Игорь Ашманов: Если из-за Украины полностью отключит России Интернет, нам это пойдет только на пользу
06:24 25.07.2025 (обновлено: 06:25 25.07.2025)
© Фото : Владимир ТрефиловИгорь Ашманов интервью
© Фото : Владимир Трефилов
Мобильный сигнал — это лишь один способ наведения БПЛА на цели в России. Даже если мы с ним справимся на федеральном уровне, противник придумает что-то еще, и дроны продолжат лететь на нас. Но необходимо все равно сделать так, чтобы враг не использовал наш мобильный сигнал, например, не мог приобретать электронные карты и регистрироваться.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов.
В последнее время в России все чаще начали отключать мобильный интернет из-за атак украинских дронов. Решения принимают в каждом конкретном регионе органы местной власти, областные управления МЧС и Минобороны. Поэтому правительство и бизнес сейчас обсуждают введение единых правил отключения, когда участники сотового рынка смогут получать достоверные указания о сроках блокировки мобильной связи.
— Игорь Станиславович, возможно ли в принципе выработать некие единые правила?
— То, о чем вы говорите — это обсуждение последствий атак и попытка принять хоть какие-то косметические меры. "Вводится новый вид дорожной разметки: тройная сплошная. По правилам она ничем не отличается от двойном сплошной, но надо же хоть что-нибудь делать!".
Украинские дроны летят через границу, используя наш мобильный сигнал (электронные карты E-SIM и SIM), чтобы ориентироваться на нашей территории. Отключение мобильного интернета в целых регионах — это поспешная попытка сделать хоть что-то для купирования этой угрозы. Но это вряд ли поможет, потому что противник постоянно меняет свои технологии.
В частности, сейчас уже бесполезно отключать GPS, потому что им почти никто не пользуется или пользуется в качестве вторичного-третичного сигнала. Дрон может ориентироваться "по подстилающей", по объектам вокруг, может пролететь просто по сигналу от сотовой станции — для этого не обязательна электронная регистрация. Летит дрон, "нюхает" сигналы от сотовой станции, даже не регистрируясь на них, и по триангуляции от трех станций точно устанавливает своё местоположение.
Повторюсь, мобильный сигнал — это лишь один способ наведения. Даже если мы с ним справимся на федеральном уровне, противник придумает что-то ещё. Дроны все равно продолжат лететь на нас. Тем не менее, надо все равно сделать так, чтобы они не использовали наш мобильный сигнал. Например, чтобы не могли приобретать электронные карты и регистрироваться.
Я на эту тему разговаривал с представителями мобильных операторов. Они говорят, что такая работа по борьбе с вражескими дронами — ведётся. Казалось бы, ты можешь легко распознать и заблокировать абонента, который летит мимо дорог со скоростью 200 километров в час. Отдельные операторы это уже делают, но у них сейчас нет единой базы данных, которая позволяла бы им обмениваться такой информацией. А ведь противник постоянно может переключаться с одного оператора на другого.
Поэтому недостаточно договориться всем регионам о том, как именно у них мобильный Интернет будут отключать. Надо бороться с причиной, а не со следствием. Закрывать дыры в ПВО, бить по аэродромам, точкам запуска, по цехам, производящим дроны на Украине, не давать покупать виртуальные карты и регистрироваться в наших сетях, и так далее. Тут нужна комплексная работа, потому что мы воюем с изощрённым противником.
— В продолжении этой темы. Один из военных экспертов сказал так: "Надо посчитать, что наносит больший ущерб России: Отключение мобильного интернета в густонаселённом регионе или попадание дрона в какое-то строение на каком-то заводе". Уместно ли так ставить вопрос?
— А вот это полная глупость. Такие "эксперты" не несут никакой ответственности за свои слова. Они же не начальники, у которых в регионе могут убить людей. А эксперт предлагает "взвешивать": вот тут сколько-то человек погибнет, а кто-то на "ОнлиФанс" зад, простите, не покажет и денег не заработает. Или в Озоне доставку не получит.
Нельзя такие вещи сравнивать. Есть война, а есть удобства. Их нельзя на одни чаши весов ставить.
— В таком случае, как вы в целом оцениваете нашу сеть wi-fi в крупных городах? Если в регионе отключается мобильный Интернет, у людей должна быть какая-то альтернатива. И потом, была масса эпизодов, когда во время налетов на аэропорты отключался мобильный интернет, а мощностей wi-fi было недостаточно, поэтому люди элементарно такси не могли вызвать.
— Дело вообще не в этом. Это тоже история в духе: "Почему мы позволяем, чтобы война приносила неудобства нашим гражданам?". Потому что война именно на это направлена. Враг бы вообще хотел нас всех убить. И про удобства говорить здесь бессмысленно. Вопрос тут в другом.
Конечно, если в аэропортах накапливаются десятки тысяч человек, их надо обеспечить едой, местами для отдыха и альтернативными способами выезда.
Я сам только что летел из Магнитогорска 30 часов. Нас часами крутили над Шереметьево, потом отвезли в Нижний Новгород и там три часа держали в самолёте (мол, мы скоро вылетим). Потом и там включили план "Ковёр".
