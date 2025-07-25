https://ukraina.ru/20250725/igor-ashmanov-esli-ukraina-polnostyu-otklyuchit-rossii-internet-nam-eto-poydet-tolko-na-polzu-1065920434.html

Игорь Ашманов: Если из-за Украины полностью отключит России Интернет, нам это пойдет только на пользу

Игорь Ашманов: Если из-за Украины полностью отключит России Интернет, нам это пойдет только на пользу - 25.07.2025 Украина.ру

Игорь Ашманов: Если из-за Украины полностью отключит России Интернет, нам это пойдет только на пользу

Мобильный сигнал — это лишь один способ наведения БПЛА на цели в России. Даже если мы с ним справимся на федеральном уровне, противник придумает что-то еще, и дроны продолжат лететь на нас. Но необходимо все равно сделать так, чтобы враг не использовал наш мобильный сигнал, например, не мог приобретать электронные карты и регистрироваться.

2025-07-25T06:24

2025-07-25T06:24

2025-07-25T06:25

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов.В последнее время в России все чаще начали отключать мобильный интернет из-за атак украинских дронов. Решения принимают в каждом конкретном регионе органы местной власти, областные управления МЧС и Минобороны. Поэтому правительство и бизнес сейчас обсуждают введение единых правил отключения, когда участники сотового рынка смогут получать достоверные указания о сроках блокировки мобильной связи.— Игорь Станиславович, возможно ли в принципе выработать некие единые правила?— То, о чем вы говорите — это обсуждение последствий атак и попытка принять хоть какие-то косметические меры. "Вводится новый вид дорожной разметки: тройная сплошная. По правилам она ничем не отличается от двойном сплошной, но надо же хоть что-нибудь делать!".Украинские дроны летят через границу, используя наш мобильный сигнал (электронные карты E-SIM и SIM), чтобы ориентироваться на нашей территории. Отключение мобильного интернета в целых регионах — это поспешная попытка сделать хоть что-то для купирования этой угрозы. Но это вряд ли поможет, потому что противник постоянно меняет свои технологии.В частности, сейчас уже бесполезно отключать GPS, потому что им почти никто не пользуется или пользуется в качестве вторичного-третичного сигнала. Дрон может ориентироваться "по подстилающей", по объектам вокруг, может пролететь просто по сигналу от сотовой станции — для этого не обязательна электронная регистрация. Летит дрон, "нюхает" сигналы от сотовой станции, даже не регистрируясь на них, и по триангуляции от трех станций точно устанавливает своё местоположение.Повторюсь, мобильный сигнал — это лишь один способ наведения. Даже если мы с ним справимся на федеральном уровне, противник придумает что-то ещё. Дроны все равно продолжат лететь на нас. Тем не менее, надо все равно сделать так, чтобы они не использовали наш мобильный сигнал. Например, чтобы не могли приобретать электронные карты и регистрироваться.Я на эту тему разговаривал с представителями мобильных операторов. Они говорят, что такая работа по борьбе с вражескими дронами — ведётся. Казалось бы, ты можешь легко распознать и заблокировать абонента, который летит мимо дорог со скоростью 200 километров в час. Отдельные операторы это уже делают, но у них сейчас нет единой базы данных, которая позволяла бы им обмениваться такой информацией. А ведь противник постоянно может переключаться с одного оператора на другого.Поэтому недостаточно договориться всем регионам о том, как именно у них мобильный Интернет будут отключать. Надо бороться с причиной, а не со следствием. Закрывать дыры в ПВО, бить по аэродромам, точкам запуска, по цехам, производящим дроны на Украине, не давать покупать виртуальные карты и регистрироваться в наших сетях, и так далее. Тут нужна комплексная работа, потому что мы воюем с изощрённым противником.— В продолжении этой темы. Один из военных экспертов сказал так: "Надо посчитать, что наносит больший ущерб России: Отключение мобильного интернета в густонаселённом регионе или попадание дрона в какое-то строение на каком-то заводе". Уместно ли так ставить вопрос?— А вот это полная глупость. Такие "эксперты" не несут никакой ответственности за свои слова. Они же не начальники, у которых в регионе могут убить людей. А эксперт предлагает "взвешивать": вот тут сколько-то человек погибнет, а кто-то на "ОнлиФанс" зад, простите, не покажет и денег не заработает. Или в Озоне доставку не получит.Нельзя такие вещи сравнивать. Есть война, а есть удобства. Их нельзя на одни чаши весов ставить.— В таком случае, как вы в целом оцениваете нашу сеть wi-fi в крупных городах? Если в регионе отключается мобильный Интернет, у людей должна быть какая-то альтернатива. И потом, была масса эпизодов, когда во время налетов на аэропорты отключался мобильный интернет, а мощностей wi-fi было недостаточно, поэтому люди элементарно такси не могли вызвать.— Дело вообще не в этом. Это тоже история в духе: "Почему мы позволяем, чтобы война приносила неудобства нашим гражданам?". Потому что война именно на это направлена. Враг бы вообще хотел нас всех убить. И про удобства говорить здесь бессмысленно. Вопрос тут в другом.