https://ukraina.ru/20250727/svyatye-kirill-mefodiy-i-dir-korni-russkogo-antizapadnichestva-1065327191.html

Святые Кирилл, Мефодий и Дир. Корни русского антизападничества

Святые Кирилл, Мефодий и Дир. Корни русского антизападничества - 27.07.2025 Украина.ру

Святые Кирилл, Мефодий и Дир. Корни русского антизападничества

27 июля – день памяти Св. равноапостольного Мефодия, создавшего вместе со своим братом, Св. Кириллом, славянскую азбуку. Скорее всего это произошло в 864-866 годах в процессе перевода богослужебных книг в Великой Моравии. В тот период Древнерусское государство только формировалось, однако деяния первоучителей вызывали огромный интерес в Киеве

2025-07-27T08:00

2025-07-27T08:00

2025-07-27T08:00

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Из 48 известных сегодня списков "моравского" жития Константина (в схиме Кирилла) 39 являются русскими. "Сказание о переложении книг на славянский язык" вошло в Повесть временных лет. Как полагает кандидат исторических наук Александр Королёв, "именно благодаря Древней Руси до нас дошла большая часть великоморавского письменного наследия" основоположников славянской литературы.Свершения солунских братьев (уроженцев Солуни, современных Солоник) были в центре внимания русских книжников поскольку они сильно повлияли на траекторию цивилизационного развития Руси. Ведь именно Византия – Средневековая Римская империя в борьбе за влияние на славян быстрее, чем латинский Запад отказалась от догмата "триязычия".Согласно этой доктрине, сформулированной в VII веке, литургия и иные церковные обряды осуществлялись только на трёх языках – древнееврейском, греческом и латинском."Не на всех равно светит солнце? Не на всех ли равно идёт дождь Божий? Как вы можете признавать достойными только три языка, а все иные народы обрекаете на глухоту и слепоту?" – вопрошал в 866 или в 867 году на богословском споре с латинянами в Венеции Кирилл.Доктора исторических наук Александр Киселёв и Алексей Лубков, комментируя данное высказывание, справедливо отмечают:"Переводы на славянский язык Священного Писания и святоотеческих книг воспринимались латинством как наступление на их монополию на духовную истину, доступную лишь тем, кто знает латынь. Расширение поля осознанного восприятия христианства "варварскими народами", в данном случае славянами, наносило ущерб корпоративному превосходству западного клира, который, по их убеждениям, должен стоять во главе христианского мира".В то время как богослужения и, соответственно, литература на славянском языке в формирующейся католической церкви были под запретом. Но византийский патриарх Фотий признал "триязычие" ересью. Это сделало возможной Моравскую миссию византийских подданных славянского происхождения, что открыло путь к духовному суверенитету Руси.Противодействие немецкого духовенства и экспансия Восточно-Франкского королевства прервали церковно-просветительскую деятельность Кирилла и Мефодия среди западных славян. После смерти Мефодия в 885 году (Кирилл скончался в 869 году) последователи славянских первоучителей были изгнаны из Моравии.Основная их часть направилась в Болгарию, но некоторые нашли укрытие на Руси.Переселение моравских славян в Среднее Поднепровье нашло отражение в археологии. В районах Киева и Чернигова в конце IX – начала X веках появились отличающиеся от основной массы языческих погребений на основе кремации захоронения – трупоположения. Известно, что христианские миссионеры настаивали на отказе от языческого обряда трупосожжения "для спасения души".Советский и российский археолог Сергей Ширинский пришёл к выводу, что погребения христиан того периода в Поднепровье полностью идентичны современным им захоронениям на территории Великой Моравии.Прибывшие на Русь свидетели разгрома миссии Кирилла и Мефодия наверняка привезли с собой и определённое отношение к латинской церкви, а также германской экспансии.Но вполне возможно, что контакты первых славянских просветителей с Русью не были лишь опосредованными. Среди учёных и по сей день идут споры относительно обстоятельств Хазарской миссии Кирилла и Мефодия, предшествовавшей их трудам в Великой Моравии.