Нас выпустили в здание аэропорта. Половина пассажиров сразу же стала искать представителя "Аэрофлота", чтобы он что-то сделал, а он от них бегал. А мы в 4 утра пошли ловить такси и искать гостиницу и билет на "Ласточку". Нашли только к вечеру, потому что в поездах все было забито, а мобильный интернет был отключён. В общем, из Магнитогорска до Москвы мы добирались 30 часов. За это время можно в Австралию слетать.
Я это к тому, что надо целостно, системно обеспечивать пассажиров всем необходимым. Ну дадим мы wi-fi в аэропорту, поставив специальную mash-сеть, способную выдержать 20 тысяч телефонов одновременно. Но, во-первых, это очень непростая задача, и дорого. А, во-вторых, ну сообщат они родным в тележеньке-воцапчике, что застряли. И что? Об этом и так можно было догадаться по сообщениям СМИ или узнать по СМС.
То есть надо делать так, чтобы люди не скапливались в аэропортах и не спали там на матрасах. Выдавать еду, вывозить на ночлег, давать транспорт, альтернативные средства доставки.
А вообще вся эта ситуация из разряда "зима пришла неожиданно". Мы три года войну ведём. Было понятно, что вражеских дронов будет больше, и летать они смогут дальше, но мы по сути в транспортной инфраструктуре ничего не сделали для купирования этой угрозы. Вот за это надо с нашего начальства спрашивать, а не за wi-fi.
© Фото : коллаж Украина.РуIT информационные технологии интернет
© Фото : коллаж Украина.Ру
IT информационные технологии интернет
— А возможна ли ситуация, когда нам из-за угроз безопасности придётся полностью Интернет отключать? Или, наоборот, когда враг нам его сам отключит?
— У Тимура Шаова есть такая цитата из песни "Пару слов о кризисе":
"Кому-то даже полезно выйти
на свежий воздух из казино".
Всей стране пойдёт на пользу немного цифрового детокса. У нас почему-то считают, что человек со времён каменного века только и думал о том, как бы ему изобрести Интернет. Это не так. Доступ в Интернет не является базовым правом гражданина.
Если вся твоя работа, покупки и развлечения завязаны на Интернет, то надо бы встряхнуться и вспомнить о том, что есть нормальная жизнь.
Я действительно считаю, что отключение Интернета станет полезным опытом для наших "цифровизаторов" во власти. Это наконец-то покажет им, что нельзя всё переводить в "цифру". Что нельзя признавать цифровые документы оригиналами и делать документооборот и Госуслуги "безбумажными". Что нельзя делать производителей и потребителей безмозглыми придатками к Интернету, когда они не могут и не имеют права уже принять самостоятельное решение, без управления со стороны ИТ-системы.
Например, уже бывают случаи, когда людей куда-то — в обычные места, в музей, на конференцию — не пропускают даже по паспорту. "К сожалению, у нас ИТ-система, но Интернет отключили, поэтому она лежит, а я обязана ваш паспорт просканировать". От этого надо отходить.
Повторюсь, цифровизация — это очень рискованная история. Интернета и электричества в будущем станет ещё меньше, потому что война.
— На СВО еще ни разу не было громких случаев, когда кибервойска выводили бы из строя командные пункты или систему ПВО. С чем это может быть связано?
— Мне кажется, случаи были. Но надо понимать, что всё управление войсками у украинцев — американское. Связь, шифрование — всё. Вероятно, оно хорошо защищено. Кроме того, я слышал, что в некоторых системах управления наши боевые хакеры "сидят" — но не обрушивают их, потому что гораздо выгоднее следить, что там делается. Не могу обсуждать, не специалист.
Гораздо более простой вопрос такой: почему не раздолбали ракетами все ЦОДы и точки обмена интернет-трафиком у украинцев? Их расположение известно; их можно опять-таки триангулировать по латентности сигнала, по маршрутизации трафика или вычислить другими интернет-методами.
Да, впрочем, у нас есть в стране люди, которые эти ЦОДы строили своими руками ещё в 2000-х. В общем всё там известно, есть карты расположения дата-центров; почему по ним не стреляют? Закрадываются нехорошие мысли про майнинг.
Тот же вопрос про "контакт-центры", украинских телефонных мошенников и вербовщиков. Их расположение тоже в основном известно. Их почему-то жалеют.
22 июля, 19:54Роман Гусаров: Украина может устроить коллапс в аэропортах России, который нельзя будет разрулить без МЧСНе надо сейчас считать, сколько денег теряют авиакомпании и аэропорты из-за налетов украинских дронов. И пассажирам тоже не надо передавливать со своими жалобами. Функционирование гражданской авиации – это вопрос жизни и здоровья людей, считает главный редактор портала Avia.ru, эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров
— Как вы оцениваете перспективы нашего военного Интернета "Пересвет"?
— "Кто даст правильный ответ — тот получит двадцать лет". Извините, ничего про это не знаю.
Физическое отключение Интернета обсуждалось еще в самом начале СВО. Об этом в интервью Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа.
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