Паника, отчаяние и неопределённость царят в Белом доме: почему стратегия Трампа по Украине провалилась

В плане урегулирования украинского конфликта американский лидер Дональд Трамп просчитался по целому ряду причин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066172552_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76be6203c0b8d218041e821304b073de.jpg

29 июля президент США Дональд Трамп, как и обещал, уточнил детали своего нового дедлайна для заключения мирной сделки по Украине – начался обратный отсчёт 10-дневного срока, по истечении которого Вашингтон введёт против РФ либо санкции, либо тарифы, или что-то ещё.От былой уверенности Трампа не осталось ни следаПри этом американский лидер честно признался, что не уверен в эффективности выбранной стратегии: не знает, повлияют ли эти меры на Россию, допустив, что они могут сказаться на самих Соединённых Штатах, как и не знает, чем закончится конфликт на Украине.Это совсем не тот Трамп, который с полной решительностью грозил наказать Россию, если та не прекратит спецоперацию. Впрочем, каждая его угроза, как показывает практика, не влечёт за собой каких-то серьёзных действий. Вот и в этот раз Кремль "принял к сведению" очередной ультиматум. Трампа это явно обескуражило.На вопрос журналистов о том, получал ли Вашингтон какую-либо реакцию Москвы на призыв к достижению договорённости по Украине в течение 10-12 дней, президент ответил: "Никакого ответа. И это прискорбно"."Так как нашей реакции по сути и не было, то, скорее всего, как раз это Трампа заставило не то, что взбеситься, но за живое его взяло", - считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.Чего уж скрывать, Трамп – человек тщеславный, всегда подчёркивает свою роль в тех или иных процессах и не стесняется приписывать себе заслуги. А тут его оглашённый публично ультиматум, который, по задумке, должен был подстегнуть Москву действовать быстро и решительно, поскольку на всё про всё лишь 1,5 недели, в Кремле и не заметили.Ведь как президент США рассчитывал урегулировать конфликт за 24 часа? Сказать своим коллегам из России и Украины что-нибудь в духе "ребята, пора уже заканчивать", предложить им встретиться, на что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский, конечно, ответили бы согласием и через считанные часы или дни уже сидели бы за столом переговоров, после чего вышли бы и объявили о заключении мирной сделки. Однако спустя полгода правления Трампа вооружённое противостояние продолжается, а самым большим прогрессом можно назвать возобновление прерванных 3 года назад переговоров в Стамбуле, но инициатива исходила от Путина, правда, если бы не давление Белого дома, украинская делегация, возможно, бойкотировала бы это предложение и в Турцию не прилетала.В интервью газете The New York Post Трамп вновь посетовал, что у него были такие прекрасные беседы с Путиным, 3 или 4 раза он был уверен, что уже всё, наконец договорённость по Украине достигнута, но после них "происходили очень плохие вещи" - ВС РФ продолжали выполнять свои боевые задачи."Трамп очевидно, был очень уверен в своих способностях заключать сделки, но реальность, похоже, даёт о себе знать", - отмечает бывший советник по внешней политике сенатора Берни Сандерса, исполнительный вице-президент Центра международной политики (исследовательской группы в Вашингтоне) Мэтт Дасс в комментарии газете The New York Times.Но если на поведение своих визави президент США повлиять не может, то поступать последовательно и выполнять свои обещания – однозначно может. Однако и здесь Трамп допустил просчёт – он не был готов реально выполнить то, что грозился, ввести те меры против РФ, о которых говорил. Наоборот, он и его администрация, если верить источникам, убеждали сенатора Линдси Грэма* смягчить текст законопроекта о новых антироссийских санкциях, чтобы у Трампа было де-факто право не воплощать эту инициативу в жизнь даже в случае принятия документа.Мужик сказал, но не факт, что сделает100%-ные тарифы в отношении стран, которые покупают энергоресурсы у РФ, пока тоже выглядят больше как попытка добиться уступок от экономических конкурентов - прежде всего Китая и Индии, поскольку они и есть крупнейшие импортёры российской нефти, - нежели как шаг, который президент США вот-вот готов сделать.Если один из крупнейших поставщиков энергоресурсов в лице России в одночасье резко сократит продажи нефти, то цена чёрного золота на мировом рынке вырастет, соответственно, станет дороже и для американских потребителей, а обуздать инфляцию – это ключевое обещание президента Трампа касательно внутриполитической повестки."