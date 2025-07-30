https://ukraina.ru/20250730/malchishku-zvali-kapitanom--realnaya-istoriya-odesskogo-podpolya-ot-odesskoy-kinostudii-1066163909.html

"Мальчишку звали Капитаном" – реальная история одесского подполья от Одесской киностудии

"Мальчишку звали Капитаном" – реальная история одесского подполья от Одесской киностудии - 30.07.2025 Украина.ру

"Мальчишку звали Капитаном" – реальная история одесского подполья от Одесской киностудии

8 апреля 1962 года на советские экраны вышел фильм "Мальчишку звали Капитаном". Его отличало то, что фильм целиком и полностью базировался на реальной истории реального одесского подростка. Став настоящей легендой родного города, он остался в его памяти и в его топонимике

2025-07-30T16:00

2025-07-30T16:00

2025-07-30T16:06

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Простой одесский мальчишка Яков Гордиенко родился 16 апреля 1925 года. Хотя… не совсем простой. С раннего детства его отличала невероятная любовь к морю, которая перешла к нему по наследству. Его отец, тоже Яков Гордиенко, в молодости служил моряком на броненосце "Синоп", и никогда об этом не забывал. Из-за этого к мальчишке с ранних лет и на всю жизнь "приклеилось" прозвище "Капитан", чему он ни разу не расстраивался.В 15 лет Яша пошёл учиться в Одесскую военно-морскую школу. Однако проучиться удалось только год – началась война. Яша и его ближайшие друзья стали, как на работу, ходить в военкомат – они хотели, чтобы их, хоть им и было всем по 15-16 лет, также призвали в армию. Но когда мальчишки на 3-й или 4-й день всё-таки смогли прорваться к военкому, он их просто отправил в райком комсомола. В результате вместо фронта подростки оказались на рытье противотанковых рвов и окопов, на возведении в самом городе баррикад. Одесса готовилась к обороне, и 5 августа она началась. Через 3 дня 8 было объявлено военное положение.В сентябре на несколько дней пропал старший брат Якова – Алексей. Он был начинающим ювелиром, надеждой отца, который из-за тяжёлой формы подагры в 51 год оказался прикованным к постели. Моряки "Синопа" в годы Гражданской войны сражались на одесских улицах с гайдамаками УНР и бандами анархистов, потом под Рыбницей – против румынских захватчиков, в Днестровских плавнях – против немецких. Там старший Гордиенко и подорвал своё здоровье.Оказалось, что Алексея зачислили в одесское подполье. Затем подпольщиком стал и Яков. В его задачу входило чистить в центре Одессы ботинки и сапоги жителям города и оккупантам, а затем полученную при этом информацию передавать командованию скрывавшегося в Одесских катакомбах партизанского отряда. Им командовал прибывший из Москвы капитан НКВД Владимир Александрович Молодцов (оперативное имя "Кир", но в Одессе знали его под именем Павла Владимировича Бадаева). Первоначально отряд насчитывал 28 человек.Последние корабли с нашими войсками оставили Одессу 16 октября. В тот же день в город вошли румынские оккупанты и начали наводить свои порядки, и тогда же одесские партизаны нанесли по ним первые удары.Самой громкой акцией стал подрыв 22 октября на улице Энгельса, 40 (быв. Маразлиевской) радиоминой румынской комендатуры. Молодцову (Бадаеву) удалось выяснить, вполне вероятно, при активном участии Яши, что 22 октября там пройдёт торжественный банкет. На воздух взлетел комендант генерал Йоан Глогоджану, погибли 92 румынских и немецких оккупанта, ещё 43 получили ранения и увечья. В отместку румыны по всему городу расставили наспех сколоченные виселицы и повесили 5 000 человек, в основном военнопленных и евреев. Потом расстреляли ещё 5 000.