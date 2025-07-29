Ворота Донбасса. Почему Изюмский плацдарм не стал прологом "второго Сталинграда"
© ФотоФорсирование Северского Донца, 1943 год
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В последние дни июля 1943 года внимание всего мира приковано к Курской дуге. Но всего лишь в трёхстах километрах южнее уже полмесяца продолжается не менее ожесточённое сражение, которому суждено остаться в тени более громких и результативных битв. Это Изюмский плацдарм, который Маршал Советского Союза Василий Чуйков назвал "Воротами Донбасса"
Весной 2014 года новый виток истории показал справедливость слов полководца: именно в Славянске, некогда примыкавшем к левому флангу Изюмского плацдарма, началась нынешняя битва за Донбасс. Тяжёлые, но, к сожалению, неудачные для нас бои на Изюмском плацдарме велись и летом 2022 года. В этом не только символизм: военное дело всегда строится на строгом и прагматичном расчёте, поэтому если одно и то же место снова становится ареной сражения – это не случайно.
Изюмский плацдарм – тема неисчерпаемая: в этом убедился ещё четверть века назад вначале – когда возил экскурсионные группы в Святогорск, позднее – когда в стенах Центрального архива Минобороны России в Подольске изучал документы о подвиге освободителей шахтёрского края в 1943 году.
Направление главного удара
В военном деле окружение противника является наилучшей разновидностью наступательной операции: наносится охватывающий удар в тыл, перерезаются коммуникации, и при идеальном раскладе неприятель лишается снабжения всем необходимым, свободы манёвра и в конечном итоге оказывается во власти победителя. Если брать менее идеальный расклад для наступающих, противник сохранит силы ценой оставления территории без боя. В обоих вариантах собственные потери оказываются намного меньше, чем если вытеснять противника что называется "в лоб".
Если наступать в Донбасс со стороны Миуса, то придётся вести именно ту самую операцию на вытеснение, да ещё и с прорывом Миус-фронта в районе Саур-могилы – идеального рубежа обороны для обоих противостоящих сил. Это означает тяжёлые бои на пересечённой местности с многочисленными выходами скал и организацией линий обороны по достаточно глубоким речным долинам. Это, опять же городские бои: Донбасс – местность урбанизированная.
На левом фланге – Азовское море, достаточно мелкое и со сложными навигационными условиями. Серьёзной морской операции по установлению контроля над побережьем здесь провести нельзя: максимум – высадить десант, цель которого – продержаться до подхода основных сил, которые должны обойти мелководный, но топкий, Миусский лиман с севера. Проще говоря – для начала прорвать Миус-фронт на южном его участке.
8 сентября 2023, 13:00ИсторияДонбасс. Освобождение. 80 летОдна из главных дат в истории Донбасса – День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Уж не знаем, будет ли в истории края второй такой же праздник – по сути, то, что происходит сейчас – доведение до логического завершения то, что празднуется 8 сентября
Но есть место, откуда можно отсечь от основных сил гитлеровскую группировку не только в Донбассе, но и в Северной Таврии восточнее Молочного лимана с последующим выходом на подступы к Перекопу и Чонгару. И расположено оно у слияния Оскола с Северским Донцом в условном треугольнике с вершинами в городах Славянск, Изюм и Барвенково.
Это и есть тот самый Изюмский плацдарм. Через него проходит стратегически важная автодорога Харьков – Ростов-на-Дону, а в паре десятков километров южнее находятся поросшие лесом господствующие высоты – западные отроги Донецкого кряжа. Эти высоты нависают над станцией Лозовая и позволяют простреливать её тяжёлой артиллерией.
Лозовая – это перекрёсток железнодорожных направлений Москва – Крым и Киев – Кавказ. От этой станции открывается единый стратегический коридор на юг: в сорока километрах находится Павлоград. Это тоже железнодорожный узел на пересечении с недостроенной линией Красноармейск – Золотоноша – Канев – Житомир – Ровно, которую ещё именуют "проклятой магистралью" и "днепровской рокадой". Кроме того, там проходит автодорога Волга – Донбасс – Днепр.
