https://ukraina.ru/20250730/chemu-nuzhno-pouchitsya-u-boytsov-vs-rossii-pevitsa-diana-gurtskaya-o-muzyke-na-fronte-i-ne-tolko-1066157327.html

Чему нужно поучиться у бойцов ВС России: певица Диана Гурцкая о музыке на фронте и не только

Чему нужно поучиться у бойцов ВС России: певица Диана Гурцкая о музыке на фронте и не только - 30.07.2025 Украина.ру

Чему нужно поучиться у бойцов ВС России: певица Диана Гурцкая о музыке на фронте и не только

На "Абилимпиксе", всероссийском чемпионате по профессиональным навыкам среди участников СВО, народная артистка Российской Федерации Диана Гурцкая была одним из главных экспертов в номинации "Исполнительское мастерство (вокал)"

2025-07-30T13:13

2025-07-30T13:13

2025-07-30T13:13

видео

россия

диана гурцкая

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В интервью Украина.ру она рассказала о том, как поддерживает бойцов СВО, навещая их в госпиталях, а также о том, как "выкладывались" участники чемпионата, для того, чтобы выразить свои чувства.

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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