Чему нужно поучиться у бойцов ВС России: певица Диана Гурцкая о музыке на фронте и не только - 30.07.2025 Украина.ру
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Чему нужно поучиться у бойцов ВС России: певица Диана Гурцкая о музыке на фронте и не только
Чему нужно поучиться у бойцов ВС России: певица Диана Гурцкая о музыке на фронте и не только - 30.07.2025 Украина.ру
Чему нужно поучиться у бойцов ВС России: певица Диана Гурцкая о музыке на фронте и не только
На "Абилимпиксе", всероссийском чемпионате по профессиональным навыкам среди участников СВО, народная артистка Российской Федерации Диана Гурцкая была одним из главных экспертов в номинации "Исполнительское мастерство (вокал)"
2025-07-30T13:13
2025-07-30T13:13
видео
россия
диана гурцкая
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В интервью Украина.ру она рассказала о том, как поддерживает бойцов СВО, навещая их в госпиталях, а также о том, как "выкладывались" участники чемпионата, для того, чтобы выразить свои чувства.
россия
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, диана гурцкая, видео
Видео, Россия, Диана Гурцкая

Чему нужно поучиться у бойцов ВС России: певица Диана Гурцкая о музыке на фронте и не только

13:13 30.07.2025
 
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На "Абилимпиксе", всероссийском чемпионате по профессиональным навыкам среди участников СВО, народная артистка Российской Федерации Диана Гурцкая была одним из главных экспертов в номинации "Исполнительское мастерство (вокал)"
В интервью Украина.ру она рассказала о том, как поддерживает бойцов СВО, навещая их в госпиталях, а также о том, как "выкладывались" участники чемпионата, для того, чтобы выразить свои чувства.
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