Конечно, если в аэропортах накапливаются десятки тысяч человек, их надо обеспечить едой, местами для отдыха и альтернативными способами выезда.Я сам только что летел из Магнитогорска 30 часов. Нас часами крутили над Шереметьево, потом отвезли в Нижний Новгород и там три часа держали в самолёте (мол, мы скоро вылетим). Потом и там включили план "Ковёр".Нас выпустили в здание аэропорта. Половина пассажиров сразу же стала искать представителя "Аэрофлота", чтобы он что-то сделал, а он от них бегал. А мы в 4 утра пошли ловить такси и искать гостиницу и билет на "Ласточку". Нашли только к вечеру, потому что в поездах все было забито, а мобильный интернет был отключён. В общем, из Магнитогорска до Москвы мы добирались 30 часов. За это время можно в Австралию слетать.Я это к тому, что надо целостно, системно обеспечивать пассажиров всем необходимым. Ну дадим мы wi-fi в аэропорту, поставив специальную mash-сеть, способную выдержать 20 тысяч телефонов одновременно. Но, во-первых, это очень непростая задача, и дорого. А, во-вторых, ну сообщат они родным в тележеньке-воцапчике, что застряли. И что? Об этом и так можно было догадаться по сообщениям СМИ или узнать по СМС.То есть надо делать так, чтобы люди не скапливались в аэропортах и не спали там на матрасах. Выдавать еду, вывозить на ночлег, давать транспорт, альтернативные средства доставки.А вообще вся эта ситуация из разряда "зима пришла неожиданно". Мы три года войну ведём. Было понятно, что вражеских дронов будет больше, и летать они смогут дальше, но мы по сути в транспортной инфраструктуре ничего не сделали для купирования этой угрозы. Вот за это надо с нашего начальства спрашивать, а не за wi-fi.— А возможна ли ситуация, когда нам из-за угроз безопасности придётся полностью Интернет отключать? Или, наоборот, когда враг нам его сам отключит?— У Тимура Шаова есть такая цитата из песни "Пару слов о кризисе":"Кому-то даже полезно выйтина свежий воздух из казино".Всей стране пойдёт на пользу немного цифрового детокса. У нас почему-то считают, что человек со времён каменного века только и думал о том, как бы ему изобрести Интернет. Это не так. Доступ в Интернет не является базовым правом гражданина.Если вся твоя работа, покупки и развлечения завязаны на Интернет, то надо бы встряхнуться и вспомнить о том, что есть нормальная жизнь.Я действительно считаю, что отключение Интернета станет полезным опытом для наших "цифровизаторов" во власти. Это наконец-то покажет им, что нельзя всё переводить в "цифру". Что нельзя признавать цифровые документы оригиналами и делать документооборот и Госуслуги "безбумажными". Что нельзя делать производителей и потребителей безмозглыми придатками к Интернету, когда они не могут и не имеют права уже принять самостоятельное решение, без управления со стороны ИТ-системы.Например, уже бывают случаи, когда людей куда-то — в обычные места, в музей, на конференцию — не пропускают даже по паспорту. "К сожалению, у нас ИТ-система, но Интернет отключили, поэтому она лежит, а я обязана ваш паспорт просканировать". От этого надо отходить.Повторюсь, цифровизация — это очень рискованная история. Интернета и электричества в будущем станет ещё меньше, потому что война.— На СВО еще ни разу не было громких случаев, когда кибервойска выводили бы из строя командные пункты или систему ПВО. С чем это может быть связано?— Мне кажется, случаи были. Но надо понимать, что всё управление войсками у украинцев — американское. Связь, шифрование — всё. Вероятно, оно хорошо защищено. Кроме того, я слышал, что в некоторых системах управления наши боевые хакеры "сидят" — но не обрушивают их, потому что гораздо выгоднее следить, что там делается. Не могу обсуждать, не специалист.Гораздо более простой вопрос такой: почему не раздолбали ракетами все ЦОДы и точки обмена интернет-трафиком у украинцев? Их расположение известно; их можно опять-таки триангулировать по латентности сигнала, по маршрутизации трафика или вычислить другими интернет-методами. Да, впрочем, у нас есть в стране люди, которые эти ЦОДы строили своими руками ещё в 2000-х. В общем всё там известно, есть карты расположения дата-центров; почему по ним не стреляют? Закрадываются нехорошие мысли про майнинг.Тот же вопрос про "контакт-центры", украинских телефонных мошенников и вербовщиков. Их расположение тоже в основном известно. Их почему-то жалеют.— Как вы оцениваете перспективы нашего военного Интернета "Пересвет"?— "Кто даст правильный ответ — тот получит двадцать лет". Извините, ничего про это не знаю.Физическое отключение Интернета обсуждалось еще в самом начале СВО. Об этом в интервью Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа.

https://ukraina.ru/20230404/1045025704.html

https://ukraina.ru/20250722/1065770796.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, игорь ашманов, украина.ру, мчс, минобороны, интернет, бпла, дроны, атака, мобильная связь, беспилотники, кибербезопасность, wi-fi, аэропорт