Ещё в сорока километрах южнее расположена станция Синельниково: там крымское направление пересекается с оживлённой линией, соединяющий Кавказ с Правобережьем Днепра.
Далее через семьдесят километров мы оказываемся в Запорожье на днепровских берегах, лишая противника важной переправы. В результате гитлеровская армия оказывается запертой в огромном "мешке" из которого можно выйти сквозь горловину шириной полторы сотни километров. Но с автодорогами там не очень, а железнодорожная ветка Волноваха – Мелитополь большой пропускной способностью не отличается.
17 июля 2023, 16:00История80 лет началу битвы за Донбасс: Изюм-Барвенковская наступательная операцияИзюм-Барвенковская наступательная операция началась 17 июля 1943 года. Изначально Юго-Западный фронт готовился к обороне, а входившие в его состав 8-я гвардейская армия (гв. А), танковый и механизированный корпуса находились во втором эшелоне. Однако после 5 июля 1943 года, когда началось немецкое наступление на Курской дуге, цель ЮЗФ изменилась
Иными словами, наступление на этом направлении при удачном стечении обстоятельств даёт возможность нанести противнику урон по масштабам сопоставимый с "котлом" под Сталинградом.
В Долине смерти
Развивать наступление с Изюмского плацдарма Красная Армия пыталась трижды.
Зимой 1942 года части 9-й, 57-й и 6-й армий форсировали Северский Донец и к концу января овладели Лозовой. Барвенковский выступ был в наших руках четыре месяца, до середины марта предпринимались неоднократные, но безуспешные попытки нанесения удара на Павлоград и Синельниково. В мае случилась Харьковская катастрофа, поэтому второе наступление было предпринято лишь в феврале 1943 года.
Тогда Северский Донец был форсирован частями 1-й гвардейской армии, входившей в состав Юго-Западного фронта. Практически не встречая сопротивления противника, к 19 февраля она освободила Красноармейск, Павлоград, Новомосковск и Синельниково. В Павлограде подпольщики подняли восстание, и удержали город до похода основных частей Красной Армии. Но уже на 20 февраля началось контрнаступление противника советским войскам пришлось отойти, и к началу марта фронт установился по Северскому Донцу.
Дату нового наступления назначили на 17 июля. Незадолго до этого от захваченных немецких солдат и офицеров узнали, что на правом берегу оборону держит 6-я армия Вермахта – та самая, которую войска Юго-Западного фронта разгромили в Сталинграде. Это была армия второго формирования, воссозданная секретным приказом Гитлера в целях устрашения противника.
Северский Донец удалось форсировать достаточно быстро, следом были прорваны линии обороны, устроенные в меловых скалах на правом берегу. Но дальше наступление развить не удалось – гитлеровцы перебросили несколько танковых дивизий: вначале 17-ю и "Викинг", следом за ними из района Белгорода выдвинулся II танковый корпус СС в составе дивизий "Адольф Гитлер", "Рейх" и "Мёртвая голова", и, наконец, 3-й танковый корпус.
Уже к 19 июля противник постоянно пытался контратаковать. Для нейтрализации вражеской артиллерии и авиации наши войска применили хорошо отработанный в Сталинграде приём: сократили дистанцию между своими окопами и окопами противника до пары десятков метров – расстояния броска гранаты.
Особенно тяжёлое сражение развернулось у села Голая Долина (ныне – село Долина Славянского района пока ещё оккупированной бандеровцами части ДНР, расположенное примерно посередине между Изюмом и Славянском): село участники боёв так и прозвали – "Долина смерти".
Там вела бои 79-ю гвардейская стрелковая дивизия, которой командовал молодой и инициативный генерал Николай Батюк. Этого человека могло охарактеризовать всего лишь одно прозвище, данное ему в Сталинграде – "Огнеупорный Батюк": на его соединение выпал один из самых ответственных участков обороны Мамаева кургана.