Из византийских источников известно, что в конце 860 или в начале 861 года в Хазарию было направлено императорское посольство, в состав которого вошли и солунские братья. Включение в состав дипмиссии духовных лиц определялось обращением хазарского кагана с просьбой наставить его народ в истинной вере из-за активизации миссионерской деятельности мусульман и иудеев. Глава союзной византийцам Хазарии якобы обещал креститься, если посланник императора одержит верх в религиозном диспуте.Путь посольства пролегал через Херсонес, где, согласно преданию, Кирилл обрёл мощи Римского епископа Климента I. Впоследствии они были доставлены в Рим.Согласно Житию Константина, в богословском споре тот оказался сильнее оппонентов. И хотя сам каган христианином не стал, но дал согласие на крещение своих подданных. Этой возможностью воспользовались 200 человек. В знак благодарности посольству была передана группа греческих невольников, которые смогли вернуться на родину. Кроме того, каган якобы передал императору послание о дружбе и готовности идти к нему на службу.Ряд известных историков обратили внимание на наличие в этой истории ряда противоречий.Доктор исторических наук, основатель советской школы хазароведения Михаил Артамонов отметил, что в тот период у каганата не было каких-либо колебаний в вопросе выбора веры.Видный историк церкви, протоиерей Русской православной зарубежной церкви Лев Лебедев считал нелогичным обещание правителя Хазарии идти на службу к Византии, так как каганат и империя уже находились в союзнических отношениях, вели совместные военные действия.По этой же причине вызывает сомнение наличие в Хазарии греческих невольников. Зато они вполне могли быть у русов, совершивших знаменитый поход на Константинополь в 860 году. В ходе него были разграблены селения и монастыри вблизи византийской столицы. Её осада по преданию прекратилась после мощной бури, разметавшей флот "варваров". А вызвано это природное явление было, по мнению греков, опусканием в море края ризы Богородицы. Вскоре после тех событий в Константинополь прибыло посольство русов с просьбой о крещении.Учитывая то обстоятельство, что ко времени дипломатической миссии Кирилла и Мефодия племена полян, северян, вятичей и радимичей были в зависимости от хазар, доктор церковной истории Владислав Петрушко полагает, что "находившиеся в орбите влияния Хазарии восточные славяне могли впервые познакомиться с христианством именно после проповеди Константина".В контексте интереса русов к крещению, высказанного в 860 году, можно вполне допустить присутствие среди обращённых в христианство солунскими братьями в Хазарии лидеров славянских объединений. Тем более, что в тот период византийцы именовали Хазарией все земли к северу от Чёрного моря, считая их жителей подданными каганата.Гораздо органичнее из уст славянского лидера звучало бы и высказанное посольству желание идти на службу к Византии. Причём летописец не пошёл против истины, вложив их в уста кагана. Ведь вплоть до Владимира Крестителя древнерусские правители на хазарский манер также титуловались каганами.Повесть временных лет говорит о главенстве над "царьградским" походом 860 года бывших некогда боярами Рюрика Аскольда и Дира. Явившись в Киев с севера, они вокняжились в племенном центре полян. Новгородская первая летопись сообщает, что варяги Аскольд и Дир не связаны с Рюриком и пришли в Киев до приглашения того в Новгород.При этом историчность Дира подтверждается упоминанием о нём в труде арабского энциклопедиста Х века аль-Масуди, черпавшего информацию из более ранних географических описаний своих соотечественников. Аль-Масуди писал о "славянском царе" "аль-Дире".Соответственно, если доверять сведениям "Окружного послания" патриарха Фотия 867 года о направлении по приглашению осаждавших Константинополь русов вскоре после событий 860 года им епископа для крещения, то Дир наряду с Кириллом и Мефодием участвовал в христианизации восточных славян. Нельзя исключать даже того, что варяжский князь Киева и славянские первоучителя могли непосредственно пересекаться в жизни.

https://ukraina.ru/20190729/1024423942.html

https://ukraina.ru/20231208/1025790928.html

https://ukraina.ru/20250724/1048194417.html

https://ukraina.ru/20250612/knyaz-kievskiy-igor-staryy-ispytal-na-sebe-grecheskiy-ogon-i-prevratil-chrnoe-more-v-russkoe-1063861104.html

https://ukraina.ru/20240729/1048242149.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, киев, византия, запад, русь, князья, христианство, крещение, славяне