Американская экономика не готова к ценовым шокам на мировых энергетических рынках, которые неизбежны при вытеснении экспортируемых Россией объёмов нефти, газа и нефтепродуктов", - подчёркивает директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Понкратов.Стоит учитывать, что США – это нетто-импортёр нефти, т.е. она больше закупает, чем поставляет сама, а, значит, зависима от конъюнктуры мирового рынка.Так что козырнуть в стиле "мужик сказал – мужик сделал", боюсь, у Трампа в такой ситуации не получится.Он как бизнесмен стремится заключить выгодные для США торговые сделки, но, например, с Китаем это сделать не так просто, как с Евросоюзом, который согласился на обложение своих товаров 15%-ной пошлиной при поставке на американский рынок, а продукцию из Штатов готов импортировать без пошлин.С момента прихода Трампа к власти, как пишет в статье для Politico бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер, из-за предпринятых им мер Штаты стали проигрывать Китаю в гонке на мировой арене: 70% государств мира сейчас торгуют с Китаем больше, чем с США; 20 лет назад США опережали КНР в 60 из 64 областей передовых технологий, ключевых для обороны, энергетики, вычислительной техники, биотехнологий, а сейчас Китай лидирует в 57 сферах.Судя по всему, Трамп рассчитывал, что Пекин перед угрозой проблем на американском рынке откажется от российской нефти. Но нет, Китай требование Белого дома отверг, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Однако при этом КНР в ходе торговых переговоров в Стокгольме пошла на серьёзную уступку – возобновила поставки редкоземельных магнитов в США, а их сокращение весной этого года обернулись перебоями для американских автопроизводителей. На Китай приходится 90% мирового производства этого элемента.Бывший посол Великобритании в РФ Энтони Брентон сомневается, что американская администрация в деталях продумала последствия санкций, которые грозится ввести против России по истечении срока ультиматума, и вообще не очень ясно, как эти санкции могут выглядеть, учитывая, что в отношении РФ уже действуют санкции. Многое зависит от того, как президент Путин ответит на то, что планирует сделать Трамп, добавил дипломат. Брентон считает, что в ближайшие дни власти США оценят, что возможно сделать.В настоящий момент угрозы Трампа вызывают вопросы, насколько сильными рычагами давления на Россию обладают Соединённые Штаты и готов ли он их использовать, пишет The New York Times.Это не тот президент США, который был полон решимости наказать РоссиюМежду заявлениями Трампа о сокращении срока ультиматума с угрозами в адрес Москвы и признанием неуверенности в том, сработает ли эта стратегия, прошло всего-то 24 часа."Я не вижу никакой чёткой и ясной позиции. Есть только колебания и метания из стороны в сторону. Ещё чувствуется откровенное отчаяние, причём как на Украине, так и в администрации Трампа. Они делают эти замечания, чертят красные линии и тем самым теряют остатки доверия и уважения", - заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube.Никакой политической победой Трампа и не пахнет, отметил он."Россия продолжит стабильное продвижение на линии фронта. Так или иначе, они продолжат защищать интересы государства. Ни США, ни Украина с НАТО не смогут им помешать. Вот такая сейчас ситуация", — констатировал Хеннингсен.Всё чаще разные эксперты акцентируют внимание на то, что в окружении 47-го президента США нет людей, по-настоящему разбирающихся в России и постсоветском пространстве, поэтому некому дать главе государства правильные советы. К тому же недавние массовые сокращения в Госдепартаменте привели к увольнению экспертов по РФ и Украине. Представители внешнеполитического ведомства в конце июня заявили, что решения по Украине и России будет принимать в США только Трамп.Вот мы и наблюдаем, к чему приводят решения президента."Я не вижу никаких свидетельств того, что процесс (урегулирования украинского конфликта – ред.) ему наскучил. Но его изначальный подход - собраться вместе с Путиным и Зеленским и выработать решение - провалился, безусловно", - заявил Брентон.По мнению бывшего посла Великобритании в РФ, Трамп увидел со стороны Украины поддержку идеи прекращения огня и считает, что для прогресса ему нужно оказывать давление на Россию, а для этого нужно найти эффективные инструменты давления.* внесён в перечень террористов и экстремистовЧитайте также интервью Ростислава Ищенко "США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно"

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