Яков сколотил свою молодёжную подпольную группу, в которую кроме брата вошли ещё три его друга. Они слонялись по городу, собирали информацию и передавали своему "Капитану", который потом ночью пробирался 12 километров по степи до входа в катакомбы и сообщал всё отряду. После этого информацию передавали по рации в Москву.17 ноября партизаны Молодцова (Бадаева) провели ещё одну громкую акцию – пустили под откос и обстреляли люкс-эшелон с румынской администрацией для оккупированной Одессы. В получении информации о нём также приняли активное участие ребята Яши Гордиенко. Помимо этого партизаны постоянно нарушали вражеские линии связи, приводили в негодность железнодорожное полотно, минировали дороги. По целям, о которых они сообщали в тыл, наносила удары авиация. На борьбу с партизанами были направлены тысячи жандармов и полицейских, но ничего пока поделать не могли.Отряд разросся до 67 человек, и румыны сильно озаботились наличием у них под боком целого партизанского отряда. Они начали брать под охрану, замуровывать и минировать все им известные выходы из катакомб. Подготовленные запасы провизии стали быстро таять. Но партизаны продолжали действовать – находились тайные ходы, по которым удавалось выбираться наружу и проводить новые операции.Молодцов (Бадаев) передал руководителю одесского подполья, также чекисту Антону Брониславовичу Федоро́вичу (он действовал под псевдонимом Пётр Бойко) средства, чтобы открыть мастерскую по ремонту бытовой техники. Братья Гордиенко открыли её на первом этаже дома Нежинская, 75, в котором жили в одной квартире с Федоро́вичем. Отец, мать и сестра обитали в том же доме, но в другой квартире. В куче старого хлама братья организовали тайник с оружием. Мастерская стала использоваться в качестве явки для партизан и подпольщиков.В декабре румыны и немцы так блокировали катакомбы, что пробраться в них стало почти невозможно – возникли проблемы с передачей добытой информации. Яша несколько раз з натыкался на вражеские заслоны.9 февраля в мастерскую пришёл сам Молодцов (Бадаев) вместе со своей связной Тамарой Межигурской. Братья отвели их к себе в 2-комнатную квартиру, накормили, развесили сушить вещи. Но тут ворвались румынские жандармы – каким-то образом румынская контрразведка вышла на подпольщиков. Скорее всего, кто-то оказался предателем, потому что у румын оказался ключ от мастерской.На допросах пленных, невзирая ни на пол, ни на возраст, жестоко избивали. 30 марта 1942 года расстреляли старшего брата – Алексея. На очных ставках Яше Гордиенко стало известно, что предателем оказался отец его школьного друга, который и познакомил его с Молодцовым (Бадаевым) (его и Межигурскую расстреляли 12 июля) – Антон Брониславович Федорович.Сестре Яши, Нине, разрешали носить ему передачи. Она страшно рисковала, поскольку сама в отряде была связной: разносила по конспиративным квартирам записки, листовки и нередко сама их клеила по городу. В передаваемой обратно дермантиновой сумке Яков умудрялся прятать написанные на тонкой папиросной бумаге записочки. В одной из них он написал:"Здравствуйте, дорогие! Мне осталось жить восемь или десять дней до утверждения приговора. Я отлично знаю, что меня не помилуют. Им известно, кто я такой. Все из-за провокатора. Запомните его фамилию. Это – Бойко Пётр Иванович, он же – Федорович Антон Брониславович. Он предал своих товарищей. Он предал и еще раз предал, когда мы собирались бежать из тюрьмы. Но я думаю, Старику тоже придет конец. Он должен ответить за свое предательство. Я умру как патриот, как сын своего народа. Яков".А Федоро́вича тем временем выпустили из тюрьмы, и он решил "поволонтёрствовать" – нажиться на горе родственников преданных им людей. Он заявил, что подпольщиков можно выкупить, и сказал, чтобы на это собирали деньги, которые потом бы подсунули к нему под дверь. Конечно же, ни выкупить кого-либо, ни устроить побег было невозможно – расследование курировал лично диктатор Антонеску.