В Голой Долине Батюк разместил свой штаб и наблюдательный пункт поближе к переднему краю: это позволяло лучше управлять боем, поднимало боевой дух воинов, а также делало удобным посещение окопов комдивом, предпочитавшим изучать ситуацию на местах, а не по докладам. Здесь же над картой сражения оборвалась жизнь полководца: последние несколько месяцев Батюку постоянно приходилось превозмогать тяжёлую болезнь. Новым комдивом стал Леонид Вагин, под его началом она прошла боевой путь до Берлина, получила почётное наименование "Запорожская".
23 августа 2023, 08:00ИсторияТретье наступление на Харьков: 80 лет освобождению первой столицы УССРБелгородско-Харьковская операция августа 1943 года действительно была третьей попыткой освобождения города. Первая была предпринята в 1942 году и закончилась разгромом советских войск. Весной 1943 года город был освобождён и потом оставлен. Сейчас же вопрос стоит о четвёртой битве за Харьков, который надо освобождать от наследников III Рейха
Если говорить о героях Изюмского плацдарма, то нельзя не вспомнить легендарного снайпера Василия Зайцева. Он после ранения вернулся в родную 79-ю гвардейскую стрелковую дивизию в начале августа и стал наставником дивизионного снайперского движения: среди бойцов хватало и опытных охотников, и просто метких стрелков, поэтому передавать опыт было кому.
Жестокие позиционные бои на Изюмском плацдарме продолжались всю вторую половину июля и первые три недели августа. Окончательно перейти в наступление советским войскам удалось лишь 22 августа. К тому времени до освобождения Харькова оставались считанные часы, и этот фактор ставил гитлеровскую группировку в Донбассе в угрожающее положение. Поэтому в Берлине приняли решение отступать с арьергардными боями. 6 сентября гитлеровцы были окончательно выбиты из этих мест.
По "резаным" дорогам памяти…
Нигде на территории Донбасса Великая Отечественная война не наложила такой отпечаток на быт и обиходную речь местных жителей, как в Придонцовье. "Резаные" дороги – живая память тех лет. Дело в том, что в таком лесном и озёрном краю дороги сами собой вырастали из тропинок, они максимально учитывали рельеф местности, обходили крутые склоны, затапливаемые участки и не требовали искусственных сооружений. Военных это не устраивало: дорога узкая и извилистая, тяжёлой технике по ней двигаться сложно, а для вражеских диверсантов – полное раздолье. Зато прокладываемое армейскими специалистами поражало впечатление местных жителей: дорога получалась прямая, широкая, с хорошей проходимостью, и в буквальном смысле "прорезала" местность своими выемками в холмах и насыпями в низинах. Так и возник этот термин.
Некоторые "резаные" дороги являлись настоящими туристическими достопримечательностями Святогорска. Одна из них, популярная у любителей лесных прогулок, начиналась у железнодорожного вокзала и шла по западной кромке города мимо дирекции Национального природного парка "Святые Горы" к Северскому Донцу. У росших вдоль неё старых деревьев в нижней части стволов был заметен кольцеобразный наплыв – кап, являвшийся своеобразным "шрамом" от проволочных заграждений. Неподалёку в лесу – бывшие окопы, представлявшие собой неглубокие, заросшие травой и кустарником траншеи, а на месте переправы под водой ещё четверть века назад можно заметить остатки деревянных свай.
Вторая такая "резаная" дорога – это живописный терренкур санатория "Святые Горы", начинавшийся за церковью Святых преподобных Антония и Феодосия. По этому горному серпантину шёл путь по склонам меловых гор от стен Лавры к разрушенному уже в ходе нынешней войны Всехсвятскому скиту, могилам освободителей Донбасса и памятнику Артёму.
23 августа 2023, 08:00ИсторияТретье наступление на Харьков: 80 лет освобождению первой столицы УССРБелгородско-Харьковская операция августа 1943 года действительно была третьей попыткой освобождения города. Первая была предпринята в 1942 году и закончилась разгромом советских войск. Весной 1943 года город был освобождён и потом оставлен. Сейчас же вопрос стоит о четвёртой битве за Харьков, который надо освобождать от наследников III Рейха
Буду надеяться, что в скором времени снова смогу побывать в этих дорогих моему сердцу уголках заповедного Придонцовья.
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