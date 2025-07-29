https://ukraina.ru/20250729/vorota-donbassa-pochemu-izyumskiy-platsdarm-ne-stal-prologom-vtorogo-stalingrada-1066116800.html

Ворота Донбасса. Почему Изюмский плацдарм не стал прологом "второго Сталинграда"

Ворота Донбасса. Почему Изюмский плацдарм не стал прологом "второго Сталинграда" - 29.07.2025 Украина.ру

Ворота Донбасса. Почему Изюмский плацдарм не стал прологом "второго Сталинграда"

В последние дни июля 1943 года внимание всего мира приковано к Курской дуге. Но всего лишь в трёхстах километрах южнее уже полмесяца продолжается не менее ожесточённое сражение, которому суждено остаться в тени более громких и результативных битв. Это Изюмский плацдарм, который Маршал Советского Союза Василий Чуйков назвал "Воротами Донбасса"

2025-07-29T16:01

2025-07-29T16:01

2025-07-29T16:01

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Весной 2014 года новый виток истории показал справедливость слов полководца: именно в Славянске, некогда примыкавшем к левому флангу Изюмского плацдарма, началась нынешняя битва за Донбасс. Тяжёлые, но, к сожалению, неудачные для нас бои на Изюмском плацдарме велись и летом 2022 года. В этом не только символизм: военное дело всегда строится на строгом и прагматичном расчёте, поэтому если одно и то же место снова становится ареной сражения – это не случайно.Изюмский плацдарм – тема неисчерпаемая: в этом убедился ещё четверть века назад вначале – когда возил экскурсионные группы в Святогорск, позднее – когда в стенах Центрального архива Минобороны России в Подольске изучал документы о подвиге освободителей шахтёрского края в 1943 году.Направление главного удараВ военном деле окружение противника является наилучшей разновидностью наступательной операции: наносится охватывающий удар в тыл, перерезаются коммуникации, и при идеальном раскладе неприятель лишается снабжения всем необходимым, свободы манёвра и в конечном итоге оказывается во власти победителя. Если брать менее идеальный расклад для наступающих, противник сохранит силы ценой оставления территории без боя. В обоих вариантах собственные потери оказываются намного меньше, чем если вытеснять противника что называется "в лоб".Если наступать в Донбасс со стороны Миуса, то придётся вести именно ту самую операцию на вытеснение, да ещё и с прорывом Миус-фронта в районе Саур-могилы – идеального рубежа обороны для обоих противостоящих сил. Это означает тяжёлые бои на пересечённой местности с многочисленными выходами скал и организацией линий обороны по достаточно глубоким речным долинам. Это, опять же городские бои: Донбасс – местность урбанизированная.На левом фланге – Азовское море, достаточно мелкое и со сложными навигационными условиями. Серьёзной морской операции по установлению контроля над побережьем здесь провести нельзя: максимум – высадить десант, цель которого – продержаться до подхода основных сил, которые должны обойти мелководный, но топкий, Миусский лиман с севера. Проще говоря – для начала прорвать Миус-фронт на южном его участке.Но есть место, откуда можно отсечь от основных сил гитлеровскую группировку не только в Донбассе, но и в Северной Таврии восточнее Молочного лимана с последующим выходом на подступы к Перекопу и Чонгару. И расположено оно у слияния Оскола с Северским Донцом в условном треугольнике с вершинами в городах Славянск, Изюм и Барвенково.Это и есть тот самый Изюмский плацдарм. Через него проходит стратегически важная автодорога Харьков – Ростов-на-Дону, а в паре десятков километров южнее находятся поросшие лесом господствующие высоты – западные отроги Донецкого кряжа. Эти высоты нависают над станцией Лозовая и позволяют простреливать её тяжёлой артиллерией.Лозовая – это перекрёсток железнодорожных направлений Москва – Крым и Киев – Кавказ. От этой станции открывается единый стратегический коридор на юг: в сорока километрах находится Павлоград. Это тоже железнодорожный узел на пересечении с недостроенной линией Красноармейск – Золотоноша – Канев – Житомир – Ровно, которую ещё именуют "проклятой магистралью" и "днепровской рокадой". Кроме того, там проходит автодорога Волга – Донбасс – Днепр.Ещё в сорока километрах южнее расположена станция Синельниково: там крымское направление пересекается с оживлённой линией, соединяющий Кавказ с Правобережьем Днепра.Далее через семьдесят километров мы оказываемся в Запорожье на днепровских берегах, лишая противника важной переправы. В результате гитлеровская армия оказывается запертой в огромном "мешке" из которого можно выйти сквозь горловину шириной полторы сотни километров. Но с автодорогами там не очень, а железнодорожная ветка Волноваха – Мелитополь большой пропускной способностью не отличается.Иными словами, наступление на этом направлении при удачном стечении обстоятельств даёт возможность нанести противнику урон по масштабам сопоставимый с "котлом" под Сталинградом.В Долине смертиРазвивать наступление с Изюмского плацдарма Красная Армия пыталась трижды.Зимой 1942 года части 9-й, 57-й и 6-й армий форсировали Северский Донец и к концу января овладели Лозовой. Барвенковский выступ был в наших руках четыре месяца, до середины марта предпринимались неоднократные, но безуспешные попытки нанесения удара на Павлоград и Синельниково. В мае случилась Харьковская катастрофа, поэтому второе наступление было предпринято лишь в феврале 1943 года.