Сестра Нина пробиралась на развалины дома, на которые выходило окно камеры Яши. Так она узнавала, что он жив, хотя часто после пыток ему стоило огромно труда подойти к оконной решётке. 27 июля он передал свою последнюю записку:"Дорогие родные! Пишу вам последнюю записку. 27 июля 1942 года исполняется ровно месяц со дня объявления приговора. Мой срок истекает, может я не доживу до следующей передачи. Помилования я не жду. На следствии я вел себя спокойно, мне сразу дали очную ставку с Козубенко. Он меня сдал с ног до головы. Меня повели бить, три раза я терял сознание. Били резиной, опутанной проволокой. После этого я стал плохо слышать... Никакие пытки не вырвали фамилий ребят молодежной группы, они на воле... Сейчас нет возможности бежать, времени осталось очень мало... Наше дело все равно победит. Наши скоро стряхнут с нашей земли немцев и мамалыжников. За кровь расстрелянных партизан они ответят в тысячу раз больше. Мне только больно, что я не могу помочь моим друзьям по духу. Я умру, как подобает патриотам Родины... Прощайте, дорогие. Прошу только не забывать про нас и отомстить провокаторам. Не падайте духом. Победа будет за нами! Яша. 27 июля 1942г."30 июля героя не стало. Когда его вывели во двор тюрьмы, он стал петь "Смело, товарищи, в ногу", после чего его избили и швырнули на дно кузова машины к другим приговорённым. Ночью 31 июля мать и сестра Якова пробрались к расстрельному рву, разрыли место, где закопали расстрелянных, и повязали на тело Яши женскую сорочку. Через несколько дней после этого, не вынеся свалившегося на него горя, умер отец.В 1944 году, благодаря сорочке, тело Яши удалось найти среди других останков и похоронить отдельно на Втором Христианском кладбище. После Победы Яшу вместе с другими партизанами перезахоронили у школы № 121, где он учился до войны. Но в 1964 году, когда в Парке им. Шевченко создавался мемориал Аллея Славы, останки перенесли туда, на крутой обрыв у моря. Сестра пыталась возражать, но мать ей сказала: "Яша уже нам не принадлежит, он принадлежит Одессе!" Кстати, где-то в то же самое время Федорович решил, что о нём все забыли, вернулся в Одессу, где его благополучно поймали и расстреляли.А в Одессе появилась улица имени Яши Гордиенко. А в 1973 году о нём решили снимать фильм. Режиссёр Марк Толмачёв долго перебирал различные кандидатуры:"Мы очень долго искали актера на главную роль, и вначале не без оснований, рассчитывали найти его в Одессе, родном городе Яши Гордиенко. Искали, где только могли, на улицах города, оглашали по радио на пляжах и в перерывах футбольных матчей: приглашали для проб мальчиков 12-15 лет. Осмотрели свыше трёх тысяч!"Но затем случайно в поле зрения режиссёра попал москвич Борис Зайцев – ученик циркового училища, учившийся на клоуна. Так что не случайно в фильме его герой, рекламируя свои услуги, жонглирует в центре Одессы обувными щётками, произнося при этом различные прибаутки. Знавшие Яшу одесситы потом говорили, что актёр был очень на него похож.К сожалению и для Бориса Зайцева, и для остальных юных актёров, роли в этом фильме стали первыми и последними в жизни. По целому ряду причин он не стал шедевром, собрал в прокате, который начался 8 апреля 1974, скромные по тем временам 8,5 миллионов зрителей. Тем не менее его часто показывали по телевизору и он был популярен среди молодёжи того времени. Для многих он стал "путёвкой" для поступления в морские училища, и военные, и гражданские. Но самое главное, он стал настоящим нетленным памятником замечательному одесскому мальчишке, которого до сих пор одесситы, кто ещё помнит, называют "Капитаном".P.S.: По-своему пересказал эту историю Валентин Катаев в заключительной части своей тетралогии "Волны Чёрного моря" – повести "Катакомбы".

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