько нежная и насколько дружба достоверно неизвестно, но факт состоит в том, что Свириденко считается человеком Ермака и на пост первого вице-премьера – министра экономики попала именно в этом качестве.Насколько мы помним, она изначально виделась в качестве замены Шмыгалю, если разговоры о его отставке дойдут до стадии реализации. Надо, правда, сказать, что разговоры эти велись чуть не с момента его назначения премьером и под них он ухитрился побить все мыслимые рекорды, пробыв на посту премьера дольше, чем Владимир Гройсман.Министр обороны Рустем Умеров тоже относится к числу людей, которые пришли в политику после Майдана. Но если Свириденко изначально пошла по линии госслужбы, то Умеров – по более традиционному политическому пути: сначала – в структурах Меджлиса*, потом стал депутатом от партии "Голос" Святослава Вакарчука и только в сентябре 2022 года стал главой Фонда государственного имущества, откуда в 2023 году перешёл на пост министра обороны.Министр обороны – пост не военный, а политический. В случае с Украиной ещё со времён Порошенко действует обязательство, что этот пост должно занимать гражданское лицо (Порошенко решил этот вопрос элегантно, уволив с военной службы действующего министра Степана Полторака, который таким образом вдруг стал "гражданским министром").Умеров, несмотря на смешной опыт работы, оказался вполне востребован – именно потому, что сумел оказаться в пуле главы Офиса президента. Злые языки говорят, что принадлежность к этому пулу была как-то связана с деятельностью Умерова в ФГИ, потому что туда он попал по квоте "Голоса", а точнее – стоящего за ним посольства США.Кстати говоря, перемещение Умерова в США – как минимум не понижение и, при этом, оно соответствует профилю его работы в последнее время.Посол Украины в США – очень высокая должность сама по себе, повыше многих министерских, просто благодаря исключительному положению США в системе внешний связей Украины.При прошлой администрации послом в США была теневой министр финансов и, в какой-то степени – теневой глава ФГИ, Оксана Маркарова. Однако, Трамп отказался дальше финансировать Украину, переложив тяжесть содержания чемодана без ручки на европейских союзников (не слишком удивимся, если Маркарову переместят на пост посла в ЕС, хотя это маловероятно – она сотрудничала в основном с BlackRock, а это американская компания).Отметим, однако, что решение о смене посла было принято в тот момент, когда стало окончательно понятно – денег не будет, но оружие США поставлять будут. Сразу после этого произошла мгновенная рокировка теневого министра финансов на теневого министра обороны. Всё логично и понятно.По поводу перемещения Шмыгаля на пост министра обороны автор писал несколькими днями ранее в связи с публикацией результатов исследования Социологической группы "Рейтинг":"Особняком держится Шмыгаль – его в качестве кандидата на пост президента никто не рассматривает, но сейчас планируется перетряска правительства, и необходимо было уточнить положение премьера в публичном пространстве. Насколько можно понять, результат получен устраивающий всех – Шмыгаля можно устранить с поста премьера (подразумевая невысокий уровень доверия к нему), но предоставить какую-то весомую номенклатурную должность (подразумевая высокий уровень доверия к нему)".Правда, автор на тот момент уже знал, что Шмыгалю будет предложено место в правительстве (о посте министра обороны речи не было, потому что ещё не было решения по Умерову). Правда до сих пор непонятно, согласится ли Шмыгаль – заявление с поста премьер-министра он написал, а дальше будем посмотреть.Шмыгаль, кстати, сейчас считается человеком президента – достаточно удачным в смысле отсутствия политических амбиций, но всё же недостаточно надёжным в плане происхождения – он бывший топ-менеджер Рината Ахметова (разумеется, если бы с его зависимостью не было покончено, он бы не смог так долго оставаться премьером, но… осадочек остался). Так или иначе, он не в той мере человек Ермака, как Свириденко и Умеров.Ну и в заключение – мнение украинского политолога Константина Бондаренко:"У нас как-то все забыли о процедуре: кандидатуру премьер-министра определяет парламентское большинство и вносит её на рассмотрение президента (в принципе, это единственная конституционно определённая функция большинства в Верховной Раде). А уже президент вносит эту кандидатуру на рассмотрение Верховной Рады.И абсолютно никого не смущает сообщение: "Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить Кабинет Министров". Хоть бы для приличия соблюли процедуру".Процедуру соблюдать не стали потому, что нынешняя власть отдаёт себе отчёт в своей нелегитимности (сколько бы Зеленский не говорил обратное) и всё дальше дрейфует в сторону прямой диктатуры. Учитывая поражение Трампа в противостоянии с Зеленским (а отказ от дипломатического урегулирования и возвращение к военным поставкам и санкциям трудно оценить как-то иначе), как-то маскировать эту самую диктатуру никакого смысла нет.Нынешние же перестановки знаменуют собой получение Ермаком максимально полного контроля над украинской властью. В частности, задвинули в чулан координатора парламентского большинства Давида Арахамию, ну и спикера Руслана Стефанчука тож, хотя они представляют единственно легитимную ветвь центральной власти на Украине.* Террористическая организация, запрещённая в России.О расстановке сил в политической верхушке Украины можно прочитать в статье Василия Стоякина "Это многогранное слово "валить": кто не будет следующим президентом Украины"

https://ukraina.ru/20240227/1053531644.html

https://ukraina.ru/20250630/yuliya-sviridenko--buduschiy-premer-ukrainy-1064456266.html

https://ukraina.ru/20231122/1051205745.html

https://ukraina.ru/20250715/kot-iz-doma--myshi-v-plyas-kak-tramp-sozdal-usloviya-pri-kotorykh-ermak-mozhet-raspravitsya-s-1065264005.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, украина, сша, рустем умеров, андрей ермак, денис шмыгаль, офис президента, "голос", фги, оксана маркарова, премьер-министр, министр обороны, посол украины в сша, кадровые перестановки