Тогда Северский Донец был форсирован частями 1-й гвардейской армии, входившей в состав Юго-Западного фронта. Практически не встречая сопротивления противника, к 19 февраля она освободила Красноармейск, Павлоград, Новомосковск и Синельниково. В Павлограде подпольщики подняли восстание, и удержали город до похода основных частей Красной Армии. Но уже на 20 февраля началось контрнаступление противника советским войскам пришлось отойти, и к началу марта фронт установился по Северскому Донцу.Дату нового наступления назначили на 17 июля. Незадолго до этого от захваченных немецких солдат и офицеров узнали, что на правом берегу оборону держит 6-я армия Вермахта – та самая, которую войска Юго-Западного фронта разгромили в Сталинграде. Это была армия второго формирования, воссозданная секретным приказом Гитлера в целях устрашения противника.Северский Донец удалось форсировать достаточно быстро, следом были прорваны линии обороны, устроенные в меловых скалах на правом берегу. Но дальше наступление развить не удалось – гитлеровцы перебросили несколько танковых дивизий: вначале 17-ю и "Викинг", следом за ними из района Белгорода выдвинулся II танковый корпус СС в составе дивизий "Адольф Гитлер", "Рейх" и "Мёртвая голова", и, наконец, 3-й танковый корпус.Уже к 19 июля противник постоянно пытался контратаковать. Для нейтрализации вражеской артиллерии и авиации наши войска применили хорошо отработанный в Сталинграде приём: сократили дистанцию между своими окопами и окопами противника до пары десятков метров – расстояния броска гранаты.Особенно тяжёлое сражение развернулось у села Голая Долина (ныне – село Долина Славянского района пока ещё оккупированной бандеровцами части ДНР, расположенное примерно посередине между Изюмом и Славянском): село участники боёв так и прозвали – "Долина смерти".Там вела бои 79-ю гвардейская стрелковая дивизия, которой командовал молодой и инициативный генерал Николай Батюк. Этого человека могло охарактеризовать всего лишь одно прозвище, данное ему в Сталинграде – "Огнеупорный Батюк": на его соединение выпал один из самых ответственных участков обороны Мамаева кургана.В Голой Долине Батюк разместил свой штаб и наблюдательный пункт поближе к переднему краю: это позволяло лучше управлять боем, поднимало боевой дух воинов, а также делало удобным посещение окопов комдивом, предпочитавшим изучать ситуацию на местах, а не по докладам. Здесь же над картой сражения оборвалась жизнь полководца: последние несколько месяцев Батюку постоянно приходилось превозмогать тяжёлую болезнь. Новым комдивом стал Леонид Вагин, под его началом она прошла боевой путь до Берлина, получила почётное наименование "Запорожская".Если говорить о героях Изюмского плацдарма, то нельзя не вспомнить легендарного снайпера Василия Зайцева. Он после ранения вернулся в родную 79-ю гвардейскую стрелковую дивизию в начале августа и стал наставником дивизионного снайперского движения: среди бойцов хватало и опытных охотников, и просто метких стрелков, поэтому передавать опыт было кому.Жестокие позиционные бои на Изюмском плацдарме продолжались всю вторую половину июля и первые три недели августа. Окончательно перейти в наступление советским войскам удалось лишь 22 августа. К тому времени до освобождения Харькова оставались считанные часы, и этот фактор ставил гитлеровскую группировку в Донбассе в угрожающее положение. Поэтому в Берлине приняли решение отступать с арьергардными боями. 6 сентября гитлеровцы были окончательно выбиты из этих мест.По "резаным" дорогам памяти…Нигде на территории Донбасса Великая Отечественная война не наложила такой отпечаток на быт и обиходную речь местных жителей, как в Придонцовье. "Резаные" дороги – живая память тех лет. Дело в том, что в таком лесном и озёрном краю дороги сами собой вырастали из тропинок, они максимально учитывали рельеф местности, обходили крутые склоны, затапливаемые участки и не требовали искусственных сооружений. Военных это не устраивало: дорога узкая и извилистая, тяжёлой технике по ней двигаться сложно, а для вражеских диверсантов – полное раздолье. Зато прокладываемое армейскими специалистами поражало впечатление местных жителей: дорога получалась прямая, широкая, с хорошей проходимостью, и в буквальном смысле "прорезала" местность своими выемками в холмах и насыпями в низинах. Так и возник этот термин.Некоторые "резаные" дороги являлись настоящими туристическими достопримечательностями Святогорска. Одна из них, популярная у любителей лесных прогулок, начиналась у железнодорожного вокзала и шла по западной кромке города мимо дирекции Национального природного парка "Святые Горы" к Северскому Донцу. У росших вдоль неё старых деревьев в нижней части стволов был заметен кольцеобразный наплыв – кап, являвшийся своеобразным "шрамом" от проволочных заграждений. Неподалёку в лесу – бывшие окопы, представлявшие собой неглубокие, заросшие травой и кустарником траншеи, а на месте переправы под водой ещё четверть века назад можно заметить остатки деревянных свай.Вторая такая "резаная" дорога – это живописный терренкур санатория "Святые Горы", начинавшийся за церковью Святых преподобных Антония и Феодосия. По этому горному серпантину шёл путь по склонам меловых гор от стен Лавры к разрушенному уже в ходе нынешней войны Всехсвятскому скиту, могилам освободителей Донбасса и памятнику Артёму.Буду надеяться, что в скором времени снова смогу побывать в этих дорогих моему сердцу уголках заповедного Придонцовья.

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Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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